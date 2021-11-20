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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
0:1
Первый тайм: 45'

Стадион:
Ювентус
0'
0:1
23' Пенальти
Бонуччи Леонардо
28' Желтая карточка
Куадрадо Хуан
45'
25
Рейна
Пепе
29
Лаццари
Мануэль
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
23
Хюсай
Эльсейд
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
9
Педро
Родригес
20
Дзакканьи
Маттиа
1
Щесны
Войцех
6
Данило
Луис
19
Бонуччи
Леонардо
4
Де
Лихт
Маттайс
11
Куадрадо
Хуан
14
Маккенни
Уэстон
27
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
17
Пеллегрини
Лука
22
Кьеза
Федерико
9
Мората
Альваро
Лацио
4-3-3
Ювентус
3-5-2

Ход матча

15'
 
Кулушевски Деян
Данило Луис
23'
0:1
Бонуччи Леонардо
28'
 
Куадрадо Хуан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

История личных встреч

Лацио
Ювентус

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
100%
3 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

29 матчей

10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед

Первый тайм

34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед

39 матчей

17.9%
15.4%
66.7%
7 побед 6 ничьих 26 побед

Первый тайм

7.7%
51.3%
41%
3 победы 20 ничьих 16 побед

Второй тайм

17.9%
30.8%
51.3%
7 побед 12 ничьих 20 побед

История матчей

СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
С
1:3
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:2
С
2:3
К
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
3:0
К
0:1
СA
0:2
С
2:0
К
2:1
СA
2:0
СA
0:3
СA
1:1
СA
4:1
СИ
4:0
СA
0:2
К
2:1
К
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
К
1:2
К
2:1
СA
1:1
СA
5:2
СA
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 10 (3) 0.77
Педро Родригес 4 0.31
Милинкович-Савич Сергей 3 0.23
Андерсон Фелипе 3 0.23
Альберто Луис 2 0.15
Катальди Данило 1 0.08
Хюсай Эльсейд 1 0.08
Лаццари Мануэль 1 0.08
Рейна Пепе 0 0
Башич Тома 0 0
Моро Рауль 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 3 (1) 0.23
Локателли Мануэль 2 0.15
Куадрадо Хуан 2 0.15
Мората Альваро 2 0.15
Кин Мойзе 2 0.15
Маккенни Уэстон 2 0.15
Бонуччи Леонардо 2 (2) 0.15
Кьеза Федерико 1 0.08
Де Лихт Маттайс 1 0.08
Бентанкур Родриго 0 0
Данило Луис 0 0
Рабио Адриен 0 0
Кулушевски Деян 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 4 1
Лукас Лейва 3 0
Катальди Данило 3 0
Милинкович-Савич Сергей 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Рейна Пепе 2 0
Альберто Луис 2 0
Марушич Адам 2 0
Педро Родригес 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Патрик 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Башич Тома 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данило Луис 4 0
Куадрадо Хуан 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Мората Альваро 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Алекс Сандро 1 0
Дибала Пауло 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бернардески Федерико 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Мело Артур 1 0
Кин Мойзе 1 0
Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
3
17%
2
22%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
2
22%
61-75
4
22%
3
33%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
3
50%
76-90

Забито

25
16
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
4
16%
4
25%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
6
24%
1
6%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
5
20%
2
13%
61-75
5
20%
5
31%
76-90

