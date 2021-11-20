Швеция: Суперэттан 2021
1:0
11' ГолПерссон Хоаким
2:0
20' ГолПерссон Хоаким
3:0
26' ГолПлана Леонард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Камп АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Дзабич РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Исмаил ИссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Asterhed
Ход матча
11'
1:0
20'
2:0
26'
3:0
История личных встреч
Браге
Вернаму
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плана Леонард
|13 (4)
|0.45
|Сёдерберг Никлас
|4
|0.14
|Перссон Хоаким
|3
|0.1
|Селлин Роббин
|2
|0.07
|Лундин Антон
|2
|0.07
|Хеллберг Сет
|2
|0.07
|Карлберг Дуглас
|2
|0.07
|Махолли Шкодран
|2
|0.07
|Йоханссон Александр
|2
|0.07
|Лильестранд Маттиас
|1
|0.03
|Хиндрикес Понтус
|1
|0.03
|Антонссон Бьярни
|1
|0.03
|Зеттерстрём Александр
|1
|0.03
|Filip Sjoeberg1
|1
|0.03
|Фродиг Виктор
|0
|0
|Макаси Мозес
|0
|0
|Лундин Оскар
|0
|0
|Уильямс Ноа
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Оскар
|7
|0.24
|Удденес Оскар
|5
|0.17
|Christian Moses
|5
|0.17
|Бечирович Эдвин
|5
|0.17
|Дзабич Робин
|4
|0.14
|Магаши Абдуссалам
|3
|0.1
|Оливейра Вендерсон
|2
|0.07
|Стивенс Джоэл
|2
|0.07
|Де Врис Фрэнсис
|1
|0.03
|Винст Фредди
|1
|0.03
|Ларссон Виктор
|1
|0.03
|Вилар Бернардо
|1
|0.03
|Камара Креспо
|1
|0.03
|Эрикссон Виктор
|1
|0.03
|Брэндон Эрик
|1 (1)
|0.03
|Сундгрен Альбин
|0
|0
|Исмаил Исса
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лильестранд Маттиас
|8
|0
|Зеттерстрём Александр
|6
|1
|Хиндрикес Понтус
|6
|0
|Тити Адиль
|5
|0
|Антонссон Бьярни
|3
|1
|Сёдерберг Никлас
|4
|0
|Плана Леонард
|3
|0
|Лундин Оскар
|3
|0
|Уильямс Ноа
|3
|0
|Селлин Роббин
|2
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Макаси Мозес
|2
|0
|Карлберг Дуглас
|2
|0
|Nicolas Gianini Dantas
|2
|0
|Сьёберг Аксель II
|2
|0
|Хеллберг Сет
|1
|0
|Махолли Шкодран
|1
|0
|Мавила Натан
|1
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Хилтунен Лукас
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виндехолл Чарли
|8
|0
|Винст Фредди
|4
|0
|Удденес Оскар
|4
|0
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Магаши Абдуссалам
|3
|0
|Брэндон Эрик
|3
|0
|Вилар Бернардо
|3
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|1
|Йоханссон Оскар
|2
|0
|Кенндал Уильям
|2
|0
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Войтехович Филипп
|1
|0
|Стивенс Джоэл
|1
|0
|Christian Moses
|1
|0
|Камара Креспо
|1
|0
|Исмаил Исса
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Сундгрен Альбин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
17
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
4
24%
2
12%
1-15
2
12%
5
29%
29%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
3
18%
2
12%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90
Пропущено
19
17
13 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
16%
1
6%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
7
37%
4
24%
31-45
3
16%
4
24%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Забито
17
23
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
1
6%
3
13%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
7
41%
10
43%
76-90
Пропущено
22
9
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
4
18%
1
11%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
5
23%
1
11%
46-60
1
5%
2
22%
61-75
8
36%
1
11%
76-90
Забито
34
40
12 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 16
9 Не забивали 7
5
15%
5
13%
1-15
4
12%
8
20%
16-30
3
9%
6
15%
31-45
6
18%
5
13%
46-60
4
12%
3
8%
61-75
12
35%
13
33%
76-90
Пропущено
41
26
21 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 17
7
17%
2
8%
1-15
4
10%
5
19%
16-30
10
24%
6
23%
31-45
8
20%
5
19%
46-60
4
10%
2
8%
61-75
8
20%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Браге - Акрополис 2:0 Хельсинборг - Браге 3:0 Браге - Сундсвалль 0:0 Норрбю - Браге 2:3
Браге - Эстер 2:2 Браге - Васалунд 3:0 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Треллеборг - Браге 3:1 Браге - Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Вестерос 3:3 Арамеиска-Сюрьянска - Браге 0:1 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Сундсвалль - Браге 3:3 Браге - Треллеборг 0:1 ГАИС - Браге 0:2 Браге - Эргрюте 1:3 Ландскруна - Браге 2:1
Вернаму
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Вернаму - Хельсинборг 3:1 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 Вернаму - Фалькенберг 3:2 ГАИС - Вернаму 1:2
Васалунд - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 3:2 Треллеборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эргрюте 1:1 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Эстер - Вернаму 2:0 Акрополис - Вернаму 1:2 Вернаму - Ландскруна 2:0 Улларедс - Вернаму 0:3 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Вернаму - Сирианска Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Васалунд 1:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эстер 2:0 Норрбю - Вернаму 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|0:3 Заявка
|29
|18
|5
|6
|42 - 27
|59
|2.
|Сундсвалль
|1:1 Заявка
|29
|15
|8
|6
|45 - 27
|53
|3.
|Хельсинборг
|1:0 Заявка
|29
|14
|7
|8
|45 - 26
|49
|4.
|Эстер
|1:1 Заявка
|29
|11
|10
|8
|31 - 25
|43
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|40 - 35
|42
|6.
|Норрбю
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|38 - 32
|42
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|38 - 35
|41
|8.
|Эргрюте
|0:1 Заявка
|29
|8
|13
|8
|36 - 38
|37
|9.
|Браге
|3:0 Заявка
|29
|9
|9
|11
|38 - 40
|36
|10.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|30 - 34
|35
|11.
|Вестерос
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|33 - 37
|34
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|38 - 40
|34
|13.
|Акрополис
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|27 - 42
|34
|14.
|ГАИС
|Заявка
|28
|9
|3
|16
|29 - 39
|30
|15.
|Васалунд
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|33 - 47
|26
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|33 - 52
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|0:3 Заявка
|14
|11
|2
|1
|23 - 9
|35
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|22 - 12
|32
|3.
|Сундсвалль
|1:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|27 - 13
|31
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 13
|27
|5.
|Эстер
|1:1 Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 10
|26
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|7.
|Хельсинборг
|1:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 12
|23
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|9.
|Браге
|3:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 18
|22
|10.
|Акрополис
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Норрбю
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 17
|20
|12.
|Эргрюте
|0:1 Заявка
|15
|4
|8
|3
|19 - 17
|20
|13.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|14.
|Васалунд
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 29
|15
|16.
|ГАИС
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|1:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 14
|26
|2.
|Вернаму
|0:3 Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 18
|24
|3.
|Сундсвалль
|1:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|4.
|Норрбю
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|5.
|Эстер
|1:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 15
|17
|6.
|Эргрюте
|0:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|7.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|ГАИС
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|13 - 16
|16
|9.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|10.
|Браге
|3:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|11.
|Акрополис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 25
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 21
|12
|13.
|Васалунд
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 27
|11
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 23
|10
|15.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 23
|9
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 27
|9