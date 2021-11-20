Швеция: Суперэттан 2021
1:1
Конец матча
0:1
16' ГолМортенсен Николас
31' Желтая карточкаСильверхолт Оливер
33' Желтая карточкаХаллениус Линус
1:1
38' ГолАндерссон Эрик
66' Желтая карточкаСтенберг Джон
67' Вторая желтая карточкаСтенберг Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Denis Velic
Ход матча
16'
33'
38'
1:1
66'
67'
История личных встреч
Сундсвалль
Эстер
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
16.7%
8 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
10 матчей
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халлениус Линус
|14
|0.48
|Энгблум Понтус
|9 (3)
|0.31
|Андерссон Эрик
|5
|0.17
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.14
|Пичках Пайя
|2
|0.07
|Блумквист Александр
|2
|0.07
|Дальстрём Никлас
|2
|0.07
|Олссон Деннис
|1
|0.03
|Силфвер Понтус
|1
|0.03
|Лундстрём Роберт
|1
|0.03
|Ludvig Naavik
|1
|0.03
|Мюрестам Давид
|1
|0.03
|Экстрём Альбин
|1
|0.03
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Стенсхаген Теодор
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Николас
|9
|0.31
|Хейкссон Алекс
|4
|0.14
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0.07
|Павич Маттиас
|2
|0.07
|Кин Джеймс
|2
|0.07
|Вестермарк Йеспер
|2
|0.07
|Варманен Тату
|2
|0.07
|Магнуссон Исак
|2
|0.07
|Эрнблом Филип
|2 (1)
|0.07
|Лима Лукас
|1
|0.03
|Энгквист Эмиль
|1
|0.03
|Муянич Амел
|1
|0.03
|Нордстрём Билли
|0
|0
|Юханссон Карл
|0
|0
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Стенберг Джон
|0
|0
|Захирович Ален
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Халлениус Линус
|5
|0
|Стенссон Даниэль
|5
|0
|Олссон Деннис
|3
|0
|Лундстрём Роберт
|3
|0
|Карстрем Йеспер
|3
|0
|Андерссон Андреас
|2
|0
|Силфвер Понтус
|2
|0
|Андерссон Эрик
|2
|0
|Стенсхаген Теодор
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенберг Джон
|4
|1
|Мортенсен Николас
|5
|0
|Карлссон Монц
|5
|0
|Дротт Джонатан
|4
|0
|Хейкссон Алекс
|4
|0
|Варманен Тату
|4
|0
|Адольфссон Маттис
|2
|1
|Кин Джеймс
|3
|0
|Вестермарк Йеспер
|3
|0
|Павич Маттиас
|3
|0
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0
|Сильверхолт Оливер
|2
|0
|Магнуссон Исак
|2
|0
|Энгквист Эмиль
|2
|0
|Юханссон Карл
|1
|0
|Нордстрём Билли
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Муянич Амел
|1
|0
|Захирович Ален
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
15
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
5
19%
0
0%
1-15
4
15%
1
7%
16-30
4
15%
3
20%
31-45
7
27%
3
20%
46-60
3
12%
4
27%
61-75
3
12%
4
27%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
21%
1
7%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
1
7%
4
27%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
6
40%
76-90
Забито
18
15
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
1
6%
2
13%
1-15
3
17%
3
20%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
4
22%
5
33%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
6
33%
2
13%
76-90
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
3
27%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Забито
44
30
18 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 13
5 Не забивали 11
6
14%
2
7%
1-15
7
16%
4
13%
16-30
5
11%
5
17%
31-45
11
25%
8
27%
46-60
6
14%
5
17%
61-75
9
20%
6
20%
76-90
Пропущено
28
26
10 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 17
4
14%
1
4%
1-15
3
11%
3
12%
16-30
3
11%
6
23%
31-45
4
14%
4
15%
46-60
6
21%
4
15%
61-75
8
29%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Норрбю - Сундсвалль 1:4 Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Браге - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0
Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Васалунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Умео - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Браге 3:3 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0
Эстер
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эстер - ГАИС 1:0 Ландскруна - Эстер 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Эстер - Васалунд 3:2
Браге - Эстер 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Хельсинборг 2:1 Фалькенберг - Эстер 0:2 Эстер - Вернаму 2:0 Эстер - Вестерос 1:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Эстер - Эргрюте 0:0 Хускварна - Эстер 0:3 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстер - Треллеборг 0:0 Акрополис - Эстер 1:0 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Вернаму - Эстер 2:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 2:0 Вестерос - Эстер 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|43 - 27
|59
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|45 - 27
|53
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|45 - 27
|47
|4.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|29
|12
|9
|8
|41 - 35
|45
|5.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|29
|12
|9
|8
|39 - 32
|45
|6.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|29
|13
|5
|11
|39 - 35
|44
|7.
|Эстер
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|31 - 25
|43
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|29
|8
|14
|7
|37 - 38
|38
|9.
|Браге
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|38 - 41
|36
|10.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|30 - 34
|35
|11.
|Вестерос
|0:1 Заявка
|29
|8
|10
|11
|33 - 38
|34
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|38 - 40
|34
|13.
|Акрополис
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|27 - 42
|34
|14.
|ГАИС
|Заявка
|28
|9
|3
|16
|29 - 39
|30
|15.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|29
|7
|5
|17
|33 - 48
|26
|16.
|Фалькенберг
|0:1 Заявка
|29
|6
|7
|16
|33 - 53
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|23 - 9
|35
|2.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|23 - 12
|35
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|27 - 13
|31
|4.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 13
|27
|5.
|Эстер
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 10
|26
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|7.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 12
|23
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|10.
|Браге
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|20 - 17
|21
|12.
|Акрополис
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 17
|21
|13.
|Вестерос
|0:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 21
|18
|14.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|15.
|Фалькенберг
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 29
|15
|16.
|ГАИС
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 15
|24
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|4.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|5.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 22
|18
|6.
|Эстер
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 15
|17
|7.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|8.
|Вестерос
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|9.
|ГАИС
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|13 - 16
|16
|10.
|Браге
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|11.
|Акрополис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 25
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 21
|12
|13.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 28
|11
|14.
|Фалькенберг
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 24
|10
|15.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 23
|9
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 27
|9