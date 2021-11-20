Швеция: Суперэттан 2021
1:0
Конец матча
1:0
19' ГолВукоевич Диян
31' Желтая карточкаБоргстрем Линус
51' Желтая карточкаВеде Антон
67' Желтая карточкаСтремберг Робин
77' Желтая карточкаСало Александр
90' Желтая карточкаХинтса Оливер
90' Желтая карточкаLudvig Oehman
17
Берг
Виктор
22
Аргудо
Луис
14
Nsima
Peter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Аргудо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Nsima PeterНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Озен МахмутПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Tobias Tuvesson
Ход матча
19'
1:0
31'
51'
67'
77'
90'
90'
История личных встреч
Норрбю
Фалькенберг
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|14 (4)
|0.48
|Стремберг Робин
|7
|0.24
|Джобе Бубакарр
|5
|0.17
|Аргудо Луис
|3
|0.1
|Эрквист Расмус
|2
|0.07
|Берг Виктор
|1
|0.03
|Браннефальк Йохан
|1
|0.03
|Арлиг Вильхельм
|1
|0.03
|Сало Александр
|1
|0.03
|Османагич Нино
|1
|0.03
|Саволайнен Никлас
|1
|0.03
|Ялдыр Дениз
|1
|0.03
|Пекальски Иво
|0
|0
|Лундгрен Фредрик
|0
|0
|Ткалчич Никола
|0
|0
|Мохамад Аббас
|0
|0
Фалькенберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кизито Кваме
|7
|0.24
|Бергмарк-Виберг Адам
|6 (1)
|0.21
|Веде Антон
|4
|0.14
|Хинтса Оливер
|3
|0.1
|Nsima Peter
|2
|0.07
|Нильссон Мелькер
|2
|0.07
|Карлссон Кристоффер
|2 (1)
|0.07
|Энглунд Тобиас
|1
|0.03
|Карлссон Тобиас II
|1
|0.03
|Даль Линус
|1
|0.03
|Эрикссон Адам
|1
|0.03
|Силисуфай Эди
|1
|0.03
|Godwin Aguda
|1
|0.03
|Бьерклунд Калле
|1
|0.03
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Умар Бала Мохаммед
|0
|0
|Сёдерстрём Карл
|0
|0
|Ludvig Oehman
|0
|0
Карточки
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|8
|0
|Османагич Нино
|6
|0
|Саволайнен Никлас
|6
|0
|Стремберг Робин
|5
|0
|Мохамад Аббас
|5
|0
|Аргудо Луис
|5
|0
|Эрквист Расмус
|5
|0
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|Вукоевич Диян
|3
|0
|Сало Александр
|3
|0
|Берг Виктор
|3
|0
|Лундгрен Фредрик
|2
|0
|Милованович Вилльям
|2
|0
|Джобе Бубакарр
|2
|0
|Ялдыр Дениз
|2
|0
|Ткалчич Никола
|1
|0
|Олссон Макс
|1
|0
Фалькенберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адриан Самуэль
|9
|1
|Норен Аксель
|6
|0
|Карлссон Тобиас II
|5
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|0
|Карлссон Кристоффер
|3
|0
|Веде Антон
|3
|0
|Озен Махмут
|3
|0
|Nsima Peter
|3
|0
|Даль Линус
|3
|0
|Кизито Кваме
|1
|1
|Энглунд Тобиас
|2
|0
|Хинтса Оливер
|2
|0
|Гарбетт Мэттью
|2
|0
|Ludvig Oehman
|1
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Godwin Aguda
|1
|0
|Нильссон Мелькер
|1
|0
|Бьерклунд Калле
|1
|0
|Умар Бала Мохаммед
|1
|0
|Адеми Лорик
|1
|0
|Боргстрем Линус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
14
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
3
15%
3
21%
1-15
5
25%
2
14%
16-30
3
15%
1
7%
31-45
4
20%
4
29%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
4
20%
2
14%
76-90
Пропущено
17
24
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
2
12%
2
8%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
3
18%
5
21%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
7
41%
7
29%
29%
76-90
Забито
18
20
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
3
17%
3
15%
1-15
3
17%
5
25%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
4
22%
3
15%
76-90
Пропущено
16
28
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
19%
1
4%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
0
0%
7
25%
31-45
2
13%
9
32%
46-60
3
19%
4
14%
61-75
5
31%
7
25%
76-90
Забито
38
34
19 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 16
8 Не забивали 8
6
16%
6
18%
1-15
8
21%
7
21%
16-30
5
13%
4
12%
31-45
5
13%
8
24%
46-60
6
16%
4
12%
61-75
8
21%
5
15%
76-90
Пропущено
33
52
10 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 36
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 25
5
15%
3
6%
1-15
4
12%
3
6%
16-30
1
3%
10
19%
31-45
5
15%
14
27%
46-60
6
18%
8
15%
61-75
12
36%
14
27%
76-90
Результаты последних матчей
Норрбю
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Норрбю - Сундсвалль 1:4 ГАИС - Норрбю 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Норрбю - Браге 2:3
Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Норрбю 1:0 Норрбю - Треллеборг 1:1 Вестерос - Норрбю 1:1 Норрбю - Васалунд 0:0 Эргрюте - Норрбю 2:2 Норрбю - Акрополис 0:1 Энгельхолмс - Норрбю 3:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Норрбю - Вернаму 2:0 Эстер - Норрбю 0:0
Фалькенберг
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Фалькенберг - Сирианска Эскильстуна 3:4 Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Вернаму - Фалькенберг 3:2 Фалькенберг - Хельсинборг 1:4
Эргрюте - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Фалькенберг - Эстер 0:2 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Оддевольд - Фалькенберг 2:3 Васалунд - Фалькенберг 3:1 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Сирианска Эскильстуна - Фалькенберг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|43 - 27
|59
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|45 - 27
|53
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|45 - 27
|47
|4.
|Норрбю
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|39 - 32
|45
|5.
|Ландскруна
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|41 - 36
|44
|6.
|Треллеборг
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|41 - 36
|43
|7.
|Эстер
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|31 - 25
|43
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|29
|8
|14
|7
|37 - 38
|38
|9.
|Браге
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|38 - 41
|36
|10.
|Вестерос
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|34 - 38
|35
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|30 - 34
|35
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|38 - 40
|34
|13.
|Акрополис
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|27 - 42
|34
|14.
|ГАИС
|Заявка
|28
|9
|3
|16
|29 - 39
|30
|15.
|Васалунд
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|34 - 50
|26
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|33 - 53
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|23 - 9
|35
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|25 - 13
|35
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|27 - 13
|31
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 13
|27
|5.
|Эстер
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 10
|26
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|7.
|Норрбю
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 12
|23
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|10.
|Браге
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|20 - 17
|21
|12.
|Акрополис
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 17
|21
|13.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 21
|19
|14.
|Васалунд
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 29
|15
|16.
|ГАИС
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 15
|24
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|4.
|Норрбю
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|5.
|Эстер
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 15
|17
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|7.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Треллеборг
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 23
|16
|9.
|ГАИС
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|13 - 16
|16
|10.
|Браге
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|11.
|Акрополис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 25
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 21
|12
|13.
|Васалунд
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|17 - 30
|11
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 24
|10
|15.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 23
|9
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 27
|9