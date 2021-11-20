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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Ландскруна
1:0
Первый тайм: 45'
Васалунд
0'
1:0
30' Гол
Олссон Филип
42' Желтая карточка
Бликст Якоб
45'
29
Хильдеман
Сванте
2
Рапп
Йохан
13
Мурбек
Андреас
4
Вихльстранд
Виктор
25
Бликст
Якоб
19
Йёнссон
Эмиль
18
Оттоссон
Филип
11
Олссон
Филип
21
Дженсен
Кевин
9
Олссон
Линус
31
Camil
Jebara
1
Мыцу
Раду
21
Азизи
Пешрав
77
Цискаридзе
Зураб
4
Вистрём
Филип
16
Ясуока
Такуто
26
Авдич
Денни
6
Вамбани
Антони
8
Сёдерберг
Даниэль
10
Дурмаз
Элиас
9
Васич
Никола
22
Страннегорд
Том
Ландскруна
4-3-3
Васалунд
4-3-3

Ход матча

30'
Олссон Филип
1:0
42'
Бликст Якоб
 

История личных встреч

Ландскруна
Васалунд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:3
С
5:0
С
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсен Кевин 6 0.21
Олссон Линус 6 0.21
Хофсё Робин 6 0.21
Оттоссон Филип 4 (1) 0.14
Олссон Филип 4 0.14
Хейер Мелкер 2 0.07
Петерссон Оскар 2 0.07
Вихльстранд Виктор 2 0.07
Рапп Йохан 1 0.03
Ткач Александр 1 0.03
Бликст Якоб 1 0.03
Асп Джонатан 1 (1) 0.03
Нильсен Никлас 1 0.03
Мурбек Андреас 1 0.03
Viktor Ekblom 1 0.03
Олофссон Деннис 0 0
Альмаджед Сумар 0 0
Васалунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 7 0.24
Андуе Александер 5 0.17
Траоре Маи 5 0.17
Вамбани Антони 3 0.1
Булут Экин 3 (1) 0.1
Дурмаз Элиас 2 0.07
Жорж Шарбель 2 0.07
Авдич Денни 2 0.07
Ясуока Такуто 1 0.03
Азизи Пешрав 1 0.03
Цискаридзе Зураб 1 0.03
Энгберг Фрей 0 0
Мыцу Раду 0 0
Страннегорд Том 0 0
Думбия Ибрагим 0 0
Салем Адам Ид 0 0
Дуранич Александр 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олссон Филип 8 1
Хофсё Робин 5 1
Альмаджед Сумар 6 0
Мурбек Андреас 6 0
Дженсен Кевин 4 0
Хейер Мелкер 2 1
Ткач Александр 3 0
Вихльстранд Виктор 3 0
Philip Andersson I 1 1
Асп Джонатан 2 0
Эквалл Монс 2 0
Бликст Якоб 2 0
Петерссон Оскар 2 0
Оттоссон Филип 2 0
Нильсен Никлас 1 0
Олссон Линус 1 0
Йёнссон Эмиль 1 0
Рапп Йохан 1 0
Viktor Ekblom 1 0
Васалунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Кебба 9 0
Жорж Шарбель 6 1
Вамбани Антони 6 0
Салем Адам Ид 6 0
Авдич Денни 5 0
Траоре Маи 3 1
Мыцу Раду 4 0
Васич Никола 4 0
Сёдерберг Даниэль 4 0
Хиен Исак 4 0
Андуе Александер 3 0
Дуранич Александр 1 1
Азизи Пешрав 2 0
Цискаридзе Зураб 2 0
Ангер Филип 2 0
Дурмаз Элиас 2 0
Ясуока Такуто 2 0
Вистрём Филип 1 0
Булут Экин 1 0
Затор Доминик 1 0
Lucas De Paula 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
16
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
3
14%
2
13%
1-15
6
27%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
6
27%
4
25%
76-90

Пропущено

12
27
4 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
0
0%
8
30%
30%
1-15
3
25%
4
15%
16-30
1
8%
3
11%
31-45
3
25%
6
22%
46-60
3
25%
4
15%
61-75
2
17%
2
7%
76-90

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
31%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
19%
8
50%
76-90

Пропущено

23
21
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
9%
6
29%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
1
4%
2
10%
31-45
6
26%
2
10%
46-60
2
9%
6
29%
61-75
7
30%
4
19%
76-90

Забито

38
32
15 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 9
5 Не забивали 10
6
16%
3
9%
1-15
8
21%
2
6%
16-30
1
3%
4
13%
31-45
9
24%
5
16%
46-60
5
13%
6
19%
61-75
9
24%
12
38%
76-90

