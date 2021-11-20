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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
 
Позже

Стадион:
Милан
1
Терраччиано
Пьетро
29
Одриосола
Альваро
23
Венути
Лоренцо
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
18
Торрейра
Лукас
32
Дункан
Альфред
7
Кальехон
Хосе
9
Влахович
Душан
8
Сапонара
Риккардо
1
Татарушану
Чиприан
20
Калюлю
Пьер
24
Кьяер
Симон
46
Габбия
Маттео
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
11
Ибрагимович
Златан
Фиорентина
4-3-3
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Фиорентина
Милан

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

27 матчей

25.9%
22.2%
51.9%
7 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.5%
37%
44.5%
5 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

СA
2:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
0:1
СA
5:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:2
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 8 (4) 0.67
Гонсалес Николас 2 0.17
Бонавентура Джакомо 1 0.08
Сапонара Риккардо 1 0.08
Соттил Рикардо 1 0.08
Мартинес Лукас II 1 0.08
Миленкович Никола 1 0.08
Бираги Кристиано 1 (1) 0.08
Кальехон Хосе 0 0
Кастровилли Гаэтано 0 0
Пульгар Эрик 0 0
Одриосола Альваро 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 4 0.33
Жиру Оливье 4 (1) 0.33
Ибрагимович Златан 3 0.25
Диас Браим 3 0.25
Калабрия Давиде 2 0.17
Тонали Сандро 2 0.17
Кесси Франк 2 (2) 0.17
Тео Эрнандес 1 0.08
Ребич Анте 1 0.08
Беннасер Исмаэль 1 0.08
Мальдини Даниэль 1 0.08
Салемакерс Алексис 0 0
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лукас II 5 0
Миленкович Никола 3 1
Бонавентура Джакомо 4 0
Одриосола Альваро 4 0
Соттил Рикардо 1 1
Гонсалес Николас 1 1
Бираги Кристиано 2 0
Амрабат Софьян 2 0
Кастровилли Гаэтано 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Итальяно Виченцо 1 0
Кокорин Александр 1 0
Роша Игор II 1 0
Настасич Матия 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Мале Юссеф 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 2 1
Калабрия Давиде 2 0
Бакайоко Тьемуэ 2 0
Томори Фикайо 2 0
Диас Браим 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Кьяер Симон 1 0
Романьоли Алессио 1 0
Кесси Франк 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
14
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
2
14%
1-15
3
30%
2
14%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
67%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
3
50%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Забито

16
25
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
0
0%
4
16%
1-15
4
25%
4
16%
16-30
4
25%
4
16%
31-45
4
25%
4
16%
46-60
3
19%
2
8%
61-75
1
6%
7
28%
76-90

Пропущено

14
12
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
0
0%
4
33%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0
Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0 Фиорентина - SV Ostermuenchen 7:1 Кротоне - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Наполи 0:2
Милан
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0
Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0 Ницца - Милан 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 24 - 4 32
2. Милан Заявка 12 10 2 0 26 - 11 32
3. Аталанта Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 29 - 13 25
5. Ювентус Заявка 13 6 3 4 18 - 15 21
6. Лацио Заявка 13 6 3 4 25 - 21 21
7. Рома Заявка 12 6 1 5 21 - 15 19
8. Фиорентина Заявка 12 6 0 6 16 - 14 18
9. Болонья Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
10. Эмполи Заявка 12 5 1 6 18 - 23 16
11. Верона Заявка 12 4 4 4 25 - 21 16
12. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 12 14
13. Удинезе Заявка 12 3 5 4 15 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 12 4 2 6 17 - 18 14
15. Венеция Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
16. Специя Заявка 13 3 2 8 15 - 31 11
17. Сампдория Заявка 12 2 3 7 15 - 25 9
18. Дженоа Заявка 12 1 6 5 17 - 24 9
19. Салернитана Заявка 12 2 1 9 10 - 26 7
20. Кальяри Заявка 12 1 3 8 13 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Болонья Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
6. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
7. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
8. Ювентус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
10. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Аталанта Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
14. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
15. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
16. Кальяри Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
17. Сампдория Заявка 7 1 2 4 9 - 16 5
18. Эмполи Заявка 7 1 1 5 9 - 18 4
19. Салернитана Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
20. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 7 16
3. Аталанта Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
4. Интер Милан Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Фиорентина Заявка 7 3 0 4 6 - 8 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
9. Рома Заявка 6 2 0 4 12 - 11 6
10. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
11. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
12. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
14. Венеция Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Верона Заявка 6 0 4 2 9 - 11 4
18. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
19. Салернитана Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
20. Кальяри Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
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    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2021, осталось 25 минут.

    Главный судья: Гуида Марко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 141
    Фиорентина 2.1% (3)
    X 17% (24)
    Милан 80.9% (114)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Милан
    2.95
    3.38
    2.63
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Фиорентина - Милан онлайн


    Прогнозы на матч Фиорентина - Милан

    Исход игры
    Фиорентина
    2.1% (3)
    Ничья
    16.4% (23)
    Милан
    81.4% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.99% (93)
    Меньше
    29.01% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    83.97% (110)
    Нет
    16.03% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    57.9% (81)
    1:1 Ничья
    12.9% (18)
    0:1 Милан
    12.1% (17)
    1:3 Милан
    3.6% (5)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
    0:2 Милан
    2.1% (3)
    2:1 Фиорентина
    1.4% (2)
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