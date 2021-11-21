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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Динамо Дрезден
1:0
Конец матча

Стадион:
Фортуна
0'
38' Желтая карточка
Акото Михаэль
42' Желтая карточка
Кларер Кристоф
1:0
43' Пенальти
Дафернер Кристоф
66' Желтая карточка
Дафернер Кристоф
85' Желтая карточка
Обердорф Тим
88' Желтая карточка
Диавуси Агиеманг
90'+5
1
Бролль
Кевин
16
Беккер
Робин
21
Золльбауэр
Михаэль
3
Акото
Михаэль
39
Элерс
Кевин
25
Боррьелло
Брендон
5
Штарк
Янник
19
Херрманн
Лука
35
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
33
Дафернер
Кристоф
17
Шретер
Моррис
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Кларер
Кристоф
46
Обердорф
Тим
7
Хартерц
Флориан
11
Клаус
Феликс
4
Танака
Ао
13
Бодзек
Адам
20
Нарей
Халед
19
Ийоха
Эммануэль
28
Хеннингс
Роувен
Динамо Дрезден
4-4-2
Фортуна
4-4-2

История личных встреч

Динамо Дрезден
Фортуна

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:2
Б2
1:3
Б2
1:1
Б2
0:3
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б3
1:0
Б3
0:2
РЛС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 6 (1) 0.43
Мершель Хайнц 3 0.21
Шретер Моррис 1 0.07
Влачодимос Панайотис 1 0.07
Книппинг Тим 1 0.07
Май Себастиан 1 0.07
Лёв Крис 1 0.07
Каде Юлиус 1 0.07
Диавуси Агиеманг 0 0
Акото Михаэль 0 0
Херрманн Лука 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 6 (3) 0.43
Нарей Халед 4 0.29
Боженик Роберт 2 0.14
Кларер Кристоф 2 0.14
Петерсон Кристофер 1 0.07
Хоффманн Андре 1 0.07
Циммерман Маттиас 1 0.07
Аппелькамп Синта 1 0.07
Клаус Феликс 0 0
Зоботка Марсель 0 0
Хартерц Флориан 0 0
Схипноски Никлас 0 0

Карточки

Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Золльбауэр Михаэль 4 0
Беккер Робин 2 1
Штарк Янник 3 0
Лёв Крис 3 0
Дафернер Кристоф 3 0
Акото Михаэль 3 0
Каде Юлиус 1 1
Хосинер Филипп 2 0
Диавуси Агиеманг 2 0
Аидонис Антонис 2 0
Май Себастиан 1 0
Мершель Хайнц 1 0
Херрманн Лука 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кларер Кристоф 4 0
Приб Эдгар 2 1
Хеннингс Роувен 3 0
Бодзек Адам 2 0
Петерсон Кристофер 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Неделку Драгош 2 0
Танака Ао 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Клаус Феликс 1 0
Хартерц Флориан 1 0
Ковнацки Давид 1 0
Нарей Халед 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Боженик Роберт 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Обердорф Тим 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
3
33%
3
38%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
1
10%
1-15
3
60%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
3
50%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
31%
3
25%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
4
31%
3
25%
76-90

Забито

15
18
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
1
7%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
27%
3
17%
31-45
3
20%
6
33%
46-60
6
40%
4
22%
61-75
1
7%
2
11%
76-90

Пропущено

18
22
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
5
28%
4
18%
1-15
4
22%
4
18%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
3
17%
4
18%
61-75
4
22%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Дрезден
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0
Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0 Веен Висбаден - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Тюркюджю Атаспор 4:0 Динамо Дрезден - Виктория Кёльн 2:0 Ферль - Динамо Дрезден 0:0
Фортуна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0
Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 Фортуна - Вюрцбургер 1:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 14 8 2 4 35 - 16 26
2. Санкт-Паули Заявка 13 8 2 3 28 - 15 26
3. Ян Заявка 14 7 4 3 30 - 19 25
4. Падерборн Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
5. Нюрнберг Заявка 14 6 6 2 19 - 12 24
6. Гамбург Заявка 14 5 8 1 24 - 16 23
7. Шальке 04 Заявка 14 7 2 5 23 - 17 23
8. Хайденхайм Заявка 14 6 3 5 15 - 20 21
9. Вердер Заявка 14 5 5 4 20 - 20 20
10. Карлсруэ Заявка 14 4 6 4 21 - 21 18
11. Ганза Заявка 14 5 2 7 17 - 24 17
12. Динамо Дрезден Заявка 14 5 1 8 15 - 18 16
13. Фортуна Заявка 14 4 4 6 19 - 21 16
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 5 6 13 - 20 14
15. Ганновер 96 Заявка 14 3 5 6 10 - 18 14
16. Хольштайн Киль Заявка 14 3 5 6 15 - 25 14
17. Зандхаузен Заявка 13 3 3 7 13 - 25 12
18. Ингольштадт Заявка 14 1 3 10 9 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 7 6 0 1 20 - 3 18
2. Санкт-Паули Заявка 6 6 0 0 19 - 3 18
3. Хайденхайм Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
4. Нюрнберг Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
5. Ян Заявка 7 4 2 1 19 - 11 14
6. Динамо Дрезден Заявка 7 4 0 3 9 - 5 12
7. Гамбург Заявка 7 2 5 0 13 - 9 11
8. Шальке 04 Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
9. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
10. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
11. Падерборн Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
12. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
13. Ганновер 96 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
14. Ганза Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15. Хольштайн Киль Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
16. Фортуна Заявка 6 1 3 2 11 - 11 6
17. Ингольштадт Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
18. Зандхаузен Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 7 5 2 0 18 - 6 17
2. Шальке 04 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
3. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
6. Нюрнберг Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
7. Зандхаузен Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
8. Ганза Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
9. Фортуна Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
10. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Дармштадт Заявка 7 2 2 3 15 - 13 8
12. Санкт-Паули Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Хольштайн Киль Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. Ганновер 96 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
16. Хайденхайм Заявка 6 2 0 4 5 - 12 6
17. Динамо Дрезден Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18. Ингольштадт Заявка 7 1 0 6 5 - 19 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Дафернер Кристоф из команды Динамо Дрезден забивает с точки!
  • Желтая карточка
    42'
    Christoph Klarer получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Акото Михаэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Динамо Дрезден 1:0 Фортуна онлайн


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