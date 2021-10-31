Россия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Ростов Арена
История личных встреч
Ростов
Уфа
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полоз Дмитрий
|5 (1)
|0.36
|Глебов Данил
|4
|0.29
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.21
|Соу Али
|3
|0.21
|Хасимото Кэнто
|2
|0.14
|Терентьев Денис
|1
|0.07
|Алмквист Понтус
|1
|0.07
|Байрамян Хорен
|1
|0.07
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.07
|Осипенко Максим
|1
|0.07
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|11 (2)
|0.79
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.14
|Камилов Владислав
|1
|0.07
|Йокич Боян
|0
|0
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Касинтура Эгаш
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|Сухомлинов Данила
|3
|0
|Терентьев Денис
|2
|0
|Байрамян Хорен
|2
|0
|Калинин Игорь
|2
|0
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|Поярков Николай
|2
|0
|Алмквист Понтус
|2
|0
|Мамаев Павел
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Хасимото Кэнто
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фищенко Руслан
|3
|2
|Мрзляк Филип
|5
|0
|Камилов Владислав
|4
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Журавлёв Юрий
|1
|1
|Иванов Олег
|2
|0
|Кротов Вячеслав
|2
|0
|Голубев Артём
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Урунов Остон
|2
|0
|Никитин Алексей
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Алиев Азер
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
4
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
2
50%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
14
8
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
2
25%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
5
36%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
2
14%
2
25%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
1
9%
3
27%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
4
36%
3
27%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
17%
4
40%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
33%
2
20%
76-90
Забито
24
15
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
8%
1
7%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
4
17%
5
33%
46-60
4
17%
4
27%
61-75
7
29%
29%
3
20%
76-90
Пропущено
26
18
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
12%
3
17%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
7
27%
5
28%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
6
23%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0
Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2 Ростов - Краснодар 1:1 Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0 Ростов - Бейтар Трамп 1:0 Ростов - Варда 1:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2
Уфа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0
Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2 Сочи - Уфа 3:1 Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 Уфа - Виктория Пльзень 0:2 Уфа - Ботошани 2:1 Уфа - Сепси 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 16
|30
|2.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 16
|27
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|20 - 13
|25
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 14
|23
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|19 - 16
|22
|7.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 13
|21
|8.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|10.
|Ахмат
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|15 - 20
|18
|11.
|Ростов
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|25 - 25
|16
|12.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|11 - 22
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|5 - 15
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 8
|18
|2.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|3.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|8.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|10.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|14.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|14 - 13
|7
|15.
|Урал
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 7
|7
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|3.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|4.
|Зенит
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|5.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 8
|11
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|9.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 8
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов - Уфа
Исход игры
Ростов
89.1% (57)
Ничья
7.8% (5)
Уфа
3.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
50% (28)
Меньше
50% (28)
Обе команды забьют
Да
55.36% (31)
Нет
44.64% (25)
Популярный счёт
2:1 Ростов
35.9% (23)
1:0 Ростов
26.6% (17)
2:0 Ростов
9.4% (6)
1:1 Ничья
7.8% (5)
3:1 Ростов
4.7% (3)
3:0 Ростов
3.1% (2)
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