Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Rudolf Harbig Stadion
38' Желтая карточкаАкото Михаэль
42' Желтая карточкаКларер Кристоф
1:0
43' ПенальтиДафернер Кристоф
66' Желтая карточкаДафернер Кристоф
85' Желтая карточкаОбердорф Тим
88' Желтая карточкаДиавуси Агиеманг
16
Беккер
Робин
39
Элерс
Кевин
46
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
13
Бодзек
Адам
20
Нарей
Халед
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Беккер РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Элерс КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Каде ЮлиусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
-
20 Сео Джон-МинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
-
20 Нарей ХаледПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Preusser
Ход матча
38'
42'
43'
1:0
66'
85'
88'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
46 Владение мячом, % 54
История личных встреч
Динамо Дрезден
Фортуна
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|6 (1)
|0.43
|Мершель Хайнц
|3
|0.21
|Шретер Моррис
|1
|0.07
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.07
|Книппинг Тим
|1
|0.07
|Май Себастиан
|1
|0.07
|Лёв Крис
|1
|0.07
|Каде Юлиус
|1
|0.07
|Диавуси Агиеманг
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
|Херрманн Лука
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|6 (3)
|0.43
|Нарей Халед
|4
|0.29
|Боженик Роберт
|2
|0.14
|Кларер Кристоф
|2
|0.14
|Петерсон Кристофер
|1
|0.07
|Хоффманн Андре
|1
|0.07
|Циммерман Маттиас
|1
|0.07
|Аппелькамп Синта
|1
|0.07
|Клаус Феликс
|0
|0
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Хартерц Флориан
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Карточки
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Золльбауэр Михаэль
|4
|0
|Беккер Робин
|2
|1
|Штарк Янник
|3
|0
|Лёв Крис
|3
|0
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|Акото Михаэль
|3
|0
|Каде Юлиус
|1
|1
|Хосинер Филипп
|2
|0
|Диавуси Агиеманг
|2
|0
|Аидонис Антонис
|2
|0
|Май Себастиан
|1
|0
|Мершель Хайнц
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Приб Эдгар
|2
|1
|Хеннингс Роувен
|3
|0
|Бодзек Адам
|2
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Клаус Феликс
|1
|0
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Ковнацки Давид
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Пётровски Якуб
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
3
33%
3
38%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
1
10%
1-15
3
60%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
3
50%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
31%
3
25%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
4
31%
3
25%
76-90
Забито
15
18
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
1
7%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
27%
3
17%
31-45
3
20%
6
33%
46-60
6
40%
4
22%
61-75
1
7%
2
11%
76-90
Пропущено
18
22
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
5
28%
4
18%
1-15
4
22%
4
18%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
3
17%
4
18%
61-75
4
22%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Дрезден
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0
Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0 Веен Висбаден - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Тюркюджю Атаспор 4:0 Динамо Дрезден - Виктория Кёльн 2:0 Ферль - Динамо Дрезден 0:0
Фортуна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0
Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 Фортуна - Вюрцбургер 1:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 16
|26
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 15
|26
|3.
|Ян
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|30 - 19
|25
|4.
|Падерборн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 12
|24
|6.
|Гамбург
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|24 - 16
|23
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 17
|23
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 20
|21
|9.
|Вердер
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 21
|18
|11.
|Ганза
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 24
|17
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 18
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 21
|16
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|16.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 25
|14
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 3
|18
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|Ян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 11
|14
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|7.
|Гамбург
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|13 - 9
|11
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|9.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|11.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|14.
|Ганза
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|17
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|3.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Ганза
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|9.
|Фортуна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 13
|8
|12.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 12
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 19
|3