Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Rudolf Harbig Stadion
16
Беккер
Робин
39
Элерс
Кевин
46
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
13
Бодзек
Адам
20
Нарей
Халед
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Беккер РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Элерс КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Каде ЮлиусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
-
20 Сео Джон-МинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
-
20 Нарей ХаледПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Preusser
История личных встреч
Динамо Дрезден
Фортуна
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|5
|0.36
|Мершель Хайнц
|3
|0.21
|Шретер Моррис
|1
|0.07
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.07
|Книппинг Тим
|1
|0.07
|Май Себастиан
|1
|0.07
|Лёв Крис
|1
|0.07
|Каде Юлиус
|1
|0.07
|Диавуси Агиеманг
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
|Херрманн Лука
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|6 (3)
|0.43
|Нарей Халед
|4
|0.29
|Боженик Роберт
|2
|0.14
|Кларер Кристоф
|2
|0.14
|Петерсон Кристофер
|1
|0.07
|Хоффманн Андре
|1
|0.07
|Циммерман Маттиас
|1
|0.07
|Аппелькамп Синта
|1
|0.07
|Клаус Феликс
|0
|0
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Хартерц Флориан
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Карточки
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Золльбауэр Михаэль
|4
|0
|Беккер Робин
|2
|1
|Штарк Янник
|3
|0
|Лёв Крис
|3
|0
|Каде Юлиус
|1
|1
|Хосинер Филипп
|2
|0
|Дафернер Кристоф
|2
|0
|Акото Михаэль
|2
|0
|Аидонис Антонис
|2
|0
|Май Себастиан
|1
|0
|Диавуси Агиеманг
|1
|0
|Мершель Хайнц
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Приб Эдгар
|2
|1
|Хеннингс Роувен
|3
|0
|Кларер Кристоф
|3
|0
|Бодзек Адам
|2
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Клаус Феликс
|1
|0
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Ковнацки Давид
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Пётровски Якуб
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
3
38%
3
38%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
11%
1-15
3
60%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
3
50%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
31%
3
25%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
4
31%
3
25%
76-90
Забито
14
18
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 1
1
7%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
21%
3
17%
31-45
3
21%
6
33%
46-60
6
43%
4
22%
61-75
1
7%
2
11%
76-90
Пропущено
18
21
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
5
28%
4
19%
1-15
4
22%
4
19%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
3
17%
4
19%
61-75
4
22%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Дрезден
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0
Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0 Веен Висбаден - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Тюркюджю Атаспор 4:0 Динамо Дрезден - Виктория Кёльн 2:0 Ферль - Динамо Дрезден 0:0
Фортуна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0
Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 Фортуна - Вюрцбургер 1:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 16
|26
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 15
|26
|3.
|Ян
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|30 - 19
|25
|4.
|Падерборн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 12
|24
|6.
|Гамбург
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|24 - 16
|23
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 17
|23
|8.
|Хайденхайм
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 19
|21
|9.
|Вердер
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|10.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 20
|18
|11.
|Ганза
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 24
|17
|12.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|13.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 18
|14
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|16.
|Хольштайн Киль
|0:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 24
|14
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|18.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 3
|18
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|3.
|Хайденхайм
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 7
|15
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|Ян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 11
|14
|6.
|Гамбург
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|13 - 9
|11
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|8.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 5
|10
|9.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|10.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|11.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|14.
|Ганза
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|17.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|17
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|3.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|6.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|8.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|9.
|Ганза
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|10.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|11.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 13
|8
|12.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Хольштайн Киль
|0:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Хайденхайм
|1:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 12
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 19
|3