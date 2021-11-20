Швеция: Суперэттан 2021
1:0
Первый тайм: 45'
1:0
20' ГолВукоевич Диян
31' Желтая карточкаБоргстрем Линус
17
Берг
Виктор
22
Аргудо
Луис
14
Nsima
Peter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Аргудо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Nsima PeterНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Озен МахмутПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Tobias Tuvesson
Ход матча
20'
1:0
31'
История личных встреч
Норрбю
Фалькенберг
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|14 (4)
|0.48
|Стремберг Робин
|7
|0.24
|Джобе Бубакарр
|5
|0.17
|Аргудо Луис
|3
|0.1
|Эрквист Расмус
|2
|0.07
|Берг Виктор
|1
|0.03
|Браннефальк Йохан
|1
|0.03
|Арлиг Вильхельм
|1
|0.03
|Сало Александр
|1
|0.03
|Османагич Нино
|1
|0.03
|Саволайнен Никлас
|1
|0.03
|Ялдыр Дениз
|1
|0.03
|Пекальски Иво
|0
|0
|Лундгрен Фредрик
|0
|0
|Ткалчич Никола
|0
|0
|Мохамад Аббас
|0
|0
Фалькенберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кизито Кваме
|7
|0.24
|Бергмарк-Виберг Адам
|6 (1)
|0.21
|Веде Антон
|4
|0.14
|Хинтса Оливер
|3
|0.1
|Nsima Peter
|2
|0.07
|Нильссон Мелькер
|2
|0.07
|Карлссон Кристоффер
|2 (1)
|0.07
|Энглунд Тобиас
|1
|0.03
|Карлссон Тобиас II
|1
|0.03
|Даль Линус
|1
|0.03
|Эрикссон Адам
|1
|0.03
|Силисуфай Эди
|1
|0.03
|Godwin Aguda
|1
|0.03
|Бьерклунд Калле
|1
|0.03
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Умар Бала Мохаммед
|0
|0
|Сёдерстрём Карл
|0
|0
|Ludvig Oehman
|0
|0
Карточки
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|8
|0
|Османагич Нино
|6
|0
|Саволайнен Никлас
|6
|0
|Мохамад Аббас
|5
|0
|Аргудо Луис
|5
|0
|Эрквист Расмус
|5
|0
|Стремберг Робин
|4
|0
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|Вукоевич Диян
|3
|0
|Берг Виктор
|3
|0
|Лундгрен Фредрик
|2
|0
|Милованович Вилльям
|2
|0
|Джобе Бубакарр
|2
|0
|Сало Александр
|2
|0
|Ялдыр Дениз
|2
|0
|Ткалчич Никола
|1
|0
|Олссон Макс
|1
|0
Фалькенберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адриан Самуэль
|9
|1
|Норен Аксель
|6
|0
|Карлссон Тобиас II
|5
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|0
|Карлссон Кристоффер
|3
|0
|Озен Махмут
|3
|0
|Nsima Peter
|3
|0
|Даль Линус
|3
|0
|Кизито Кваме
|1
|1
|Веде Антон
|2
|0
|Энглунд Тобиас
|2
|0
|Гарбетт Мэттью
|2
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Godwin Aguda
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Нильссон Мелькер
|1
|0
|Бьерклунд Калле
|1
|0
|Умар Бала Мохаммед
|1
|0
|Адеми Лорик
|1
|0
|Боргстрем Линус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
14
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
3
16%
3
21%
1-15
4
21%
2
14%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
4
21%
4
29%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
4
21%
2
14%
76-90
Пропущено
17
23
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
2
12%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
3
18%
5
22%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
7
41%
7
30%
76-90
Забито
18
20
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
3
17%
3
15%
1-15
3
17%
5
25%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
4
22%
3
15%
76-90
Пропущено
16
28
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
19%
1
4%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
0
0%
7
25%
31-45
2
13%
9
32%
46-60
3
19%
4
14%
61-75
5
31%
7
25%
76-90
Забито
37
34
18 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 16
8 Не забивали 7
6
16%
6
18%
1-15
7
19%
7
21%
16-30
5
14%
4
12%
31-45
5
14%
8
24%
46-60
6
16%
4
12%
61-75
8
22%
5
15%
76-90
Пропущено
33
51
10 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 36
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 24
5
15%
3
6%
1-15
4
12%
2
4%
16-30
1
3%
10
20%
31-45
5
15%
14
27%
46-60
6
18%
8
16%
61-75
12
36%
14
27%
76-90
Результаты последних матчей
Норрбю
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Норрбю - Сундсвалль 1:4 ГАИС - Норрбю 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Норрбю - Браге 2:3
Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Норрбю 1:0 Норрбю - Треллеборг 1:1 Вестерос - Норрбю 1:1 Норрбю - Васалунд 0:0 Эргрюте - Норрбю 2:2 Норрбю - Акрополис 0:1 Энгельхолмс - Норрбю 3:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Норрбю - Вернаму 2:0 Эстер - Норрбю 0:0
Фалькенберг
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Фалькенберг - Сирианска Эскильстуна 3:4 Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Вернаму - Фалькенберг 3:2 Фалькенберг - Хельсинборг 1:4
Эргрюте - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Фалькенберг - Эстер 0:2 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Оддевольд - Фалькенберг 2:3 Васалунд - Фалькенберг 3:1 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Сирианска Эскильстуна - Фалькенберг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|43 - 27
|59
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|45 - 27
|53
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|45 - 27
|47
|4.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|29
|12
|9
|8
|41 - 35
|45
|5.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|29
|12
|9
|8
|39 - 32
|45
|6.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|29
|13
|5
|11
|39 - 35
|44
|7.
|Эстер
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|31 - 25
|43
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|29
|8
|14
|7
|37 - 38
|38
|9.
|Браге
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|38 - 41
|36
|10.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|30 - 34
|35
|11.
|Вестерос
|0:1 Заявка
|29
|8
|10
|11
|33 - 38
|34
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|38 - 40
|34
|13.
|Акрополис
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|27 - 42
|34
|14.
|ГАИС
|Заявка
|28
|9
|3
|16
|29 - 39
|30
|15.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|29
|7
|5
|17
|33 - 48
|26
|16.
|Фалькенберг
|0:1 Заявка
|29
|6
|7
|16
|33 - 53
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|23 - 9
|35
|2.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|23 - 12
|35
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|27 - 13
|31
|4.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 13
|27
|5.
|Эстер
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 10
|26
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|7.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 12
|23
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|10.
|Браге
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|20 - 17
|21
|12.
|Акрополис
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 17
|21
|13.
|Вестерос
|0:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 21
|18
|14.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|15.
|Фалькенберг
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 29
|15
|16.
|ГАИС
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 15
|24
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|4.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|5.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 22
|18
|6.
|Эстер
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 15
|17
|7.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|8.
|Вестерос
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|9.
|ГАИС
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|13 - 16
|16
|10.
|Браге
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|11.
|Акрополис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 25
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 21
|12
|13.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 28
|11
|14.
|Фалькенберг
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 24
|10
|15.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 23
|9
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 27
|9