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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
ЦСКА Москва
 
Позже

Стадион:
Химки

История личных встреч

ЦСКА Москва
Химки

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ТМК
4:1
ТМК
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджуке Чидера 4 0.29
Чалов Фёдор 3 0.21
Заболотный Антон 3 0.21
Зайнутдинов Бактиёр 2 0.14
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.07
Бийол Яка 1 0.07
Бистрович Кристиян 1 0.07
Дивеев Игорь 1 0.07
Марадишвили Константин 1 0.07
Яковлев Владислав 1 0.07
Дзагоев Алан 0 0
Влашич Никола 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 6 (3) 0.43
Кухарчук Илья 3 0.21
Адеми Кемаль 1 0.07
Долгов Александр 1 0.07
Набиуллин Эльмир 0 0
Трошечкин Александр 0 0
Сабович Бесард 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 6 0
Заболотный Антон 2 1
Обляков Иван 3 0
Бохинен Эмиль 2 0
Набабкин Кирилл 1 0
Дзагоев Алан 1 0
Фернандес Марио 1 0
Кучаев Константин 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Яковлев Владислав 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тихий Дмитрий 4 0
Камышев Илья 2 1
Дагерстол Филип 3 0
Глушаков Денис 2 0
Кухарчук Илья 2 0
Карпов Максим 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Филин Александр 2 0
Стойинович Душан 2 0
Боженов Кирилл 2 0
Соколов Артём 2 0
Идову Брайн 1 0
Мирзов Резиуан 1 0
Данилкин Егор 1 0
Сабович Бесард 1 0
Адеми Кемаль 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
3
38%
3
60%
76-90

Пропущено

3
16
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
33%
1
6%
1-15
1
33%
4
25%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
33%
5
31%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
30%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
18%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Забито

18
11
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
3
17%
1
9%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
5
28%
2
18%
61-75
4
22%
4
36%
76-90

Пропущено

14
22
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
21%
2
9%
1-15
3
21%
5
23%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
21%
5
23%
46-60
2
14%
5
23%
61-75
3
21%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2
ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1
Химки
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Химки - Урал 0:0 Балтика - Химки 0:0
Динамо Москва - Химки 4:1 Химки - Ахмат 2:0 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Саранск - Химки 1:1 Уфа - Химки 3:2 Спартак Москва - Химки 3:1 Химки - Нижний Новгород 1:1 Химки - Рубин 1:1 Сочи - Химки 3:0 Химки - Ростов 1:1 Краснодар - Химки 0:1 Химки - Зенит 1:3 Химки - Спартак Москва 1:5 Химки - Сочи 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 9 3 2 34 - 16 30
2. Сочи Заявка 14 9 0 5 24 - 16 27
3. Динамо Москва Заявка 14 8 2 4 22 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 14 6 7 1 20 - 13 25
5. ЦСКА Москва Заявка 14 7 2 5 18 - 14 23
6. Крылья Советов Заявка 14 7 1 6 19 - 16 22
7. Краснодар Заявка 14 6 3 5 22 - 13 21
8. Рубин Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
9. Спартак Москва Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
10. Ахмат Заявка 14 6 0 8 15 - 20 18
11. Ростов Заявка 14 4 4 6 25 - 25 16
12. Уфа Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
13. Нижний Новгород Заявка 14 4 2 8 15 - 24 14
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
15. Химки Заявка 14 2 6 6 11 - 22 12
16. Урал Заявка 14 2 5 7 5 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Сочи Заявка 6 5 0 1 15 - 5 15
3. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
4. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
5. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
6. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
7. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
8. Ахмат Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
9. Крылья Советов Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
10. Краснодар Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Ростов Заявка 7 2 1 4 14 - 13 7
15. Урал Заявка 8 1 4 3 4 - 7 7
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Локомотив Москва Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
3. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
4. Зенит Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
5. Краснодар Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
6. Нижний Новгород Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
7. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Ахмат Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Рубин Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
14. Урал Заявка 6 1 1 4 1 - 8 4
15. Химки Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2021, осталось 2 дня 5 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 61
    ЦСКА Москва 95.1% (58)
    X 1.6% (1)
    Химки 3.3% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Химки
    1.55
    4.54
    7.39
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Химки онлайн


    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Химки

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    95% (57)
    Ничья
    1.7% (1)
    Химки
    3.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.55% (27)
    Меньше
    53.45% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    39.66% (23)
    Нет
    60.34% (35)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    33.3% (20)
    2:1 ЦСКА Москва
    28.3% (17)
    1:0 ЦСКА Москва
    16.7% (10)
    3:0 ЦСКА Москва
    8.3% (5)
    3:1 ЦСКА Москва
    6.7% (4)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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