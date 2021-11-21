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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Андерлехт
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Кортрейк
0' 21'
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
14
Михайличенко
Богдан
2
Магальян
Лисандро
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
20
Олссон
Кристоффер
8
Каллен
Джош
18
Ашимеру
Маджид
23
Зиркзее
Джошуа
9
Раман
Бенито
99
Куаме
Кристиан
31
Илич
Марко
2
Девале
Жиль
5
Сейнсбери
Трент
66
Радованович
Александар
30
Д'Эне
Кристоф
26
Вандандриш
Кевин
8
Палаверса
Анте
29
Марлос
Морено
18
Abdelhak
Kadri
10
Селемани
Фаиз
17
Гейе
Папе
Хабиб
Андерлехт
4-3-1-2
Кортрейк
4-2-3-1

История личных встреч

Андерлехт
Кортрейк

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

24 матча

45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:1
ПДА
0:2
ПДА
1:3
ПДА
0:0
ПДА
4:2
ПДА
2:0
ПДА
1:4
ПДА
4:0
ПДА
2:2
ЛП
1:3
ЛП
5:1
ЛП
3:0
К
4:2
ЛП
1:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
5:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:3
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 6 0.4
Раман Бенито 4 0.27
Гомес Серхио 3 (2) 0.2
Куаме Кристиан 3 0.2
Рафаэлов Лиор 3 (2) 0.2
Амузу Френсис 2 0.13
Версхарен Яри 2 0.13
Мурильо Микаэль 1 0.07
Телин Исаак 1 0.07
Ашимеру Маджид 1 0.07
Олссон Кристоффер 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 7 (3) 0.47
Гейе Папе Хабиб 4 0.27
Шевалье Тедди 2 0.13
Алиуи Рашид 1 0.07
Д'Эне Кристоф 1 0.07
Оканси Эрик 1 0.07
Марлос Морено 1 0.07
Ружо Лукас 0 0
Палаверса Анте 0 0
Abdelhak Kadri 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 3 1
Амузу Френсис 4 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Олссон Кристоффер 3 0
Худт Уэсли 3 0
Ашимеру Маджид 1 1
Раман Бенито 2 0
Каллен Джош 2 0
Гомес Серхио 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Куаме Кристиан 0 1
Рафаэлов Лиор 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ружо Лукас 6 0
Палаверса Анте 5 0
Mathias Fixelles 3 1
Д'Эне Кристоф 4 0
Сейнсбери Трент 4 0
Радованович Александар 2 1
Вандандриш Кевин 3 0
Селемани Фаиз 3 0
Марлос Морено 3 0
Гейе Папе Хабиб 3 0
Дерейк Тимоти 2 0
Девале Жиль 2 0
Илич Марко 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Бадамоси Мохамед 1 0
Мбайо Дилан 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
7
4 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
2
29%
46-60
5
28%
2
29%
61-75
6
33%
2
29%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
44%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Забито

26
17
8 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
2
8%
2
12%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
4
15%
3
18%
31-45
4
15%
3
18%
46-60
6
23%
3
18%
61-75
8
31%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

21
15
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
24%
2
13%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
3
14%
4
27%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
5
24%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2
Синт-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1 Стандард - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Мехелен 7:2 Генк - Андерлехт 1:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Витесс 3:3 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Лачи 2:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Лачи - Андерлехт 0:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Андерлехт - Аякс 0:2
Кортрейк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0
Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Херенвен - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Валансьен 0:1 Брюгге - Кортрейк 0:1 Вестхук - Кортрейк 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 10 1 3 33 - 13 31
2. Брюгге 15 7 6 2 26 - 19 27
3. Антверпен 14 8 3 3 25 - 16 27
4. Мехелен 15 8 2 5 27 - 25 26
5. Шарлеруа 15 7 5 3 27 - 19 26
6. Андерлехт 0:0 15 5 7 3 27 - 20 22
7. Эйпен 15 6 3 6 24 - 22 21
8. Генк 14 6 3 5 28 - 23 21
9. Кортрейк 0:0 15 5 6 4 17 - 16 21
10. Гент 15 6 3 6 23 - 16 21
11. Стандард 15 5 5 5 17 - 23 20
12. Синт-Трейден 14 5 3 6 15 - 20 18
13. АХ Лёвен 15 3 8 4 19 - 25 17
14. Остенде 14 5 2 7 18 - 25 17
15. Серен Юнайтед 15 5 1 9 19 - 28 16
16. Зульте-Варегем 15 3 5 7 23 - 35 14
17. Серкль Брюгге 15 2 4 9 16 - 23 10
18. Беерсхот-Вильрейк 14 1 3 10 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 8 5 1 2 16 - 11 16
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 0 2 17 - 6 15
3. Антверпен 7 4 2 1 12 - 7 14
4. Гент 7 4 1 2 16 - 9 13
5. Брюгге 7 3 4 0 14 - 8 13
6. Андерлехт 0:0 8 3 4 1 19 - 11 13
7. АХ Лёвен 8 3 3 2 11 - 11 12
8. Кортрейк 0:0 7 3 3 1 10 - 7 12
9. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
10. Генк 7 3 2 2 13 - 9 11
11. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
12. Серен Юнайтед 7 3 1 3 11 - 9 10
13. Стандард 8 2 3 3 9 - 12 9
14. Эйпен 7 2 2 3 10 - 11 8
15. Зульте-Варегем 8 1 2 5 12 - 23 5
16. Синт-Трейден 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 1 0 6 3 - 11 3
18. Серкль Брюгге 8 0 2 6 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 16 - 7 16
2. Шарлеруа 8 4 3 1 16 - 13 15
3. Брюгге 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Антверпен 7 4 1 2 13 - 9 13
5. Эйпен 8 4 1 3 14 - 11 13
6. Синт-Трейден 7 4 1 2 7 - 7 13
7. Стандард 7 3 2 2 8 - 11 11
8. Генк 7 3 1 3 15 - 14 10
9. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
10. Андерлехт 0:0 7 2 3 2 8 - 9 9
11. Кортрейк 0:0 8 2 3 3 7 - 9 9
12. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
13. Гент 8 2 2 4 7 - 7 8
14. Серкль Брюгге 7 2 2 3 11 - 10 8
15. Остенде 7 2 1 4 8 - 12 7
16. Серен Юнайтед 8 2 0 6 8 - 19 6
17. АХ Лёвен 7 0 5 2 8 - 14 5
18. Беерсхот-Вильрейк 7 0 3 4 10 - 18 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Кортрейк
1.51
4.77
6.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Андерлехт 0:0 Кортрейк онлайн


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