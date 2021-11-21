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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Макартур
0:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
0:1
25' Пенальти
Хупер Гэри
34' Желтая карточка
Руфер Алекс
41' Желтая карточка
Ускок Томислав
54'
1
Курто
Филип
6
Aleksandar
Jovanovic
I
15
Сусняр
Александар
20
Ускок
Томислав
12
Мередит
Джеймс
8
Матч
Джордон
24
Charles
William
M'Mombwa
7
Да
Силва
Даниэль
10
Давила
Улисес
17
Нун
Крэйг
31
Lachlan
Rose
20
Сэил
Оливер
17
Эллиот
Каллан
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
5
МакГэрри
Джеймс
9
Болл
Дэвид
14
Руфер
Алекс
23
Clayton
Rhys
Lewis1
7
Пископо
Рено
18
Уэйн
Бен
88
Хупер
Гэри
Макартур
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Макартур
Веллингтон Феникс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

0:3
0:1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хупер Гэри 1 (1) 1

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ускок Томислав 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфер Алекс 1 0

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3
Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Перт Глори - Макартур 0:0 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1 Макартур - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Перт Глори 2:0 Веллингтон Феникс - Макартур 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 2:0 Сидней - Макартур 0:1
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 4:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 3:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 0:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Веллингтон Феникс 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Сидней 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Брисбен Роар 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Макартур 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Брисбен Роар 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Веллингтон Феникс 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Макартур 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сидней 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Макартур 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вестерн Сидней Уондерерс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брисбен Роар 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Ускок Томислав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Руфер Алекс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Хупер Гэри из команды Веллингтон Феникс забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Макартур
Ничья
Веллингтон Феникс
8.97
4.20
2.93
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Макартур 0:1 Веллингтон Феникс онлайн


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