Пропущено

35
48
12 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 23
2
6%
14
29%
29%
1-15
8
23%
5
10%
16-30
2
6%
5
10%
31-45
9
26%
8
17%
46-60
5
14%
10
21%
61-75
9
26%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Эргрюте - Ландскруна 3:2 Ландскруна - Эстер 1:4 Акрополис - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0
Викен - Ландскруна 0:5 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Норрбю 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Ландскруна - ГАИС 2:1 Браге - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Вернаму - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Вестерос 1:0 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Вестерос - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Васалунд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Браге 2:1
Васалунд
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Треллеборг - Васалунд 1:2 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Васалунд - Вестерос 0:1 Эстер - Васалунд 3:2
Васалунд - Вернаму 1:1 Браге - Васалунд 3:0 Васалунд - Акрополис 0:1 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Васалунд - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Васалунд 0:0 Васалунд - ГАИС 3:4 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Иттерхугдаль - Васалунд 3:2 Васалунд - Фалькенберг 3:1 ГАИС - Васалунд 2:0 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Васалунд - Сирианска Эскильстуна 4:2 Вернаму - Васалунд 1:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Васалунд - Ландскруна 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 29 18 5 6 43 - 27 59
2. Сундсвалль Заявка 29 15 8 6 45 - 27 53
3. Хельсинборг Заявка 29 13 8 8 45 - 27 47
4. Треллеборг 1:0 Заявка 29 12 9 8 41 - 35 45
5. Норрбю 1:0 Заявка 29 12 9 8 39 - 32 45
6. Ландскруна 1:0 Заявка 29 13 5 11 39 - 35 44
7. Эстер Заявка 29 11 10 8 31 - 25 43
8. Эргрюте Заявка 29 8 14 7 37 - 38 38
9. Браге Заявка 29 9 9 11 38 - 41 36
10. Йёнчёпинг Заявка 28 9 8 11 30 - 34 35
11. Вестерос 0:1 Заявка 29 8 10 11 33 - 38 34
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 28 9 7 12 38 - 40 34
13. Акрополис Заявка 28 9 7 12 27 - 42 34
14. ГАИС Заявка 28 9 3 16 29 - 39 30
15. Васалунд 0:1 Заявка 29 7 5 17 33 - 48 26
16. Фалькенберг 0:1 Заявка 29 6 7 16 33 - 53 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 11 2 1 23 - 9 35
2. Ландскруна 1:0 Заявка 15 11 2 2 23 - 12 35
3. Сундсвалль Заявка 15 9 4 2 27 - 13 31
4. Треллеборг 1:0 Заявка 14 8 3 3 23 - 13 27
5. Эстер Заявка 14 7 5 2 16 - 10 26
6. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 7 4 3 24 - 13 25
7. Норрбю 1:0 Заявка 15 6 5 4 20 - 17 23
8. Хельсинборг Заявка 14 7 2 5 22 - 12 23
9. Йёнчёпинг Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
10. Браге Заявка 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Эргрюте Заявка 15 4 9 2 20 - 17 21
12. Акрополис Заявка 14 6 3 5 14 - 17 21
13. Вестерос 0:1 Заявка 15 4 6 5 19 - 21 18
14. Васалунд 0:1 Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
15. Фалькенберг 0:1 Заявка 14 4 3 7 19 - 29 15
16. ГАИС Заявка 14 4 2 8 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 15 7 3 5 20 - 18 24
2. Хельсинборг Заявка 15 6 6 3 23 - 15 24
3. Сундсвалль Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
4. Норрбю 1:0 Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
5. Треллеборг 1:0 Заявка 15 4 6 5 18 - 22 18
6. Эстер Заявка 15 4 5 6 15 - 15 17
7. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
8. Вестерос 0:1 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
9. ГАИС Заявка 14 5 1 8 13 - 16 16
10. Браге Заявка 14 3 5 6 17 - 22 14
11. Акрополис Заявка 14 3 4 7 13 - 25 13
12. Йёнчёпинг Заявка 14 3 3 8 11 - 21 12
13. Васалунд 0:1 Заявка 15 3 2 10 16 - 28 11
14. Фалькенберг 0:1 Заявка 15 2 4 9 14 - 24 10
15. Ландскруна 1:0 Заявка 14 2 3 9 16 - 23 9
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 2 3 9 14 - 27 9
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    42'
    Jacob Blixt получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Filip Olsson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Васалунд
2.70
3.70
6.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ландскруна 1:0 Васалунд онлайн


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