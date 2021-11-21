Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Ауди-Шпортпарк
1:0
27' Гол в свои воротаКобальд Кристоф
1:1
42' ГолКотер Доминик
81' Желтая карточкаХайзе Филип
27
Келлер
Томас
19
Гаус
Марсель
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Келлер ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гаус МарсельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шуберт Андре
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Жакоб КилианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
Ход матча
27'
1:0
42'
1:1
81'
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 15
-
2 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
41 Владение мячом, % 59
История личных встреч
Ингольштадт
Карлсруэ
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кая Фатих
|3 (1)
|0.21
|Кутшке Штефан
|2
|0.14
|Бильбия Филип
|2
|0.14
|Рохль Мерлин
|1
|0.07
|Гаус Марсель
|0
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|7
|0.5
|Шлойзенер Фабиан
|3
|0.21
|Ванитцек Марвин
|3
|0.21
|Чой Кён-Рок
|3
|0.21
|Тиеде Марко
|1
|0.07
|Юнг Себастьян
|1
|0.07
|Кобальд Кристоф
|1
|0.07
|Батмаз Малик
|1
|0.07
|Котер Доминик
|1
|0.07
|Хайзе Филип
|0
|0
|Гордон Даниэль
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
|Куэто Лукас
|0
|0
|Кауфманн Фабио
|0
|0
Карточки
Ингольштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|6
|0
|Кутшке Штефан
|3
|0
|Линсмайер Денис
|3
|0
|Рохль Мерлин
|3
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|3
|0
|Франке Доминик
|2
|0
|Келлер Томас
|2
|0
|Байстер Максимилиан
|1
|0
|Рёзелер Нильс
|1
|0
|Курцвег Петер
|1
|0
|Кая Фатих
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|Хоукинс Джален
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|4
|1
|Хофманн Филипп
|4
|0
|Кобальд Кристоф
|4
|0
|Гордон Даниэль
|3
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Брайтхаупт Тим
|3
|0
|Тиеде Марко
|2
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Батмаз Малик
|2
|0
|Герсбек Мариус
|0
|1
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Чой Кён-Рок
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
3
25%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
50%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Пропущено
12
8
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
5
63%
46-60
5
42%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
2
40%
3
25%
61-75
1
20%
4
33%
76-90
Пропущено
19
10
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
11%
3
30%
16-30
5
26%
2
20%
31-45
3
16%
1
10%
46-60
7
37%
0
0%
61-75
2
11%
3
30%
76-90
Забито
9
24
2 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
0
0%
5
21%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
1
11%
4
17%
31-45
3
33%
2
8%
46-60
2
22%
3
13%
61-75
2
22%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
31
18
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
2
6%
2
11%
1-15
3
10%
3
17%
16-30
7
23%
2
11%
31-45
5
16%
6
33%
46-60
12
39%
2
11%
61-75
2
6%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ингольштадт
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0
Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк - Ингольштадт 3:1 Ингольштадт - Оснабрюк 3:0 Ингольштадт - Мюнхен-1860 3:1
Карлсруэ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Байер Л - Карлсруэ 1:2
Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Вердер 0:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 1:4 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Ганза - Карлсруэ 1:3 Карлсруэ - Зенит 1:3 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 16
|26
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 15
|26
|3.
|Ян
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|30 - 19
|25
|4.
|Падерборн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 12
|24
|6.
|Гамбург
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|24 - 16
|23
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 17
|23
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 20
|21
|9.
|Вердер
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 21
|18
|11.
|Ганза
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 24
|17
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 18
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 21
|16
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|16.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 25
|14
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 3
|18
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|Ян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 11
|14
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|7.
|Гамбург
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|13 - 9
|11
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|9.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|11.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|14.
|Ганза
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|17
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|3.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Ганза
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|9.
|Фортуна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 13
|8
|12.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 12
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 19
|3