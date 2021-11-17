Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Артемио Франки
История личных встреч
Фиорентина
Милан
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
27 матчей
25.9%
22.2%
51.9%
7 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
18.5%
37%
44.5%
5 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|8 (4)
|0.67
|Гонсалес Николас
|2
|0.17
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.08
|Сапонара Риккардо
|1
|0.08
|Соттил Рикардо
|1
|0.08
|Мартинес Лукас II
|1
|0.08
|Миленкович Никола
|1
|0.08
|Бираги Кристиано
|1 (1)
|0.08
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Кастровилли Гаэтано
|0
|0
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Одриосола Альваро
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|4
|0.33
|Жиру Оливье
|4 (1)
|0.33
|Ибрагимович Златан
|3
|0.25
|Диас Браим
|3
|0.25
|Калабрия Давиде
|2
|0.17
|Тонали Сандро
|2
|0.17
|Кесси Франк
|2 (2)
|0.17
|Тео Эрнандес
|1
|0.08
|Ребич Анте
|1
|0.08
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.08
|Мальдини Даниэль
|1
|0.08
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лукас II
|5
|0
|Миленкович Никола
|3
|1
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Одриосола Альваро
|4
|0
|Соттил Рикардо
|1
|1
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Бираги Кристиано
|2
|0
|Амрабат Софьян
|2
|0
|Кастровилли Гаэтано
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Кокорин Александр
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|2
|1
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Мессьяс Жуниор
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
14
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
2
14%
1-15
3
30%
2
14%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
67%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
3
50%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Забито
16
25
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
0
0%
4
16%
1-15
4
25%
4
16%
16-30
4
25%
4
16%
31-45
4
25%
4
16%
46-60
3
19%
2
8%
61-75
1
6%
7
28%
76-90
Пропущено
14
12
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
0
0%
4
33%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0
Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0 Фиорентина - SV Ostermuenchen 7:1 Кротоне - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Наполи 0:2
Милан
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0
Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0 Ницца - Милан 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|24 - 4
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|26 - 11
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 13
|25
|4.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 15
|22
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 19
|21
|6.
|Рома
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|21 - 15
|19
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|16 - 14
|18
|9.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|10.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 23
|16
|11.
|Верона
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|25 - 21
|16
|12.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 12
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 18
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|15.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 26
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 25
|9
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|17 - 24
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|10 - 26
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 6
|16
|4.
|Болонья
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|11.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|13.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Венеция
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|15.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 16
|5
|18.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 7
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Эмполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 11
|6
|10.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|14.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|16.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|20.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
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Прогнозы на матч Фиорентина - Милан
Исход игры
Фиорентина
0% (0)
Ничья
15.4% (6)
Милан
84.6% (33)
Тотал 2.5
Больше
71.05% (27)
Меньше
28.95% (11)
Обе команды забьют
Да
81.58% (31)
Нет
18.42% (7)
Популярный счёт
1:2 Милан
61.5% (24)
0:1 Милан
12.8% (5)
1:1 Ничья
10.3% (4)
0:2 Милан
5.1% (2)
2:2 Ничья
5.1% (2)
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