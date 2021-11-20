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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Браге
3:1
Конец матча
Вернаму
0'
1:0
11' Гол
Перссон Хоаким
2:0
20' Гол
Перссон Хоаким
3:0
26' Гол
Плана Леонард
3:1
62' Гол
Виндехолл Чарли
90' Желтая карточка
Filip Sjoeberg1
90'+6
1
Энгдал
Адриан
13
Хиндрикес
Понтус
2
Зеттерстрём
Александр
4
Лильестранд
Маттиас
3
Макаси
Мозес
15
Перссон
Хоаким
5
Тити
Адиль
6
Антонссон
Бьярни
7
Селлин
Роббин
10
Плана
Леонард
8
Хеллберг
Сет
1
Эрикссон
Филип
4
Сундгрен
Альбин
5
Ларссон
Виктор
3
Hugo
Andersson2
14
Hugo
Leonardo
21
Магаши
Абдуссалам
22
Дзабич
Робин
7
Виндехолл
Чарли
15
Веннергрунд
Феликс
11
Бечирович
Эдвин
16
Исмаил
Исса
Браге
4-4-2
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Браге
Вернаму

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

С
1:0
С
0:1
С
2:3
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
0:3
С
3:1
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плана Леонард 13 (4) 0.45
Сёдерберг Никлас 4 0.14
Перссон Хоаким 3 0.1
Селлин Роббин 2 0.07
Лундин Антон 2 0.07
Хеллберг Сет 2 0.07
Карлберг Дуглас 2 0.07
Махолли Шкодран 2 0.07
Йоханссон Александр 2 0.07
Лильестранд Маттиас 1 0.03
Хиндрикес Понтус 1 0.03
Антонссон Бьярни 1 0.03
Зеттерстрём Александр 1 0.03
Filip Sjoeberg1 1 0.03
Фродиг Виктор 0 0
Макаси Мозес 0 0
Лундин Оскар 0 0
Уильямс Ноа 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Оскар 7 0.24
Удденес Оскар 5 0.17
Christian Moses 5 0.17
Бечирович Эдвин 5 0.17
Дзабич Робин 4 0.14
Магаши Абдуссалам 3 0.1
Оливейра Вендерсон 2 0.07
Стивенс Джоэл 2 0.07
Де Врис Фрэнсис 1 0.03
Винст Фредди 1 0.03
Ларссон Виктор 1 0.03
Вилар Бернардо 1 0.03
Камара Креспо 1 0.03
Эрикссон Виктор 1 0.03
Виндехолл Чарли 1 0.03
Брэндон Эрик 1 (1) 0.03
Сундгрен Альбин 0 0
Исмаил Исса 0 0
Веннергрунд Феликс 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лильестранд Маттиас 8 0
Зеттерстрём Александр 6 1
Хиндрикес Понтус 6 0
Тити Адиль 5 0
Антонссон Бьярни 3 1
Сёдерберг Никлас 4 0
Плана Леонард 3 0
Лундин Оскар 3 0
Уильямс Ноа 3 0
Селлин Роббин 2 0
Лундин Антон 2 0
Макаси Мозес 2 0
Карлберг Дуглас 2 0
Nicolas Gianini Dantas 2 0
Сьёберг Аксель II 2 0
Хеллберг Сет 1 0
Махолли Шкодран 1 0
Мавила Натан 1 0
Йоханссон Александр 1 0
Хилтунен Лукас 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виндехолл Чарли 8 0
Винст Фредди 4 0
Удденес Оскар 4 0
Эрикссон Виктор 3 0
Магаши Абдуссалам 3 0
Брэндон Эрик 3 0
Вилар Бернардо 3 0
Бечирович Эдвин 1 1
Йоханссон Оскар 2 0
Кенндал Уильям 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Войтехович Филипп 1 0
Стивенс Джоэл 1 0
Christian Moses 1 0
Камара Креспо 1 0
Исмаил Исса 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Сундгрен Альбин 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
18
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
5
25%
2
11%
1-15
4
20%
5
28%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
5
25%
3
17%
76-90

Пропущено

20
20
13 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
15%
2
10%
1-15
3
15%
5
25%
16-30
7
35%
4
20%
31-45
3
15%
4
20%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Забито

17
23
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
1
6%
3
13%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
7
41%
10
43%
76-90

Пропущено

22
9
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
4
18%
1
11%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
5
23%
1
11%
46-60
1
5%
2
22%
61-75
8
36%
1
11%
76-90

Забито

37
41
15 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 16
9 Не забивали 7
6
16%
5
12%
1-15
6
16%
8
20%
16-30
3
8%
6
15%
31-45
6
16%
5
12%
46-60
4
11%
4
10%
61-75
12
32%
13
32%
76-90

