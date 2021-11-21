  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ингольштадт
1:1
Конец матча

Стадион:
Карлсруэ
0'
1:0
27' Гол в свои ворота
Кобальд Кристоф
1:1
42' Гол
Котер Доминик
81' Желтая карточка
Хайзе Филип
90'+4
24
Бунтиц
Фабиян
5
Антонич
Нико
17
Хайнлот
Михаэль
27
Келлер
Томас
25
Коцке
Йонатан
6
Прайссингер
Рико
19
Гаус
Марсель
10
Штендера
Марк
22
Гебауэр
Кристиан
30
Кутшке
Штефан
11
Байстер
Максимилиан
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
3
Гордон
Даниэль
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
8
Гондорф
Жером
38
Брайтхаупт
Тим
10
Ванитцек
Марвин
19
Котер
Доминик
33
Хофманн
Филипп
Ингольштадт
3-3-2-2
Карлсруэ
4-5-1

Ход матча

27'
Кобальд Кристоф
1:0
42'
1:1
Котер Доминик
46'
Кая Фатих
Кутшке Штефан
 
55'
Бильбия Филип
Байстер Максимилиан
 
74'
 
Куэто Лукас
Котер Доминик
74'
 
Кауфманн Фабио
Чой Кён-Рок
75'
 
Шлойзенер Фабиан
Брайтхаупт Тим
81'
 
Хайзе Филип
86'
Батлер Джастин
Хайнлот Михаэль
 

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 15
  • 2 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 41 Владение мячом, % 59

История личных встреч

Ингольштадт
Карлсруэ

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
1:0
Б2
1:3
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
1:4
Б2
1:1
К
2:0
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кая Фатих 3 (1) 0.21
Кутшке Штефан 2 0.14
Бильбия Филип 2 0.14
Рохль Мерлин 1 0.07
Гаус Марсель 0 0
Эккерт Айенса Деннис 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 7 0.5
Шлойзенер Фабиан 3 0.21
Ванитцек Марвин 3 0.21
Чой Кён-Рок 3 0.21
Тиеде Марко 1 0.07
Юнг Себастьян 1 0.07
Кобальд Кристоф 1 0.07
Батмаз Малик 1 0.07
Котер Доминик 1 0.07
Хайзе Филип 0 0
Гордон Даниэль 0 0
Лоренц Марк 0 0
Куэто Лукас 0 0
Кауфманн Фабио 0 0

Карточки

Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 6 0
Кутшке Штефан 3 0
Линсмайер Денис 3 0
Рохль Мерлин 3 0
Эккерт Айенса Деннис 3 0
Франке Доминик 2 0
Келлер Томас 2 0
Байстер Максимилиан 1 0
Рёзелер Нильс 1 0
Курцвег Петер 1 0
Кая Фатих 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0
Хоукинс Джален 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 4 1
Хофманн Филипп 4 0
Кобальд Кристоф 4 0
Гордон Даниэль 3 0
Хайзе Филип 3 0
Брайтхаупт Тим 3 0
Тиеде Марко 2 0
Гондорф Жером 2 0
Бормут Робин 2 0
Батмаз Малик 2 0
Герсбек Мариус 0 1
Юнг Себастьян 1 0
Чой Кён-Рок 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
3
25%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
50%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
25%
76-90

Пропущено

12
8
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
5
63%
46-60
5
42%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
2
40%
3
25%
61-75
1
20%
4
33%
76-90

Пропущено

19
10
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
11%
3
30%
16-30
5
26%
2
20%
31-45
3
16%
1
10%
46-60
7
37%
0
0%
61-75
2
11%
3
30%
76-90

Забито

9
24
2 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
0
0%
5
21%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
1
11%
4
17%
31-45
3
33%
2
8%
46-60
2
22%
3
13%
61-75
2
22%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

31
18
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
2
6%
2
11%
1-15
3
10%
3
17%
16-30
7
23%
2
11%
31-45
5
16%
6
33%
46-60
12
39%
2
11%
61-75
2
6%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ингольштадт
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0
Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк - Ингольштадт 3:1 Ингольштадт - Оснабрюк 3:0 Ингольштадт - Мюнхен-1860 3:1
Карлсруэ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Байер Л - Карлсруэ 1:2
Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Вердер 0:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 1:4 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Ганза - Карлсруэ 1:3 Карлсруэ - Зенит 1:3 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 14 8 2 4 35 - 16 26
2. Санкт-Паули Заявка 13 8 2 3 28 - 15 26
3. Ян Заявка 14 7 4 3 30 - 19 25
4. Падерборн Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
5. Нюрнберг Заявка 14 6 6 2 19 - 12 24
6. Гамбург Заявка 14 5 8 1 24 - 16 23
7. Шальке 04 Заявка 14 7 2 5 23 - 17 23
8. Хайденхайм Заявка 14 6 3 5 15 - 20 21
9. Вердер Заявка 14 5 5 4 20 - 20 20
10. Карлсруэ Заявка 14 4 6 4 21 - 21 18
11. Ганза Заявка 14 5 2 7 17 - 24 17
12. Динамо Дрезден Заявка 14 5 1 8 15 - 18 16
13. Фортуна Заявка 14 4 4 6 19 - 21 16
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 5 6 13 - 20 14
15. Ганновер 96 Заявка 14 3 5 6 10 - 18 14
16. Хольштайн Киль Заявка 14 3 5 6 15 - 25 14
17. Зандхаузен Заявка 13 3 3 7 13 - 25 12
18. Ингольштадт Заявка 14 1 3 10 9 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 7 6 0 1 20 - 3 18
2. Санкт-Паули Заявка 6 6 0 0 19 - 3 18
3. Хайденхайм Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
4. Нюрнберг Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
5. Ян Заявка 7 4 2 1 19 - 11 14
6. Динамо Дрезден Заявка 7 4 0 3 9 - 5 12
7. Гамбург Заявка 7 2 5 0 13 - 9 11
8. Шальке 04 Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
9. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
10. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
11. Падерборн Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
12. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
13. Ганновер 96 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
14. Ганза Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15. Хольштайн Киль Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
16. Фортуна Заявка 6 1 3 2 11 - 11 6
17. Ингольштадт Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
18. Зандхаузен Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 7 5 2 0 18 - 6 17
2. Шальке 04 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
3. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
6. Нюрнберг Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
7. Зандхаузен Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
8. Ганза Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
9. Фортуна Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
10. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Дармштадт Заявка 7 2 2 3 15 - 13 8
12. Санкт-Паули Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Хольштайн Киль Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. Ганновер 96 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
16. Хайденхайм Заявка 6 2 0 4 5 - 12 6
17. Динамо Дрезден Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18. Ингольштадт Заявка 7 1 0 6 5 - 19 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Котер Доминик бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Кобальд Кристоф уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ингольштадт 1:1 Карлсруэ онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 