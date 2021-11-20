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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Вестерос
0:1
Первый тайм: 45'
Треллеборг
0'
0:1
15' Гол
Оффия Генри
45'
1
Фагерстрём
Антон
4
Адольфссон
Йеспер
22
Daniel
Hermansson
21
Ског
Эмиль
2
Herman
Magnusson
11
Гефверт
Симон
6
Йоханссон
Саймон
15
Эдлунд
Олле
23
Dusan
Jajic
27
Али
Таха
Абди
77
Бьорндал
Эрик
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
6
Модиг
Йеспер
17
Йенссон
Исак
24
Хоканссон
Маттиас
21
Амин
Симон
20
Дхайни
Мухаммед-Али
22
Блумберг
Юхан
25
Саид
Мохаммед
7
Петрович
Петар
18
Оффия
Генри
Вестерос
4-4-2
Треллеборг
4-2-3-1

История личных встреч

Вестерос
Треллеборг

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:1
С
3:1
С
1:0
С
2:1
С
0:0
ШК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьорндал Эрик 9 0.31
Йоханссон Саймон 7 0.24
Проделль Виктор 4 0.14
Лагербильке Густав 3 (2) 0.1
Dusan Jajic 2 0.07
Троне Филип 2 0.07
Эдлунд Олле 2 0.07
Али Таха Абди 1 0.03
Гефверт Симон 1 0.03
Спэн Брайан 1 0.03
Видхольт Вильям 1 0.03
Ског Эмиль 0 0
Спорронг Альбин 0 0
Jacob Lindahl 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрович Петар 8 (1) 0.28
Оффия Генри 6 0.21
Косица Дзенис 4 0.14
Бьеркен Фритьоф 4 0.14
Дхайни Мухаммед-Али 4 0.14
Бркич Харис 3 0.1
Хоканссон Маттиас 3 0.1
Блумберг Юхан 2 0.07
Йенссон Исак 2 0.07
Саид Мохаммед 2 (1) 0.07
Ливерстам Фредрик 1 0.03
Сафиу Фатаву 1 0.03
Модиг Йеспер 0 0
Амин Симон 0 0
Йоханссон Хенрик 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Троне Филип 10 0
Альмстрём-Тахти Филип 4 3
Энгстрём Давид 4 0
Бьорндал Эрик 4 0
Рибейро Педро III 3 0
Сабах Лоусон 3 0
Али Таха Абди 3 0
Спэн Брайан 2 0
Ског Эмиль 2 0
Йоханссон Саймон 2 0
Фагерстрём Антон 2 0
Эдлунд Олле 2 0
Проделль Виктор 1 0
Лагербильке Густав 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Салмон Джастин 1 0
Гефверт Симон 1 0
Сёрман Самуэль 1 0
Адольфссон Йеспер 1 0
Jacob Lindahl 1 0
Daniel Hermansson 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блумберг Юхан 8 0
Петрович Петар 5 0
Ливерстам Фредрик 4 0
Бркич Харис 4 0
Амин Симон 4 0
Модиг Йеспер 3 0
Дхайни Мухаммед-Али 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Тидеман Антон 2 0
Оффия Генри 2 0
Нильссон Хампус 1 0
Косица Дзенис 1 0
Карлссон Тобиас 1 0
Сёдерквист Монс 1 0
Хоканссон Маттиас 1 0
Йенссон Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
17
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
4
21%
2
12%
1-15
3
16%
5
29%
29%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
7
37%
1
6%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
2
11%
3
18%
76-90

Пропущено

20
22
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
5
23%
1-15
7
35%
3
14%
16-30
4
20%
4
18%
31-45
2
10%
6
27%
46-60
3
15%
4
18%
61-75
4
20%
0
0%
76-90

Забито

15
23
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
1
7%
4
17%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
2
13%
5
22%
46-60
4
27%
5
22%
61-75
1
7%
7
30%
76-90

Пропущено

16
13
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
4
31%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
6
38%
2
15%
76-90

Забито

34
40
17 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 14
8 Не забивали 4
5
15%
6
15%
1-15
5
15%
7
18%
16-30
7
21%
3
8%
31-45
9
26%
6
15%
46-60
5
15%
8
20%
61-75
3
9%
10
25%
76-90

