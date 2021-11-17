Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Стадио Олимпико
История личных встреч
Лацио
Ювентус
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
100%
3 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
29 матчей
10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед
Первый тайм
34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед
39 матчей
17.9%
15.4%
66.7%
7 побед 6 ничьих 26 побед
Первый тайм
7.7%
51.3%
41%
3 победы 20 ничьих 16 побед
Второй тайм
17.9%
30.8%
51.3%
7 побед 12 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|10 (3)
|0.83
|Педро Родригес
|4
|0.33
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.25
|Андерсон Фелипе
|3
|0.25
|Альберто Луис
|2
|0.17
|Катальди Данило
|1
|0.08
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.08
|Лаццари Мануэль
|1
|0.08
|Рейна Пепе
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|3 (1)
|0.25
|Локателли Мануэль
|2
|0.17
|Куадрадо Хуан
|2
|0.17
|Мората Альваро
|2
|0.17
|Кин Мойзе
|2
|0.17
|Маккенни Уэстон
|2
|0.17
|Кьеза Федерико
|1
|0.08
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.08
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.08
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Рабио Адриен
|0
|0
|Кулушевски Деян
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|4
|1
|Лукас Лейва
|3
|0
|Катальди Данило
|3
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Рейна Пепе
|2
|0
|Альберто Луис
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|Патрик
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данило Луис
|4
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Мората Альваро
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бернардески Федерико
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Кин Мойзе
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
3
17%
2
22%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
2
22%
61-75
4
22%
3
33%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
13
6
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
3
50%
76-90
Забито
25
16
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
4
16%
4
25%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
6
24%
1
6%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
5
20%
2
13%
61-75
5
20%
5
31%
76-90
Пропущено
19
15
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
21%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
3
16%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0
Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5
Ювентус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2
Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1 Ювентус - ФК Чезена 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|24 - 4
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|26 - 11
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 13
|25
|4.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 15
|22
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 19
|21
|6.
|Рома
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|21 - 15
|19
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|16 - 14
|18
|9.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|10.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 23
|16
|11.
|Верона
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|25 - 21
|16
|12.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 12
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 18
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|15.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 26
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 25
|9
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|17 - 24
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|10 - 26
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 6
|16
|4.
|Болонья
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|11.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|13.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Венеция
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|15.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 16
|5
|18.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 7
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Эмполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 11
|6
|10.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|14.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|16.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|20.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лацио - Ювентус
Исход игры
Лацио
28.2% (11)
Ничья
41% (16)
Ювентус
30.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
60.53% (23)
Меньше
39.47% (15)
Обе команды забьют
Да
94.74% (36)
Нет
5.26% (2)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (13)
2:1 Лацио
25.6% (10)
1:2 Ювентус
20.5% (8)
2:2 Ничья
7.7% (3)
0:1 Ювентус
5.1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!