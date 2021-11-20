Швеция: Суперэттан 2021
1:0
11' ГолПерссон Хоаким
2:0
20' ГолПерссон Хоаким
3:0
26' ГолПлана Леонард
3:1
62' ГолВиндехолл Чарли
90' Желтая карточкаFilip Sjoeberg1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Камп АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Дзабич РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Исмаил ИссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Asterhed
Ход матча
11'
1:0
20'
2:0
26'
3:0
62'
90'
История личных встреч
Браге
Вернаму
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плана Леонард
|13 (4)
|0.45
|Сёдерберг Никлас
|4
|0.14
|Перссон Хоаким
|3
|0.1
|Селлин Роббин
|2
|0.07
|Лундин Антон
|2
|0.07
|Хеллберг Сет
|2
|0.07
|Карлберг Дуглас
|2
|0.07
|Махолли Шкодран
|2
|0.07
|Йоханссон Александр
|2
|0.07
|Лильестранд Маттиас
|1
|0.03
|Хиндрикес Понтус
|1
|0.03
|Антонссон Бьярни
|1
|0.03
|Зеттерстрём Александр
|1
|0.03
|Filip Sjoeberg1
|1
|0.03
|Фродиг Виктор
|0
|0
|Макаси Мозес
|0
|0
|Лундин Оскар
|0
|0
|Уильямс Ноа
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Оскар
|7
|0.24
|Удденес Оскар
|5
|0.17
|Christian Moses
|5
|0.17
|Бечирович Эдвин
|5
|0.17
|Дзабич Робин
|4
|0.14
|Магаши Абдуссалам
|3
|0.1
|Оливейра Вендерсон
|2
|0.07
|Стивенс Джоэл
|2
|0.07
|Де Врис Фрэнсис
|1
|0.03
|Винст Фредди
|1
|0.03
|Ларссон Виктор
|1
|0.03
|Вилар Бернардо
|1
|0.03
|Камара Креспо
|1
|0.03
|Эрикссон Виктор
|1
|0.03
|Виндехолл Чарли
|1
|0.03
|Брэндон Эрик
|1 (1)
|0.03
|Сундгрен Альбин
|0
|0
|Исмаил Исса
|0
|0
|Веннергрунд Феликс
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лильестранд Маттиас
|8
|0
|Зеттерстрём Александр
|6
|1
|Хиндрикес Понтус
|6
|0
|Тити Адиль
|5
|0
|Антонссон Бьярни
|3
|1
|Сёдерберг Никлас
|4
|0
|Плана Леонард
|3
|0
|Лундин Оскар
|3
|0
|Уильямс Ноа
|3
|0
|Селлин Роббин
|2
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Макаси Мозес
|2
|0
|Карлберг Дуглас
|2
|0
|Nicolas Gianini Dantas
|2
|0
|Сьёберг Аксель II
|2
|0
|Хеллберг Сет
|1
|0
|Махолли Шкодран
|1
|0
|Мавила Натан
|1
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Хилтунен Лукас
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виндехолл Чарли
|8
|0
|Винст Фредди
|4
|0
|Удденес Оскар
|4
|0
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Магаши Абдуссалам
|3
|0
|Брэндон Эрик
|3
|0
|Вилар Бернардо
|3
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|1
|Йоханссон Оскар
|2
|0
|Кенндал Уильям
|2
|0
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Войтехович Филипп
|1
|0
|Стивенс Джоэл
|1
|0
|Christian Moses
|1
|0
|Камара Креспо
|1
|0
|Исмаил Исса
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Сундгрен Альбин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
18
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
5
25%
2
11%
1-15
4
20%
5
28%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
5
25%
3
17%
76-90
Пропущено
20
20
13 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
15%
2
10%
1-15
3
15%
5
25%
16-30
7
35%
4
20%
31-45
3
15%
4
20%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Забито
17
23
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
1
6%
3
13%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
7
41%
10
43%
76-90
Пропущено
22
9
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
4
18%
1
11%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
5
23%
1
11%
46-60
1
5%
2
22%
61-75
8
36%
1
11%
76-90
Забито
37
41
15 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 16
9 Не забивали 7
6
16%
5
12%
1-15
6
16%
8
20%
16-30
3
8%
6
15%
31-45
6
16%
5
12%
46-60
4
11%
4
10%
61-75
12
32%
13
32%
76-90
Пропущено
42
29
21 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 18
7
17%
3
10%
1-15
4
10%
7
24%
16-30
10
24%
6
21%
31-45
8
19%
5
17%
46-60
5
12%
2
7%
61-75
8
19%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Браге - Акрополис 2:0 Хельсинборг - Браге 3:0 Браге - Сундсвалль 0:0 Норрбю - Браге 2:3
Браге - Эстер 2:2 Браге - Васалунд 3:0 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Треллеборг - Браге 3:1 Браге - Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Вестерос 3:3 Арамеиска-Сюрьянска - Браге 0:1 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Сундсвалль - Браге 3:3 Браге - Треллеборг 0:1 ГАИС - Браге 0:2 Браге - Эргрюте 1:3 Ландскруна - Браге 2:1
Вернаму
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Вернаму - Хельсинборг 3:1 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 Вернаму - Фалькенберг 3:2 ГАИС - Вернаму 1:2
Васалунд - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 3:2 Треллеборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эргрюте 1:1 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Эстер - Вернаму 2:0 Акрополис - Вернаму 1:2 Вернаму - Ландскруна 2:0 Улларедс - Вернаму 0:3 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Вернаму - Сирианска Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Васалунд 1:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эстер 2:0 Норрбю - Вернаму 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|43 - 27
|59
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|45 - 27
|53
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|45 - 27
|47
|4.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|29
|12
|9
|8
|41 - 35
|45
|5.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|29
|12
|9
|8
|39 - 32
|45
|6.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|29
|13
|5
|11
|39 - 35
|44
|7.
|Эстер
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|31 - 25
|43
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|29
|8
|14
|7
|37 - 38
|38
|9.
|Браге
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|38 - 41
|36
|10.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|30 - 34
|35
|11.
|Вестерос
|0:1 Заявка
|29
|8
|10
|11
|33 - 38
|34
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|38 - 40
|34
|13.
|Акрополис
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|27 - 42
|34
|14.
|ГАИС
|Заявка
|28
|9
|3
|16
|29 - 39
|30
|15.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|29
|7
|5
|17
|33 - 48
|26
|16.
|Фалькенберг
|0:1 Заявка
|29
|6
|7
|16
|33 - 53
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|23 - 9
|35
|2.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|23 - 12
|35
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|27 - 13
|31
|4.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 13
|27
|5.
|Эстер
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 10
|26
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|7.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 12
|23
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|10.
|Браге
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|20 - 17
|21
|12.
|Акрополис
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 17
|21
|13.
|Вестерос
|0:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 21
|18
|14.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|15.
|Фалькенберг
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 29
|15
|16.
|ГАИС
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 15
|24
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|4.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|5.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 22
|18
|6.
|Эстер
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 15
|17
|7.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|8.
|Вестерос
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|9.
|ГАИС
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|13 - 16
|16
|10.
|Браге
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|11.
|Акрополис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 25
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 21
|12
|13.
|Васалунд
|0:1 Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 28
|11
|14.
|Фалькенберг
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 24
|10
|15.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 23
|9
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 27
|9