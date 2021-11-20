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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Сундсвалль
1:1
Конец матча
Эстер
0'
0:1
16' Гол
Мортенсен Николас
31' Желтая карточка
Сильверхолт Оливер
33' Желтая карточка
Халлениус Линус
1:1
38' Гол
Андерссон Эрик
66' Желтая карточка
Стенберг Джон
67' Вторая желтая карточка
Стенберг Джон
90'+5
1
Андерссон
Андреас
15
Лундстрём
Роберт
4
Блумквист
Александр
3
Мюрестам
Давид
5
Олссон
Деннис
23
Ludvig
Naavik
6
Стенссон
Даниэль
8
Силфвер
Понтус
7
Андерссон
Эрик
21
Энгблум
Понтус
9
Халлениус
Линус
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
5
Адольфссон
Маттис
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
2
Павич
Маттиас
23
Кусу
Манассе
8
Хейкссон
Алекс
14
Сильверхолт
Оливер
10
Вестермарк
Йеспер
19
Мортенсен
Николас
Сундсвалль
4-3-1-2
Эстер
4-4-2

История личных встреч

Сундсвалль
Эстер

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
16.7%
8 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:2
С
1:2
С
1:1
С
5:1
С
0:2
КШ
0:2
С
2:1
С
2:1
С
5:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халлениус Линус 14 0.48
Энгблум Понтус 9 (3) 0.31
Андерссон Эрик 5 0.17
Бенгтссон Йохан 4 0.14
Пичках Пайя 2 0.07
Блумквист Александр 2 0.07
Дальстрём Никлас 2 0.07
Олссон Деннис 1 0.03
Силфвер Понтус 1 0.03
Лундстрём Роберт 1 0.03
Ludvig Naavik 1 0.03
Мюрестам Давид 1 0.03
Экстрём Альбин 1 0.03
Стенссон Даниэль 0 0
Стенсхаген Теодор 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Николас 9 0.31
Хейкссон Алекс 4 0.14
Рочестер Соренсен Марк 2 0.07
Павич Маттиас 2 0.07
Кин Джеймс 2 0.07
Вестермарк Йеспер 2 0.07
Варманен Тату 2 0.07
Магнуссон Исак 2 0.07
Эрнблом Филип 2 (1) 0.07
Лима Лукас 1 0.03
Энгквист Эмиль 1 0.03
Муянич Амел 1 0.03
Нордстрём Билли 0 0
Юханссон Карл 0 0
Сильверхолт Оливер 0 0
Стенберг Джон 0 0
Захирович Ален 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Халлениус Линус 5 0
Стенссон Даниэль 5 0
Олссон Деннис 3 0
Лундстрём Роберт 3 0
Карстрем Йеспер 3 0
Андерссон Андреас 2 0
Силфвер Понтус 2 0
Андерссон Эрик 2 0
Стенсхаген Теодор 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Блумквист Александр 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенберг Джон 4 1
Мортенсен Николас 5 0
Карлссон Монц 5 0
Дротт Джонатан 4 0
Хейкссон Алекс 4 0
Варманен Тату 4 0
Адольфссон Маттис 2 1
Кин Джеймс 3 0
Вестермарк Йеспер 3 0
Павич Маттиас 3 0
Рочестер Соренсен Марк 2 0
Сильверхолт Оливер 2 0
Магнуссон Исак 2 0
Энгквист Эмиль 2 0
Юханссон Карл 1 0
Нордстрём Билли 1 0
Лима Лукас 1 0
Кусу Манассе 1 0
Муянич Амел 1 0
Захирович Ален 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
15
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
5
19%
0
0%
1-15
4
15%
1
7%
16-30
4
15%
3
20%
31-45
7
27%
3
20%
46-60
3
12%
4
27%
61-75
3
12%
4
27%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
21%
1
7%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
1
7%
4
27%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
6
40%
76-90

Забито

18
15
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
1
6%
2
13%
1-15
3
17%
3
20%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
4
22%
5
33%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
6
33%
2
13%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
3
27%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
4
29%
2
18%
76-90

Забито

44
30
18 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 13
5 Не забивали 11
6
14%
2
7%
1-15
7
16%
4
13%
16-30
5
11%
5
17%
31-45
11
25%
8
27%
46-60
6
14%
5
17%
61-75
9
20%
6
20%
76-90

