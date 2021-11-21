ЦСКА Москва

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Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!

Мы продолжаем следить за событиями российской Премьер-лиги, и на очереди поединок в Москве, в котором встретятся ЦСКА и "Химки". С вами игру будет смотреть Андрей Сергеев. Красивого нам футбола!