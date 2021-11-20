Швеция: Суперэттан 2021
1:0
Первый тайм: 45'
1:0
30' ГолОлссон Филип
42' Желтая карточкаБликст Якоб
25
Бликст
Якоб
11
Олссон
Филип
31
Camil
Jebara
21
Азизи
Пешрав
26
Авдич
Денни
10
Дурмаз
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бликст ЯкобЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Camil JebaraНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Хофсё РобинНападающий
-
32 Allen Smajic
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Азизи ПешравЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Авдич ДенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дурмаз ЭлиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ангер ФилипВратарь
-
19 Сисей КеббаЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dalibor Savic
Ход матча
30'
1:0
42'
История личных встреч
Ландскруна
Васалунд
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсен Кевин
|6
|0.21
|Олссон Линус
|6
|0.21
|Хофсё Робин
|6
|0.21
|Оттоссон Филип
|4 (1)
|0.14
|Олссон Филип
|4
|0.14
|Хейер Мелкер
|2
|0.07
|Петерссон Оскар
|2
|0.07
|Вихльстранд Виктор
|2
|0.07
|Рапп Йохан
|1
|0.03
|Ткач Александр
|1
|0.03
|Бликст Якоб
|1
|0.03
|Асп Джонатан
|1 (1)
|0.03
|Нильсен Никлас
|1
|0.03
|Мурбек Андреас
|1
|0.03
|Viktor Ekblom
|1
|0.03
|Олофссон Деннис
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
Васалунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|7
|0.24
|Андуе Александер
|5
|0.17
|Траоре Маи
|5
|0.17
|Вамбани Антони
|3
|0.1
|Булут Экин
|3 (1)
|0.1
|Дурмаз Элиас
|2
|0.07
|Жорж Шарбель
|2
|0.07
|Авдич Денни
|2
|0.07
|Ясуока Такуто
|1
|0.03
|Азизи Пешрав
|1
|0.03
|Цискаридзе Зураб
|1
|0.03
|Энгберг Фрей
|0
|0
|Мыцу Раду
|0
|0
|Страннегорд Том
|0
|0
|Думбия Ибрагим
|0
|0
|Салем Адам Ид
|0
|0
|Дуранич Александр
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олссон Филип
|8
|1
|Хофсё Робин
|5
|1
|Альмаджед Сумар
|6
|0
|Мурбек Андреас
|6
|0
|Дженсен Кевин
|4
|0
|Хейер Мелкер
|2
|1
|Ткач Александр
|3
|0
|Вихльстранд Виктор
|3
|0
|Philip Andersson I
|1
|1
|Асп Джонатан
|2
|0
|Эквалл Монс
|2
|0
|Бликст Якоб
|2
|0
|Петерссон Оскар
|2
|0
|Оттоссон Филип
|2
|0
|Нильсен Никлас
|1
|0
|Олссон Линус
|1
|0
|Йёнссон Эмиль
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Viktor Ekblom
|1
|0
Васалунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Кебба
|9
|0
|Жорж Шарбель
|6
|1
|Вамбани Антони
|6
|0
|Салем Адам Ид
|6
|0
|Авдич Денни
|5
|0
|Траоре Маи
|3
|1
|Мыцу Раду
|4
|0
|Васич Никола
|4
|0
|Сёдерберг Даниэль
|4
|0
|Хиен Исак
|4
|0
|Андуе Александер
|3
|0
|Дуранич Александр
|1
|1
|Азизи Пешрав
|2
|0
|Цискаридзе Зураб
|2
|0
|Ангер Филип
|2
|0
|Дурмаз Элиас
|2
|0
|Ясуока Такуто
|2
|0
|Вистрём Филип
|1
|0
|Булут Экин
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
|Lucas De Paula
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
16
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
3
14%
2
13%
1-15
6
27%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
6
27%
4
25%
76-90
Пропущено
12
27
4 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
0
0%
8
30%
30%
1-15
3
25%
4
15%
16-30
1
8%
3
11%
31-45
3
25%
6
22%
46-60
3
25%
4
15%
61-75
2
17%
2
7%
76-90
Забито
16
16
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
31%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
19%
8
50%
76-90
Пропущено
23
21
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
9%
6
29%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
1
4%
2
10%
31-45
6
26%
2
10%
46-60
2
9%
6
29%
61-75
7
30%
4
19%
76-90
Забито
38
32
15 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 9
5 Не забивали 10
6
16%
3
9%
1-15
8
21%
2
6%
16-30
1
3%
4
13%
31-45
9
24%
5
16%
46-60
5
13%
6
19%
61-75
9
24%
12
38%
76-90
Пропущено
35
48
12 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 23
2
6%
14
29%
29%
1-15
8
23%
5
10%
16-30
2
6%
5
10%
31-45
9
26%
8
17%
46-60
5
14%
10
21%
61-75
9
26%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Эргрюте - Ландскруна 3:2 Ландскруна - Эстер 1:4 Акрополис - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0
Викен - Ландскруна 0:5 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Норрбю 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Ландскруна - ГАИС 2:1 Браге - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Вернаму - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Вестерос 1:0 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Вестерос - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Васалунд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Браге 2:1
Васалунд
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Треллеборг - Васалунд 1:2 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Васалунд - Вестерос 0:1 Эстер - Васалунд 3:2
Васалунд - Вернаму 1:1 Браге - Васалунд 3:0 Васалунд - Акрополис 0:1 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Васалунд - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Васалунд 0:0 Васалунд - ГАИС 3:4 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Иттерхугдаль - Васалунд 3:2 Васалунд - Фалькенберг 3:1 ГАИС - Васалунд 2:0 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Васалунд - Сирианска Эскильстуна 4:2 Вернаму - Васалунд 1:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Васалунд - Ландскруна 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|43 - 27
|59
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|45 - 27
|53
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|45 - 27
|47
|4.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|29
|12
|9
|8
|41 - 35
|45
|5.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|29
|12
|9
|8
|39 - 32
|45
|6.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|29
|13
|5
|11
|39 - 35
|44
|7.
|Эстер
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|31 - 25
|43
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|29
|8
|14
|7
|37 - 38
|38
|9.
|Браге
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|38 - 41
|36
|10.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|30 - 34
|35
|11.
|Вестерос
|0:1 Заявка
|29
|8
|10
|11
|33 - 38
|34
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|38 - 40
|34
|13.
|Акрополис
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|27 - 42
|34
|14.
|ГАИС
|Заявка
|28
|9
|3
|16
|29 - 39
|30
|15.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|29
|7
|5
|17
|33 - 48
|26
|16.
|Фалькенберг
|0:1 Заявка
|29
|6
|7
|16
|33 - 53
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|23 - 9
|35
|2.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|23 - 12
|35
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|27 - 13
|31
|4.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 13
|27
|5.
|Эстер
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 10
|26
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|7.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 12
|23
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|10.
|Браге
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|20 - 17
|21
|12.
|Акрополис
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 17
|21
|13.
|Вестерос
|0:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 21
|18
|14.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|15.
|Фалькенберг
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 29
|15
|16.
|ГАИС
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 15
|24
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|4.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|5.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 22
|18
|6.
|Эстер
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 15
|17
|7.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|8.
|Вестерос
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|9.
|ГАИС
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|13 - 16
|16
|10.
|Браге
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|11.
|Акрополис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 25
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 21
|12
|13.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 28
|11
|14.
|Фалькенберг
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 24
|10
|15.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 23
|9
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 27
|9