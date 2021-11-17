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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
 
Позже

Стадион:
Ювентус

История личных встреч

Лацио
Ювентус

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
100%
3 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

29 матчей

10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед

Первый тайм

34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед

39 матчей

17.9%
15.4%
66.7%
7 побед 6 ничьих 26 побед

Первый тайм

7.7%
51.3%
41%
3 победы 20 ничьих 16 побед

Второй тайм

17.9%
30.8%
51.3%
7 побед 12 ничьих 20 побед

История матчей

СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
С
1:3
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:2
С
2:3
К
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
3:0
К
0:1
СA
0:2
С
2:0
К
2:1
СA
2:0
СA
0:3
СA
1:1
СA
4:1
СИ
4:0
СA
0:2
К
2:1
К
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
К
1:2
К
2:1
СA
1:1
СA
5:2
СA
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 10 (3) 0.83
Педро Родригес 4 0.33
Милинкович-Савич Сергей 3 0.25
Андерсон Фелипе 3 0.25
Альберто Луис 2 0.17
Катальди Данило 1 0.08
Хюсай Эльсейд 1 0.08
Лаццари Мануэль 1 0.08
Рейна Пепе 0 0
Башич Тома 0 0
Моро Рауль 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 3 (1) 0.25
Локателли Мануэль 2 0.17
Куадрадо Хуан 2 0.17
Мората Альваро 2 0.17
Кин Мойзе 2 0.17
Маккенни Уэстон 2 0.17
Кьеза Федерико 1 0.08
Де Лихт Маттайс 1 0.08
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.08
Бентанкур Родриго 0 0
Данило Луис 0 0
Рабио Адриен 0 0
Кулушевски Деян 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 4 1
Лукас Лейва 3 0
Катальди Данило 3 0
Милинкович-Савич Сергей 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Рейна Пепе 2 0
Альберто Луис 2 0
Марушич Адам 2 0
Педро Родригес 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Патрик 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Башич Тома 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данило Луис 4 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Куадрадо Хуан 2 0
Щесны Войцех 2 0
Мората Альваро 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Алекс Сандро 1 0
Дибала Пауло 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бернардески Федерико 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Мело Артур 1 0
Кин Мойзе 1 0
Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
3
17%
2
22%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
2
22%
61-75
4
22%
3
33%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
3
50%
76-90

Забито

25
16
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
4
16%
4
25%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
6
24%
1
6%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
5
20%
2
13%
61-75
5
20%
5
31%
76-90

Пропущено

19
15
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
21%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
3
16%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0
Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5
Ювентус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2
Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1 Ювентус - ФК Чезена 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 24 - 4 32
2. Милан Заявка 12 10 2 0 26 - 11 32
3. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 29 - 13 25
4. Аталанта Заявка 12 6 4 2 22 - 15 22
5. Лацио Заявка 12 6 3 3 25 - 19 21
6. Рома Заявка 12 6 1 5 21 - 15 19
7. Ювентус Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
8. Фиорентина Заявка 12 6 0 6 16 - 14 18
9. Болонья Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
10. Эмполи Заявка 12 5 1 6 18 - 23 16
11. Верона Заявка 12 4 4 4 25 - 21 16
12. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 12 14
13. Удинезе Заявка 12 3 5 4 15 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 12 4 2 6 17 - 18 14
15. Венеция Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
16. Специя Заявка 12 3 2 7 13 - 26 11
17. Сампдория Заявка 12 2 3 7 15 - 25 9
18. Дженоа Заявка 12 1 6 5 17 - 24 9
19. Салернитана Заявка 12 2 1 9 10 - 26 7
20. Кальяри Заявка 12 1 3 8 13 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 6 5 1 0 18 - 6 16
4. Болонья Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
6. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
7. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
8. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
10. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
13. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
15. Аталанта Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
16. Кальяри Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
17. Сампдория Заявка 7 1 2 4 9 - 16 5
18. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
19. Салернитана Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
20. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 7 16
3. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
7. Ювентус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
9. Рома Заявка 6 2 0 4 12 - 11 6
10. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
11. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
12. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
14. Венеция Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Верона Заявка 6 0 4 2 9 - 11 4
18. Специя Заявка 6 1 1 4 6 - 18 4
19. Салернитана Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
20. Кальяри Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
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    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2021, осталось 2 дня 18 часов 16 минут.

    Главный судья: Ди Бельо Марко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Лацио 28.2% (11)
    X 41% (16)
    Ювентус 30.8% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Ювентус
    3.15
    3.68
    2.45
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Лацио - Ювентус онлайн


    Прогнозы на матч Лацио - Ювентус

    Исход игры
    Лацио
    28.2% (11)
    Ничья
    41% (16)
    Ювентус
    30.8% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.53% (23)
    Меньше
    39.47% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    94.74% (36)
    Нет
    5.26% (2)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (13)
    2:1 Лацио
    25.6% (10)
    1:2 Ювентус
    20.5% (8)
    2:2 Ничья
    7.7% (3)
    0:1 Ювентус
    5.1% (2)
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    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
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    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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