Пропущено

28
26
10 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 17
4
14%
1
4%
1-15
3
11%
3
12%
16-30
3
11%
6
23%
31-45
4
14%
4
15%
46-60
6
21%
4
15%
61-75
8
29%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Норрбю - Сундсвалль 1:4 Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Браге - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0
Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Васалунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Умео - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Браге 3:3 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0
Эстер
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эстер - ГАИС 1:0 Ландскруна - Эстер 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Эстер - Васалунд 3:2
Браге - Эстер 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Хельсинборг 2:1 Фалькенберг - Эстер 0:2 Эстер - Вернаму 2:0 Эстер - Вестерос 1:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Эстер - Эргрюте 0:0 Хускварна - Эстер 0:3 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстер - Треллеборг 0:0 Акрополис - Эстер 1:0 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Вернаму - Эстер 2:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 2:0 Вестерос - Эстер 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 29 18 5 6 43 - 27 59
2. Сундсвалль Заявка 29 15 8 6 45 - 27 53
3. Хельсинборг Заявка 29 13 8 8 45 - 27 47
4. Треллеборг 1:0 Заявка 29 12 9 8 41 - 35 45
5. Норрбю 1:0 Заявка 29 12 9 8 39 - 32 45
6. Ландскруна 1:0 Заявка 29 13 5 11 39 - 35 44
7. Эстер Заявка 29 11 10 8 31 - 25 43
8. Эргрюте Заявка 29 8 14 7 37 - 38 38
9. Браге Заявка 29 9 9 11 38 - 41 36
10. Йёнчёпинг Заявка 28 9 8 11 30 - 34 35
11. Вестерос 0:1 Заявка 29 8 10 11 33 - 38 34
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 28 9 7 12 38 - 40 34
13. Акрополис Заявка 28 9 7 12 27 - 42 34
14. ГАИС Заявка 28 9 3 16 29 - 39 30
15. Васалунд 0:1 Заявка 29 7 5 17 33 - 48 26
16. Фалькенберг 0:1 Заявка 29 6 7 16 33 - 53 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 11 2 1 23 - 9 35
2. Ландскруна 1:0 Заявка 15 11 2 2 23 - 12 35
3. Сундсвалль Заявка 15 9 4 2 27 - 13 31
4. Треллеборг 1:0 Заявка 14 8 3 3 23 - 13 27
5. Эстер Заявка 14 7 5 2 16 - 10 26
6. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 7 4 3 24 - 13 25
7. Норрбю 1:0 Заявка 15 6 5 4 20 - 17 23
8. Хельсинборг Заявка 14 7 2 5 22 - 12 23
9. Йёнчёпинг Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
10. Браге Заявка 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Эргрюте Заявка 15 4 9 2 20 - 17 21
12. Акрополис Заявка 14 6 3 5 14 - 17 21
13. Вестерос 0:1 Заявка 15 4 6 5 19 - 21 18
14. Васалунд 0:1 Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
15. Фалькенберг 0:1 Заявка 14 4 3 7 19 - 29 15
16. ГАИС Заявка 14 4 2 8 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 15 7 3 5 20 - 18 24
2. Хельсинборг Заявка 15 6 6 3 23 - 15 24
3. Сундсвалль Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
4. Норрбю 1:0 Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
5. Треллеборг 1:0 Заявка 15 4 6 5 18 - 22 18
6. Эстер Заявка 15 4 5 6 15 - 15 17
7. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
8. Вестерос 0:1 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
9. ГАИС Заявка 14 5 1 8 13 - 16 16
10. Браге Заявка 14 3 5 6 17 - 22 14
11. Акрополис Заявка 14 3 4 7 13 - 25 13
12. Йёнчёпинг Заявка 14 3 3 8 11 - 21 12
13. Васалунд 0:1 Заявка 15 3 2 10 16 - 28 11
14. Фалькенберг 0:1 Заявка 15 2 4 9 14 - 24 10
15. Ландскруна 1:0 Заявка 14 2 3 9 16 - 23 9
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 2 3 9 14 - 27 9
Где смотреть матч Сундсвалль 1:1 Эстер онлайн


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