Пропущено

19
15
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
21%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
3
16%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0
Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5
Ювентус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2
Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1 Ювентус - ФК Чезена 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 24 - 4 32
2. Милан Заявка 12 10 2 0 26 - 11 32
3. Аталанта Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 29 - 13 25
5. Ювентус 1:0 Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
6. Лацио 0:1 Заявка 13 6 3 4 25 - 20 21
7. Рома Заявка 12 6 1 5 21 - 15 19
8. Фиорентина Заявка 12 6 0 6 16 - 14 18
9. Болонья Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
10. Эмполи Заявка 12 5 1 6 18 - 23 16
11. Верона Заявка 12 4 4 4 25 - 21 16
12. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 12 14
13. Удинезе Заявка 12 3 5 4 15 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 12 4 2 6 17 - 18 14
15. Венеция Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
16. Специя Заявка 13 3 2 8 15 - 31 11
17. Сампдория Заявка 12 2 3 7 15 - 25 9
18. Дженоа Заявка 12 1 6 5 17 - 24 9
19. Салернитана Заявка 12 2 1 9 10 - 26 7
20. Кальяри Заявка 12 1 3 8 13 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио 0:1 Заявка 7 5 1 1 18 - 7 16
4. Болонья Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
6. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
7. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
8. Ювентус 1:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
10. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
14. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
15. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
16. Кальяри Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
17. Сампдория Заявка 7 1 2 4 9 - 16 5
18. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
19. Салернитана Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
20. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 7 16
3. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Ювентус 1:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
9. Рома Заявка 6 2 0 4 12 - 11 6
10. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
11. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
12. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13. Лацио 0:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
14. Венеция Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Верона Заявка 6 0 4 2 9 - 11 4
18. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
19. Салернитана Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
20. Кальяри Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    43'
    Фланговый защитник "Лацио" Эльсейд Хюсай получил жёлтую карточку за срыв атаки. На правой половине поля Хюсай схватил руками Кулушевски. 
  • 42'
    Хюсай с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Педро не смог зацепиться за мяч в окружении соперников. 
  • 41'
    Кулушевски выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Кударадо, Хуан в свою очередь выполнил подачу в центр штрафной площади на Морату, Альваро в падении боковыми ножницами пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Пеллегрини получил по ногам в центре поля. "Ювентус" конечно же не стал спешить при розыгрыше мяча. 
  • 39'
    Милинкович-Савич пробил в правый угол ворот с левой половины поля на исполнение, Щесны без всякого труда выловил мяч. 
  • Угловой
    38'
    Ещё один угловой заработали игроки "Лацио", но на этот раз игроки римского клуба разыграли его не особо удачно. 
  • Угловой
    37'
    Альберто с углового выполнил подачу в центр вратарской, Щесны сыграл на выходе и кулаком выбил мяч в центр штрафной площади, Луис Фелипе оказался первым на подборе и пробил по воротам, Локателли удачно блокировал попытку. 
  • 36'
    Милинкович-Савич со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Ювентуса" и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Локателли на левой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Андерсона. "Лацио" заработал неплохой стандарт. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Мората в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Лаццари. 
  • 33'
    Милинкович-Савич неудачно сыграл при обработке мяча у правого угла штрафной площади "Ювентуса", очередная атака у "Лацио" завершилась ничем. 
  • 32'
    Игроки "Ювентуса" пока окончательно перехватили контроль над мячом, гости просто катают его в центре поля. 
  • 31'
    Кьеза выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Морате, мяч попал в Катальди и улетел в аут. 
  • Желтая карточка
    30'
    Фланговый защитник "Ювентуса" Хуан Кудрадо получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Хуан схватил за плечо Хюсая. 
  • 29'