Пропущено

36
35
18 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 20
2
6%
9
26%
1-15
11
31%
4
11%
16-30
5
14%
6
17%
31-45
4
11%
8
23%
46-60
4
11%
6
17%
61-75
10
28%
2
6%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1
Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Браге - Вестерос 3:3 Соллентуна - Вестерос 2:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Акрополис 2:3 Вестерос - Ландскруна 3:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Вестерос - Эстер 0:0
Треллеборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Васалунд 1:2 Акрополис - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте - Треллеборг 2:2
Треллеборг - Ландскруна 2:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3 Норрбю - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 3:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Русенгор - Треллеборг 0:3 Треллеборг - ГАИС 1:0 Эстер - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Браге - Треллеборг 0:1 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Вернаму - Треллеборг 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 29 18 5 6 43 - 27 59
2. Сундсвалль Заявка 29 15 8 6 45 - 27 53
3. Хельсинборг Заявка 29 13 8 8 45 - 27 47
4. Треллеборг 1:0 Заявка 29 12 9 8 41 - 35 45
5. Норрбю 1:0 Заявка 29 12 9 8 39 - 32 45
6. Ландскруна 1:0 Заявка 29 13 5 11 39 - 35 44
7. Эстер Заявка 29 11 10 8 31 - 25 43
8. Эргрюте Заявка 29 8 14 7 37 - 38 38
9. Браге Заявка 29 9 9 11 38 - 41 36
10. Йёнчёпинг Заявка 28 9 8 11 30 - 34 35
11. Вестерос 0:1 Заявка 29 8 10 11 33 - 38 34
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 28 9 7 12 38 - 40 34
13. Акрополис Заявка 28 9 7 12 27 - 42 34
14. ГАИС Заявка 28 9 3 16 29 - 39 30
15. Васалунд 0:1 Заявка 29 7 5 17 33 - 48 26
16. Фалькенберг 0:1 Заявка 29 6 7 16 33 - 53 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 11 2 1 23 - 9 35
2. Ландскруна 1:0 Заявка 15 11 2 2 23 - 12 35
3. Сундсвалль Заявка 15 9 4 2 27 - 13 31
4. Треллеборг 1:0 Заявка 14 8 3 3 23 - 13 27
5. Эстер Заявка 14 7 5 2 16 - 10 26
6. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 7 4 3 24 - 13 25
7. Норрбю 1:0 Заявка 15 6 5 4 20 - 17 23
8. Хельсинборг Заявка 14 7 2 5 22 - 12 23
9. Йёнчёпинг Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
10. Браге Заявка 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Эргрюте Заявка 15 4 9 2 20 - 17 21
12. Акрополис Заявка 14 6 3 5 14 - 17 21
13. Вестерос 0:1 Заявка 15 4 6 5 19 - 21 18
14. Васалунд 0:1 Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
15. Фалькенберг 0:1 Заявка 14 4 3 7 19 - 29 15
16. ГАИС Заявка 14 4 2 8 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 15 7 3 5 20 - 18 24
2. Хельсинборг Заявка 15 6 6 3 23 - 15 24
3. Сундсвалль Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
4. Норрбю 1:0 Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
5. Треллеборг 1:0 Заявка 15 4 6 5 18 - 22 18
6. Эстер Заявка 15 4 5 6 15 - 15 17
7. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
8. Вестерос 0:1 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
9. ГАИС Заявка 14 5 1 8 13 - 16 16
10. Браге Заявка 14 3 5 6 17 - 22 14
11. Акрополис Заявка 14 3 4 7 13 - 25 13
12. Йёнчёпинг Заявка 14 3 3 8 11 - 21 12
13. Васалунд 0:1 Заявка 15 3 2 10 16 - 28 11
14. Фалькенберг 0:1 Заявка 15 2 4 9 14 - 24 10
15. Ландскруна 1:0 Заявка 14 2 3 9 16 - 23 9
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 2 3 9 14 - 27 9
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Треллеборг
2.75
4.10
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вестерос 0:1 Треллеборг онлайн


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