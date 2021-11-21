Австралия: A-Лига 2021-2022
0:1
Второй тайм: 54'
Стадион: Кэмпбеллтаун
0:1
25' ПенальтиХупер Гэри
34' Желтая карточкаРуфер Алекс
41' Желтая карточкаУскок Томислав
17
Нун
Крэйг
31
Lachlan
Rose
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
14
Руфер
Алекс
18
Уэйн
Бен
88
Хупер
Гэри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
-
31 Lachlan RoseНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Оар ТомасПолузащитник
-
14 Наджар МудиПолузащитник
-
22 Liam RoseПолузащитник
- Нападающий
-
21 Jake Hollman
-
Главный тренер: Миличич Анте
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
12 Luka Prso
-
41 Benjamin Old
-
-
-
-
31 Kurtis Mogg
-
Главный тренер: Ufuk Talay
Ход матча
25'
0:1
34'
41'
История личных встреч
Макартур
Веллингтон Феникс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хупер Гэри
|1 (1)
|1
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ускок Томислав
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфер Алекс
|1
|0
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3
Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Перт Глори - Макартур 0:0 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 3:1 Макартур - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Перт Глори 2:0 Веллингтон Феникс - Макартур 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 2:0 Сидней - Макартур 0:1
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 4:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 3:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 0:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Веллингтон Феникс
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Макартур
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Брисбен Роар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Веллингтон Феникс
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Макартур
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Макартур
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0