Милинкович-Савич пробил в правый угол ворот с левой половины поля на исполнение, Щесны без всякого труда выловил мяч.

Пеллегрини получил по ногам в центре поля. "Ювентус" конечно же не стал спешить при розыгрыше мяча.

Кулушевски выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Кударадо, Хуан в свою очередь выполнил подачу в центр штрафной площади на Морату, Альваро в падении боковыми ножницами пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Хюсай с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Педро не смог зацепиться за мяч в окружении соперников.

Фланговый защитник "Лацио" Эльсейд Хюсай получил жёлтую карточку за срыв атаки. На правой половине поля Хюсай схватил руками Кулушевски.

38' Ещё один угловой заработали игроки "Лацио", но на этот раз игроки римского клуба разыграли его не особо удачно.

37' Альберто с углового выполнил подачу в центр вратарской, Щесны сыграл на выходе и кулаком выбил мяч в центр штрафной площади, Луис Фелипе оказался первым на подборе и пробил по воротам, Локателли удачно блокировал попытку.

36' Милинкович-Савич со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Ювентуса" и ушёл на угловой.

35' Локателли на левой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Андерсона. "Лацио" заработал неплохой стандарт.

34' Мората в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Лаццари.

33' Милинкович-Савич неудачно сыграл при обработке мяча у правого угла штрафной площади "Ювентуса", очередная атака у "Лацио" завершилась ничем.

32' Игроки "Ювентуса" пока окончательно перехватили контроль над мячом, гости просто катают его в центре поля.

31' Кьеза выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Морате, мяч попал в Катальди и улетел в аут.

30' Фланговый защитник "Ювентуса" Хуан Кудрадо получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Хуан схватил за плечо Хюсая.

29' Щесны в своей штрафной площади попал под небольшой прессинг Луиса, но голкипер "Ювентуса" сыграл без ошибок и выбил мяч к центру поля на Кьезу.

28' Кулушевски на половине поля "Лацио" нарушил правила против Катальди. Игроки римского клуба быстро разыграли стандарт.

27' Маккенни выполнил слишком сильную передачу на ход Куадрадо по правому флангу, Хуан до последнего бежал за мячом, но тот всё же улетел в аут.

26' Катальди из центра поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Дзакканьи, игроки "Ювентуса" спокойно прочитали момент и перехватили мяч.

25' Интересное начало матча получается у нас, уже достаточно много событий было в первом тайме, но и это конечно же далеко не всё.

24' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Бонуччи!!! Леонардо Бонуччи с "точки" хладнокровно пробил под правую девятку, Рейна угадал направление удара, но спасти свою команду Пепе уже никак не мог.

23' Пенальти назначается в ворота "Лацио"! Марко Ди Белло достаточно быстро пересмотрел повтор и в итоге указал на "точку".

22' Чуть ранее Катальди в своей штрафной площади в подкате сбил Морату, Марко Ди Белло изначально не дал свисток, но теперь главный арбитр матча пошёл пересматривать повтор момента.

21' Кьеза с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Ачерби грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

20' Де Лихт выполнил передачу на ход Кьезе по левому флангу, Лаццари успел подставить ногу, мяч в итоге улетел в аут.

19' Андерсон теперь уже перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Ювентуса", правила были нарушены против Пеллегрини.

18' Андерсон с правого фланга выполнил проникающую передачу на ход Педро на правый угол штрафной площади, Рабио прочитал момент и перехватил мяч.

17' Локателли неудачно сбросил мяч на правый фланг из центра поля, мяч улетел в аут.

16' Кьеза выполнил передачу на ход Кулушевски по правому флангу, Хюсай за счёт более лучшей позиции оказался первым на мяче.

15' В составе "Ювентуса" произошла замена. Вместо Данило Луиса на поле вышел Деян Кулушевски.

14' На носилках уносят Данило с поля, уже понятно, что фланговый защитник "Ювентуса" не продолжит этот матч и при этом он может выпасть на длительное время.

13' Кулушевски уже отправился разминаться, Данило судя по всему повредил паховую мышцу.

12' Данило в борьбе с Хюсаем на правом фланге получил небольшое повреждение. Пока фланговый защитник "Ювентуса" лежит на газоне, пауза в игре.

11' Педро попытался войти в штрафную площадь по правой половине поля, но в борьбе с Локателли форвард "Лацио" упустил мяч за лицевую линию поля.

10' Андерсон выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Лаццари набежал на мяч и выполнил прострел к линии вратарской, никого из партнёров по команде в зоне прострела не оказалось.

9' Альберто со стандарта покатил мяч на Дзакканьи, Маттиа с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

8' Дзакканьи на левом фланге у штрафной площади "Ювентуса" заставил Куадрадо нарушить правила. "Лацио" заработал неплохой стандарт.

7' Хюсай из центра поля выполнил безадресный заброс на левый угол штрафной площади, Щесны немного размялся при игре на выходе.

6' Игроки "Лацио" пока окончательно перехватили мяч, но при этом римский клуб контролирует его на своей половине поля.

5' Из центра поля последовала передача к линии штрафной площади на ход Дзакканьи, форварду "Лацио" совсем немного не хватило, чтобы зацепиться за мяч.

4' Кьеза прошёл вперёд по левой половине поля, затем Федерико отыгрался с Куадрадо, который был на правом углу штрафной площади, но Хуан затянул с ответным пасом, а поэтому момент для удара по воротам был упущен.

3' В неплохом темпе начали матч "Лацио" и "Ювентус", но пока что-то серьёзное в атаке создать никто не может.

2' Андерсон прошёл вперёд по правому флангу и выполнил заброс в центр штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.