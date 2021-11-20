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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Норрбю
1:0
Первый тайм: 45'
Фалькенберг
0'
1:0
20' Гол
Вукоевич Диян
31' Желтая карточка
Боргстрем Линус
45'
23
Кайтофт
Антон
5
Браннефальк
Йохан
8
Саволайнен
Никлас
16
Сало
Александр
17
Берг
Виктор
7
Эрквист
Расмус
18
Пекальски
Иво
15
Османагич
Нино
13
Стремберг
Робин
22
Аргудо
Луис
21
Вукоевич
Диян
31
Норинг
Виктор
4
Норен
Аксель
37
Ludvig
Oehman
8
Карлссон
Тобиас
II
18
Боргстрем
Линус
28
Нильссон
Мелькер
6
Веде
Антон
17
Адриан
Самуэль
25
Энглунд
Тобиас
9
Хинтса
Оливер
14
Nsima
Peter
Норрбю
4-3-3
Фалькенберг
3-5-2

История личных встреч

Норрбю
Фалькенберг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
1:4
С
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 14 (4) 0.48
Стремберг Робин 7 0.24
Джобе Бубакарр 5 0.17
Аргудо Луис 3 0.1
Эрквист Расмус 2 0.07
Берг Виктор 1 0.03
Браннефальк Йохан 1 0.03
Арлиг Вильхельм 1 0.03
Сало Александр 1 0.03
Османагич Нино 1 0.03
Саволайнен Никлас 1 0.03
Ялдыр Дениз 1 0.03
Пекальски Иво 0 0
Лундгрен Фредрик 0 0
Ткалчич Никола 0 0
Мохамад Аббас 0 0
Фалькенберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кизито Кваме 7 0.24
Бергмарк-Виберг Адам 6 (1) 0.21
Веде Антон 4 0.14
Хинтса Оливер 3 0.1
Nsima Peter 2 0.07
Нильссон Мелькер 2 0.07
Карлссон Кристоффер 2 (1) 0.07
Энглунд Тобиас 1 0.03
Карлссон Тобиас II 1 0.03
Даль Линус 1 0.03
Эрикссон Адам 1 0.03
Силисуфай Эди 1 0.03
Godwin Aguda 1 0.03
Бьерклунд Калле 1 0.03
Адриан Самуэль 0 0
Умар Бала Мохаммед 0 0
Сёдерстрём Карл 0 0
Ludvig Oehman 0 0

Карточки

Норрбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 8 0
Османагич Нино 6 0
Саволайнен Никлас 6 0
Мохамад Аббас 5 0
Аргудо Луис 5 0
Эрквист Расмус 5 0
Стремберг Робин 4 0
Браннефальк Йохан 4 0
Вукоевич Диян 3 0
Берг Виктор 3 0
Лундгрен Фредрик 2 0
Милованович Вилльям 2 0
Джобе Бубакарр 2 0
Сало Александр 2 0
Ялдыр Дениз 2 0
Ткалчич Никола 1 0
Олссон Макс 1 0
Фалькенберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адриан Самуэль 9 1
Норен Аксель 6 0
Карлссон Тобиас II 5 0
Бергмарк-Виберг Адам 4 0
Карлссон Кристоффер 3 0
Озен Махмут 3 0
Nsima Peter 3 0
Даль Линус 3 0
Кизито Кваме 1 1
Веде Антон 2 0
Энглунд Тобиас 2 0
Гарбетт Мэттью 2 0
Силисуфай Эди 1 0
Godwin Aguda 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Нильссон Мелькер 1 0
Бьерклунд Калле 1 0
Умар Бала Мохаммед 1 0
Адеми Лорик 1 0
Боргстрем Линус 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
14
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
3
16%
3
21%
1-15
4
21%
2
14%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
4
21%
4
29%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
4
21%
2
14%
76-90

Пропущено

17
23
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
2
12%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
3
18%
5
22%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
7
41%
7
30%
76-90

Забито

18
20
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
3
17%
3
15%
1-15
3
17%
5
25%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
4
22%
3
15%
76-90

Пропущено

16
28
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
19%
1
4%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
0
0%
7
25%
31-45
2
13%
9
32%
46-60
3
19%
4
14%
61-75
5
31%
7
25%
76-90

Забито

37
34
18 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 16
8 Не забивали 7
6
16%
6
18%
1-15
7
19%
7
21%
16-30
5
14%
4
12%
31-45
5
14%
8
24%
46-60
6
16%
4
12%
61-75
8
22%
5
15%
76-90

