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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ростов
 
Позже

Стадион:
Уфа

История личных встреч

Ростов
Уфа

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 5 (1) 0.36
Глебов Данил 4 0.29
Комличенко Николай 3 (1) 0.21
Соу Али 3 0.21
Хасимото Кэнто 2 0.14
Терентьев Денис 1 0.07
Алмквист Понтус 1 0.07
Байрамян Хорен 1 0.07
Баштуш Бартоломеу 1 0.07
Осипенко Максим 1 0.07
Фольмер Кирилл 0 0
Гигович Армин 0 0
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 11 (2) 0.79
Иванов Олег 2 (2) 0.14
Камилов Владислав 1 0.07
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Голубев Артём 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баштуш Бартоломеу 4 0
Сухомлинов Данила 3 0
Терентьев Денис 2 0
Байрамян Хорен 2 0
Калинин Игорь 2 0
Хаджикадунич Деннис 2 0
Поярков Николай 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Песьяков Сергей 1 0
Комличенко Николай 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Соу Али 1 0
Осипенко Максим 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0
Лангович Андрей 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фищенко Руслан 3 2
Мрзляк Филип 5 0
Камилов Владислав 4 0
Касинтура Эгаш 4 0
Агаларов Гамид 3 0
Журавлёв Юрий 1 1
Иванов Олег 2 0
Кротов Вячеслав 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Урунов Остон 2 0
Никитин Алексей 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Алиев Азер 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
4
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
2
50%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

14
8
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
2
25%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
5
36%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
2
14%
2
25%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
1
9%
3
27%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
4
36%
3
27%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
17%
4
40%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
33%
2
20%
76-90

Забито

24
15
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
8%
1
7%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
4
17%
5
33%
46-60
4
17%
4
27%
61-75
7
29%
29%
3
20%
76-90

Пропущено

26
18
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
12%
3
17%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
7
27%
5
28%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
6
23%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0
Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2 Ростов - Краснодар 1:1 Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0 Ростов - Бейтар Трамп 1:0 Ростов - Варда 1:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2
Уфа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0
Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2 Сочи - Уфа 3:1 Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 Уфа - Виктория Пльзень 0:2 Уфа - Ботошани 2:1 Уфа - Сепси 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 9 3 2 34 - 16 30
2. Сочи Заявка 14 9 0 5 24 - 16 27
3. Динамо Москва Заявка 14 8 2 4 22 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 14 6 7 1 20 - 13 25
5. ЦСКА Москва Заявка 14 7 2 5 18 - 14 23
6. Крылья Советов Заявка 14 7 1 6 19 - 16 22
7. Краснодар Заявка 14 6 3 5 22 - 13 21
8. Рубин Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
9. Спартак Москва Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
10. Ахмат Заявка 14 6 0 8 15 - 20 18
11. Ростов Заявка 14 4 4 6 25 - 25 16
12. Уфа Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
13. Нижний Новгород Заявка 14 4 2 8 15 - 24 14
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
15. Химки Заявка 14 2 6 6 11 - 22 12
16. Урал Заявка 14 2 5 7 5 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Сочи Заявка 6 5 0 1 15 - 5 15
3. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
4. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
5. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
6. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
7. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
8. Ахмат Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
9. Крылья Советов Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
10. Краснодар Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Ростов Заявка 7 2 1 4 14 - 13 7
15. Урал Заявка 8 1 4 3 4 - 7 7
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Локомотив Москва Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
3. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
4. Зенит Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
5. Краснодар Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
6. Нижний Новгород Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
7. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Ахмат Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Рубин Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
14. Урал Заявка 6 1 1 4 1 - 8 4
15. Химки Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2021, осталось 2 дня 5 часов 37 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Ростов 89.2% (58)
    X 7.7% (5)
    Уфа 3.1% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Уфа
    1.85
    3.76
    4.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Ростов - Уфа онлайн


    Прогнозы на матч Ростов - Уфа

    Исход игры
    Ростов
    89.1% (57)
    Ничья
    7.8% (5)
    Уфа
    3.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (28)
    Меньше
    50% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    55.36% (31)
    Нет
    44.64% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    35.9% (23)
    1:0 Ростов
    26.6% (17)
    2:0 Ростов
    9.4% (6)
    1:1 Ничья
    7.8% (5)
    3:1 Ростов
    4.7% (3)
    3:0 Ростов
    3.1% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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