Пропущено

42
29
21 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 18
7
17%
3
10%
1-15
4
10%
7
24%
16-30
10
24%
6
21%
31-45
8
19%
5
17%
46-60
5
12%
2
7%
61-75
8
19%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Браге - Акрополис 2:0 Хельсинборг - Браге 3:0 Браге - Сундсвалль 0:0 Норрбю - Браге 2:3
Браге - Эстер 2:2 Браге - Васалунд 3:0 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Треллеборг - Браге 3:1 Браге - Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Вестерос 3:3 Арамеиска-Сюрьянска - Браге 0:1 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Сундсвалль - Браге 3:3 Браге - Треллеборг 0:1 ГАИС - Браге 0:2 Браге - Эргрюте 1:3 Ландскруна - Браге 2:1
Вернаму
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Вернаму - Хельсинборг 3:1 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 Вернаму - Фалькенберг 3:2 ГАИС - Вернаму 1:2
Васалунд - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 3:2 Треллеборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эргрюте 1:1 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Эстер - Вернаму 2:0 Акрополис - Вернаму 1:2 Вернаму - Ландскруна 2:0 Улларедс - Вернаму 0:3 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Вернаму - Сирианска Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Васалунд 1:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эстер 2:0 Норрбю - Вернаму 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 29 18 5 6 43 - 27 59
2. Сундсвалль Заявка 29 15 8 6 45 - 27 53
3. Хельсинборг Заявка 29 13 8 8 45 - 27 47
4. Треллеборг 1:0 Заявка 29 12 9 8 41 - 35 45
5. Норрбю 1:0 Заявка 29 12 9 8 39 - 32 45
6. Ландскруна 1:0 Заявка 29 13 5 11 39 - 35 44
7. Эстер Заявка 29 11 10 8 31 - 25 43
8. Эргрюте Заявка 29 8 14 7 37 - 38 38
9. Браге Заявка 29 9 9 11 38 - 41 36
10. Йёнчёпинг Заявка 28 9 8 11 30 - 34 35
11. Вестерос 0:1 Заявка 29 8 10 11 33 - 38 34
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 28 9 7 12 38 - 40 34
13. Акрополис Заявка 28 9 7 12 27 - 42 34
14. ГАИС Заявка 28 9 3 16 29 - 39 30
15. Васалунд 0:1 Заявка 29 7 5 17 33 - 48 26
16. Фалькенберг 0:1 Заявка 29 6 7 16 33 - 53 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 11 2 1 23 - 9 35
2. Ландскруна 1:0 Заявка 15 11 2 2 23 - 12 35
3. Сундсвалль Заявка 15 9 4 2 27 - 13 31
4. Треллеборг 1:0 Заявка 14 8 3 3 23 - 13 27
5. Эстер Заявка 14 7 5 2 16 - 10 26
6. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 7 4 3 24 - 13 25
7. Норрбю 1:0 Заявка 15 6 5 4 20 - 17 23
8. Хельсинборг Заявка 14 7 2 5 22 - 12 23
9. Йёнчёпинг Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
10. Браге Заявка 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Эргрюте Заявка 15 4 9 2 20 - 17 21
12. Акрополис Заявка 14 6 3 5 14 - 17 21
13. Вестерос 0:1 Заявка 15 4 6 5 19 - 21 18
14. Васалунд 0:1 Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
15. Фалькенберг 0:1 Заявка 14 4 3 7 19 - 29 15
16. ГАИС Заявка 14 4 2 8 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 15 7 3 5 20 - 18 24
2. Хельсинборг Заявка 15 6 6 3 23 - 15 24
3. Сундсвалль Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
4. Норрбю 1:0 Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
5. Треллеборг 1:0 Заявка 15 4 6 5 18 - 22 18
6. Эстер Заявка 15 4 5 6 15 - 15 17
7. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
8. Вестерос 0:1 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
9. ГАИС Заявка 14 5 1 8 13 - 16 16
10. Браге Заявка 14 3 5 6 17 - 22 14
11. Акрополис Заявка 14 3 4 7 13 - 25 13
12. Йёнчёпинг Заявка 14 3 3 8 11 - 21 12
13. Васалунд 0:1 Заявка 15 3 2 10 16 - 28 11
14. Фалькенберг 0:1 Заявка 15 2 4 9 14 - 24 10
15. Ландскруна 1:0 Заявка 14 2 3 9 16 - 23 9
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 2 3 9 14 - 27 9
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Плана Леонард бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Перссон Хоаким бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Перссон Хоаким бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Браге 3:1 Вернаму онлайн


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