Россия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
История личных встреч
ЦСКА Москва
Химки
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эджуке Чидера
|4
|0.29
|Чалов Фёдор
|3
|0.21
|Заболотный Антон
|3
|0.21
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0.14
|Ахметов Ильзат
|1 (1)
|0.07
|Бийол Яка
|1
|0.07
|Бистрович Кристиян
|1
|0.07
|Дивеев Игорь
|1
|0.07
|Марадишвили Константин
|1
|0.07
|Яковлев Владислав
|1
|0.07
|Дзагоев Алан
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушаков Денис
|6 (3)
|0.43
|Кухарчук Илья
|3
|0.21
|Адеми Кемаль
|1
|0.07
|Долгов Александр
|1
|0.07
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|Трошечкин Александр
|0
|0
|Сабович Бесард
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|6
|0
|Заболотный Антон
|2
|1
|Обляков Иван
|3
|0
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Дзагоев Алан
|1
|0
|Фернандес Марио
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Яковлев Владислав
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тихий Дмитрий
|4
|0
|Камышев Илья
|2
|1
|Дагерстол Филип
|3
|0
|Глушаков Денис
|2
|0
|Кухарчук Илья
|2
|0
|Карпов Максим
|2
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Себаи Сенин
|2
|0
|Филин Александр
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Боженов Кирилл
|2
|0
|Соколов Артём
|2
|0
|Идову Брайн
|1
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
3
38%
3
60%
76-90
Пропущено
3
16
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
33%
1
6%
1-15
1
33%
4
25%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
33%
5
31%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
30%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
18%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Забито
18
11
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
3
17%
1
9%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
5
28%
2
18%
61-75
4
22%
4
36%
76-90
Пропущено
14
22
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
21%
2
9%
1-15
3
21%
5
23%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
21%
5
23%
46-60
2
14%
5
23%
61-75
3
21%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2
ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1
Химки
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Химки - Урал 0:0 Балтика - Химки 0:0
Динамо Москва - Химки 4:1 Химки - Ахмат 2:0 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Саранск - Химки 1:1 Уфа - Химки 3:2 Спартак Москва - Химки 3:1 Химки - Нижний Новгород 1:1 Химки - Рубин 1:1 Сочи - Химки 3:0 Химки - Ростов 1:1 Краснодар - Химки 0:1 Химки - Зенит 1:3 Химки - Спартак Москва 1:5 Химки - Сочи 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 16
|30
|2.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 16
|27
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|20 - 13
|25
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 14
|23
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|19 - 16
|22
|7.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 13
|21
|8.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|10.
|Ахмат
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|15 - 20
|18
|11.
|Ростов
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|25 - 25
|16
|12.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|11 - 22
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|5 - 15
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 8
|18
|2.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|3.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|8.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|10.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|14.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|14 - 13
|7
|15.
|Урал
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 7
|7
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|3.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|4.
|Зенит
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|5.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 8
|11
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|9.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 8
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Химки
Исход игры
ЦСКА Москва
95% (57)
Ничья
1.7% (1)
Химки
3.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.55% (27)
Меньше
53.45% (31)
Обе команды забьют
Да
39.66% (23)
Нет
60.34% (35)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
33.3% (20)
2:1 ЦСКА Москва
28.3% (17)
1:0 ЦСКА Москва
16.7% (10)
3:0 ЦСКА Москва
8.3% (5)
3:1 ЦСКА Москва
6.7% (4)
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