Пропущено

33
51
10 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 36
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 24
5
15%
3
6%
1-15
4
12%
2
4%
16-30
1
3%
10
20%
31-45
5
15%
14
27%
46-60
6
18%
8
16%
61-75
12
36%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Норрбю
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Норрбю - Сундсвалль 1:4 ГАИС - Норрбю 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Норрбю - Браге 2:3
Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Норрбю 1:0 Норрбю - Треллеборг 1:1 Вестерос - Норрбю 1:1 Норрбю - Васалунд 0:0 Эргрюте - Норрбю 2:2 Норрбю - Акрополис 0:1 Энгельхолмс - Норрбю 3:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Норрбю - Вернаму 2:0 Эстер - Норрбю 0:0
Фалькенберг
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Фалькенберг - Сирианска Эскильстуна 3:4 Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Вернаму - Фалькенберг 3:2 Фалькенберг - Хельсинборг 1:4
Эргрюте - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Фалькенберг - Эстер 0:2 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Оддевольд - Фалькенберг 2:3 Васалунд - Фалькенберг 3:1 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Сирианска Эскильстуна - Фалькенберг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 29 18 5 6 43 - 27 59
2. Сундсвалль Заявка 29 15 8 6 45 - 27 53
3. Хельсинборг Заявка 29 13 8 8 45 - 27 47
4. Треллеборг 1:0 Заявка 29 12 9 8 41 - 35 45
5. Норрбю 1:0 Заявка 29 12 9 8 39 - 32 45
6. Ландскруна 1:0 Заявка 29 13 5 11 39 - 35 44
7. Эстер Заявка 29 11 10 8 31 - 25 43
8. Эргрюте Заявка 29 8 14 7 37 - 38 38
9. Браге Заявка 29 9 9 11 38 - 41 36
10. Йёнчёпинг Заявка 28 9 8 11 30 - 34 35
11. Вестерос 0:1 Заявка 29 8 10 11 33 - 38 34
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 28 9 7 12 38 - 40 34
13. Акрополис Заявка 28 9 7 12 27 - 42 34
14. ГАИС Заявка 28 9 3 16 29 - 39 30
15. Васалунд 0:1 Заявка 29 7 5 17 33 - 48 26
16. Фалькенберг 0:1 Заявка 29 6 7 16 33 - 53 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 11 2 1 23 - 9 35
2. Ландскруна 1:0 Заявка 15 11 2 2 23 - 12 35
3. Сундсвалль Заявка 15 9 4 2 27 - 13 31
4. Треллеборг 1:0 Заявка 14 8 3 3 23 - 13 27
5. Эстер Заявка 14 7 5 2 16 - 10 26
6. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 7 4 3 24 - 13 25
7. Норрбю 1:0 Заявка 15 6 5 4 20 - 17 23
8. Хельсинборг Заявка 14 7 2 5 22 - 12 23
9. Йёнчёпинг Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
10. Браге Заявка 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Эргрюте Заявка 15 4 9 2 20 - 17 21
12. Акрополис Заявка 14 6 3 5 14 - 17 21
13. Вестерос 0:1 Заявка 15 4 6 5 19 - 21 18
14. Васалунд 0:1 Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
15. Фалькенберг 0:1 Заявка 14 4 3 7 19 - 29 15
16. ГАИС Заявка 14 4 2 8 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 15 7 3 5 20 - 18 24
2. Хельсинборг Заявка 15 6 6 3 23 - 15 24
3. Сундсвалль Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
4. Норрбю 1:0 Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
5. Треллеборг 1:0 Заявка 15 4 6 5 18 - 22 18
6. Эстер Заявка 15 4 5 6 15 - 15 17
7. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
8. Вестерос 0:1 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
9. ГАИС Заявка 14 5 1 8 13 - 16 16
10. Браге Заявка 14 3 5 6 17 - 22 14
11. Акрополис Заявка 14 3 4 7 13 - 25 13
12. Йёнчёпинг Заявка 14 3 3 8 11 - 21 12
13. Васалунд 0:1 Заявка 15 3 2 10 16 - 28 11
14. Фалькенберг 0:1 Заявка 15 2 4 9 14 - 24 10
15. Ландскруна 1:0 Заявка 14 2 3 9 16 - 23 9
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 2 3 9 14 - 27 9
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Боргстрем Линус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Вукоевич Диян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Норрбю
Ничья
Фалькенберг
1.82
4.70
8.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Норрбю 1:0 Фалькенберг онлайн


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