Швеция: Суперэттан 2021
1:1
Конец матча
0:1
15' ГолОффия Генри
1:1
74' ГолDusan Jajic
21
Ског
Эмиль
15
Эдлунд
Олле
23
Dusan
Jajic
17
Йенссон
Исак
21
Амин
Симон
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ског ЭмильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Сабах ЛоусонЗащитник
- Защитник
-
10 Троне ФилипПолузащитник
-
14 Спэн БрайанПолузащитник
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Тиллберг НоаПолузащитник
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
Ход матча
15'
0:1
74'
1:1
История личных встреч
Вестерос
Треллеборг
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьорндал Эрик
|9
|0.31
|Йоханссон Саймон
|7
|0.24
|Проделль Виктор
|4
|0.14
|Dusan Jajic
|3
|0.1
|Лагербильке Густав
|3 (2)
|0.1
|Троне Филип
|2
|0.07
|Эдлунд Олле
|2
|0.07
|Али Таха Абди
|1
|0.03
|Гефверт Симон
|1
|0.03
|Спэн Брайан
|1
|0.03
|Видхольт Вильям
|1
|0.03
|Ског Эмиль
|0
|0
|Спорронг Альбин
|0
|0
|Jacob Lindahl
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрович Петар
|8 (1)
|0.28
|Оффия Генри
|6
|0.21
|Косица Дзенис
|4
|0.14
|Бьеркен Фритьоф
|4
|0.14
|Дхайни Мухаммед-Али
|4
|0.14
|Бркич Харис
|3
|0.1
|Хоканссон Маттиас
|3
|0.1
|Блумберг Юхан
|2
|0.07
|Йенссон Исак
|2
|0.07
|Саид Мохаммед
|2 (1)
|0.07
|Ливерстам Фредрик
|1
|0.03
|Сафиу Фатаву
|1
|0.03
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Амин Симон
|0
|0
|Йоханссон Хенрик
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Троне Филип
|10
|0
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|Энгстрём Давид
|4
|0
|Бьорндал Эрик
|4
|0
|Рибейро Педро III
|3
|0
|Сабах Лоусон
|3
|0
|Али Таха Абди
|3
|0
|Спэн Брайан
|2
|0
|Ског Эмиль
|2
|0
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|Фагерстрём Антон
|2
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Проделль Виктор
|1
|0
|Лагербильке Густав
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Гефверт Симон
|1
|0
|Сёрман Самуэль
|1
|0
|Адольфссон Йеспер
|1
|0
|Jacob Lindahl
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блумберг Юхан
|8
|0
|Петрович Петар
|5
|0
|Ливерстам Фредрик
|4
|0
|Бркич Харис
|4
|0
|Амин Симон
|4
|0
|Модиг Йеспер
|3
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Тидеман Антон
|2
|0
|Оффия Генри
|2
|0
|Нильссон Хампус
|1
|0
|Косица Дзенис
|1
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Сёдерквист Монс
|1
|0
|Хоканссон Маттиас
|1
|0
|Йенссон Исак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
18
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
4
20%
3
17%
1-15
3
15%
5
28%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
7
35%
1
6%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
2
10%
3
17%
76-90
Пропущено
21
23
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
5%
5
22%
1-15
7
33%
3
13%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
2
10%
6
26%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
4
19%
0
0%
76-90
Забито
15
23
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
1
7%
4
17%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
2
13%
5
22%
46-60
4
27%
5
22%
61-75
1
7%
7
30%
76-90
Пропущено
16
13
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
4
31%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
6
38%
2
15%
76-90
Забито
35
41
17 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 15
8 Не забивали 4
5
14%
7
17%
1-15
5
14%
7
17%
16-30
7
20%
3
7%
31-45
9
26%
6
15%
46-60
6
17%
8
20%
61-75
3
9%
10
24%
76-90
Пропущено
37
36
19 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 21
3
8%
9
25%
1-15
11
30%
30%
4
11%
16-30
5
14%
6
17%
31-45
4
11%
8
22%
46-60
4
11%
7
19%
61-75
10
27%
2
6%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1
Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Браге - Вестерос 3:3 Соллентуна - Вестерос 2:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Акрополис 2:3 Вестерос - Ландскруна 3:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Вестерос - Эстер 0:0
Треллеборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Васалунд 1:2 Акрополис - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте - Треллеборг 2:2
Треллеборг - Ландскруна 2:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3 Норрбю - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 3:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Русенгор - Треллеборг 0:3 Треллеборг - ГАИС 1:0 Эстер - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Браге - Треллеборг 0:1 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Вернаму - Треллеборг 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|43 - 27
|59
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|45 - 27
|53
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|45 - 27
|47
|4.
|Норрбю
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|39 - 32
|45
|5.
|Ландскруна
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|41 - 36
|44
|6.
|Треллеборг
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|41 - 36
|43
|7.
|Эстер
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|31 - 25
|43
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|29
|8
|14
|7
|37 - 38
|38
|9.
|Браге
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|38 - 41
|36
|10.
|Вестерос
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|34 - 38
|35
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|30 - 34
|35
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|38 - 40
|34
|13.
|Акрополис
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|27 - 42
|34
|14.
|ГАИС
|Заявка
|28
|9
|3
|16
|29 - 39
|30
|15.
|Васалунд
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|34 - 50
|26
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|33 - 53
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|23 - 9
|35
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|25 - 13
|35
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|27 - 13
|31
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 13
|27
|5.
|Эстер
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 10
|26
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|7.
|Норрбю
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 12
|23
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|10.
|Браге
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|20 - 17
|21
|12.
|Акрополис
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 17
|21
|13.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 21
|19
|14.
|Васалунд
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 29
|15
|16.
|ГАИС
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 15
|24
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|4.
|Норрбю
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|5.
|Эстер
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 15
|17
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|7.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Треллеборг
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 23
|16
|9.
|ГАИС
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|13 - 16
|16
|10.
|Браге
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|11.
|Акрополис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 25
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 21
|12
|13.
|Васалунд
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|17 - 30
|11
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 24
|10
|15.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 23
|9
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 27
|9