    Щесны в своей штрафной площади попал под небольшой прессинг Луиса, но голкипер "Ювентуса" сыграл без ошибок и выбил мяч к центру поля на Кьезу. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Кулушевски на половине поля "Лацио" нарушил правила против Катальди. Игроки римского клуба быстро разыграли стандарт. 
  • 27'
    Маккенни выполнил слишком сильную передачу на ход Куадрадо по правому флангу, Хуан до последнего бежал за мячом, но тот всё же улетел в аут. 
  • 26'
    Катальди из центра поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Дзакканьи, игроки "Ювентуса" спокойно прочитали момент и перехватили мяч. 
  • 25'
    Интересное начало матча получается у нас, уже достаточно много событий было в первом тайме, но и это конечно же далеко не всё. 
  • Пенальти
    24'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Бонуччи!!! Леонардо Бонуччи с "точки" хладнокровно пробил под правую девятку, Рейна угадал направление удара, но спасти свою команду Пепе уже никак не мог. 
  • Пенальти!
    23'
    Пенальти назначается в ворота "Лацио"! Марко Ди Белло достаточно быстро пересмотрел повтор и в итоге указал на "точку". 
  • Видеоповтор
    22'
    Чуть ранее Катальди в своей штрафной площади в подкате сбил Морату, Марко Ди Белло изначально не дал свисток, но теперь главный арбитр матча пошёл пересматривать повтор момента. 
  • 21'
    Кьеза с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Ачерби грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
  • 20'
    Де Лихт выполнил передачу на ход Кьезе по левому флангу, Лаццари успел подставить ногу, мяч в итоге улетел в аут. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Андерсон теперь уже перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Ювентуса", правила были нарушены против Пеллегрини. 
  • 18'
    Андерсон с правого фланга выполнил проникающую передачу на ход Педро на правый угол штрафной площади, Рабио прочитал момент и перехватил мяч. 
  • 17'
    Локателли неудачно сбросил мяч на правый фланг из центра поля, мяч улетел в аут. 
  • 16'
    Кьеза выполнил передачу на ход Кулушевски по правому флангу, Хюсай за счёт более лучшей позиции оказался первым на мяче. 
  • Замена
    15'
    В составе "Ювентуса" произошла замена. Вместо Данило Луиса на поле вышел Деян Кулушевски.
  • 14'
    На носилках уносят Данило с поля, уже понятно, что фланговый защитник "Ювентуса" не продолжит этот матч и при этом он может выпасть на длительное время. 
  • 13'
    Кулушевски уже отправился разминаться, Данило судя по всему повредил паховую мышцу. 
  • Травма, повреждение
    12'
    Данило в борьбе с Хюсаем на правом фланге получил небольшое повреждение. Пока фланговый защитник "Ювентуса" лежит на газоне, пауза в игре. 
  • 11'
    Педро попытался войти в штрафную площадь по правой половине поля, но в борьбе с Локателли форвард "Лацио" упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 10'
    Андерсон выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Лаццари набежал на мяч и выполнил прострел к линии вратарской, никого из партнёров по команде в зоне прострела не оказалось. 
  • 9'
    Альберто со стандарта покатил мяч на Дзакканьи, Маттиа с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Дзакканьи на левом фланге у штрафной площади "Ювентуса" заставил Куадрадо нарушить правила. "Лацио" заработал неплохой стандарт. 
  • 7'
    Хюсай из центра поля выполнил безадресный заброс на левый угол штрафной площади, Щесны немного размялся при игре на выходе. 
  • 6'
    Игроки "Лацио" пока окончательно перехватили мяч, но при этом римский клуб контролирует его на своей половине поля. 
  • 5'
    Из центра поля последовала передача к линии штрафной площади на ход Дзакканьи, форварду "Лацио" совсем немного не хватило, чтобы зацепиться за мяч. 
  • 4'
    Кьеза прошёл вперёд по левой половине поля, затем Федерико отыгрался с Куадрадо, который был на правом углу штрафной площади, но Хуан затянул с ответным пасом, а поэтому момент для удара по воротам был упущен. 
  • 3'
    В неплохом темпе начали матч "Лацио" и "Ювентус", но пока что-то серьёзное в атаке создать никто не может. 
  • 2'
    Андерсон прошёл вперёд по правому флангу и выполнил заброс в центр штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Ювентусу" в Риме необходимо набирать три очка, чтобы окончательно закрепиться в зоне еврокубков, а иначе туринский клуб могут ждать серьёзные трудности в последующих турах. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Лацио 0:1 Ювентус онлайн


Прогнозы на матч Лацио 0:1 Ювентус

Исход игры
Лацио
20.8% (31)
Ничья
51.7% (77)
Ювентус
27.5% (41)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (63)
Меньше
53.33% (72)
Обе команды забьют
Да
92.59% (125)
Нет
7.41% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.6% (62)
1:2 Ювентус
16.1% (24)
2:1 Лацио
14.1% (21)
2:2 Ничья
6.7% (10)
0:1 Ювентус
4% (6)
1:3 Ювентус
2% (3)
3:2 Лацио
1.3% (2)
1:0 Лацио
1.3% (2)
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