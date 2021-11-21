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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл Джетс
1:2
Второй тайм: 81'

Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
0'
21' Желтая карточка
Beni Nkololo
32' Желтая карточка
Daniel Penha
50' Желтая карточка
Jacob Farrell
0:1
50' Гол
Нисбет Джошуа
0:2
57' Гол
Jacob Farrell
1:2
78' Гол
Юл Валентино
81'
1
Данкан
Джек
2
Ингем
Дэйн
4
Элси
Джордан
6
Юрман
Мэттью
3
Хоффман
Джейсон
32
Тергейт
Ангус
16
Грозос
Костандинос
21
Savas
Siatravanis
11
Daniel
Penha
10
Бумаль
Оливье
9
Микелтадзе
Бека
1
Биригитти
Марк
15
Роу
Сторм
21
Тонгик
Руон
14
Роулес
Кай
18
Jacob
Farrell
7
Годдард
Си
16
Maximilien
Balard
8
Божанич
Оливер
11
Beni
Nkololo
12
Уренья
Марко
4
Нисбет
Джошуа
Ньюкасл Джетс
Сентрал Кост Маринерз

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Сентрал Кост Маринерз

24 матча

70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
45.8%
4.2%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 14 побед

44 матча

38.6%
27.3%
34.1%
17 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
12 побед 20 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.3%
40.9%
31.8%
12 побед 18 ничьих 14 побед

История матчей

0:2
0:1
1:0
0:0
4:3
1:1
2:3
1:0
1:2
2:8
2:0
1:5
2:0
1:1
1:1
2:4
0:1
1:1
0:0
1:0
3:1
3:0
2:2
0:0
0:2
2:1
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ТМС
0:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юл Валентино 1 1
Сентрал Кост Маринерз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нисбет Джошуа 1 1
Jacob Farrell 1 1
Уренья Марко 0 0
Годдард Си 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Penha 1 0
Сентрал Кост Маринерз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Beni Nkololo 1 0
Jacob Farrell 1 0

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2
Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:4 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 0:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 0:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:0
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2
Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 0:4 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 2:0 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сентрал Кост Маринерз 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Сидней 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брисбен Роар 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Ньюкасл Джетс 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Брисбен Роар 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сентрал Кост Маринерз 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ньюкасл Джетс 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Сидней 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ньюкасл Джетс 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вестерн Сидней Уондерерс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брисбен Роар 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Daniel Penha получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Beni Nkololo получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Хоффман Джейсон уходит с поля. Riley Warland выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл Джетс
Ничья
Сентрал Кост Маринерз
37.00
3.44
3.53
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ньюкасл Джетс 1:2 Сентрал Кост Маринерз онлайн


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