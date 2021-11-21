Австралия: A-Лига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: McDonald Jones Stadium
21' Желтая карточкаBeni Nkololo
32' Желтая карточкаDaniel Penha
49' Желтая карточкаJacob Farrell
0:1
50' ГолНисбет Джошуа
0:2
57' ГолJacob Farrell
1:2
78' ГолЮл Валентино
90' Желтая карточкаБиригитти Марк
11
Daniel
Penha
15
Роу
Сторм
21
Тонгик
Руон
14
Роулес
Кай
11
Beni
Nkololo
12
Уренья
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Юл ВалентиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бабаль ЭлиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
21 Тонгик РуонЗащитник
-
14 Роулес КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
-
12 Уренья МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
-
10 Moresche
-
-
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
Ход матча
21'
32'
49'
50'
0:1
57'
0:2
58'
78'
1:2
82'
90'
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Сентрал Кост Маринерз
24 матча
70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
45.8%
4.2%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 14 побед
44 матча
38.6%
27.3%
34.1%
17 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
12 побед 20 ничьих 12 побед
Второй тайм
27.3%
40.9%
31.8%
12 побед 18 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юл Валентино
|1
|1
|Тергейт Ангус
|0
|0
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нисбет Джошуа
|1
|1
|Jacob Farrell
|1
|1
|Уренья Марко
|0
|0
|Годдард Си
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Penha
|1
|0
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биригитти Марк
|1
|0
|Beni Nkololo
|1
|0
|Jacob Farrell
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2
Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:4 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 0:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 0:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:0
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2
Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 0:4 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 2:2 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 2:0 Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Веллингтон Феникс
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Макартур
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Брисбен Роар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Веллингтон Феникс
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Макартур
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Макартур
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0