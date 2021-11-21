Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Lotto Park
17
Гомес
Серхио
31
Илич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Делле ЖорисВратарь
-
16 Деман МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
23 Алиуи РашидНападающий
-
Главный тренер: Karim Belhocine
История личных встреч
Андерлехт
Кортрейк
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
24 матча
45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|6
|0.4
|Раман Бенито
|4
|0.27
|Гомес Серхио
|3 (2)
|0.2
|Куаме Кристиан
|3
|0.2
|Рафаэлов Лиор
|3 (2)
|0.2
|Амузу Френсис
|2
|0.13
|Версхарен Яри
|2
|0.13
|Мурильо Микаэль
|1
|0.07
|Телин Исаак
|1
|0.07
|Ашимеру Маджид
|1
|0.07
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|7 (3)
|0.47
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.27
|Шевалье Тедди
|2
|0.13
|Алиуи Рашид
|1
|0.07
|Д'Эне Кристоф
|1
|0.07
|Оканси Эрик
|1
|0.07
|Марлос Морено
|1
|0.07
|Ружо Лукас
|0
|0
|Палаверса Анте
|0
|0
|Abdelhak Kadri
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Микаэль
|3
|1
|Амузу Френсис
|4
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Олссон Кристоффер
|3
|0
|Худт Уэсли
|3
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|1
|Раман Бенито
|2
|0
|Каллен Джош
|2
|0
|Гомес Серхио
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Куаме Кристиан
|0
|1
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ружо Лукас
|6
|0
|Палаверса Анте
|5
|0
|Mathias Fixelles
|3
|1
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|Сейнсбери Трент
|4
|0
|Радованович Александар
|2
|1
|Вандандриш Кевин
|3
|0
|Селемани Фаиз
|3
|0
|Марлос Морено
|3
|0
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Девале Жиль
|2
|0
|Илич Марко
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Бадамоси Мохамед
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
7
4 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
2
29%
46-60
5
28%
2
29%
61-75
6
33%
2
29%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
44%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Забито
26
17
8 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
2
8%
2
12%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
4
15%
3
18%
31-45
4
15%
3
18%
46-60
6
23%
3
18%
61-75
8
31%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
21
15
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
24%
2
13%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
3
14%
4
27%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
5
24%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2
Синт-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1 Стандард - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Мехелен 7:2 Генк - Андерлехт 1:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Витесс 3:3 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Лачи 2:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Лачи - Андерлехт 0:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Андерлехт - Аякс 0:2
Кортрейк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0
Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Херенвен - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Валансьен 0:1 Брюгге - Кортрейк 0:1 Вестхук - Кортрейк 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|10
|1
|3
|33 - 13
|31
|2.
|Брюгге
|15
|7
|6
|2
|26 - 19
|27
|3.
|Антверпен
|14
|8
|3
|3
|25 - 16
|27
|4.
|Мехелен
|15
|8
|2
|5
|27 - 25
|26
|5.
|Шарлеруа
|15
|7
|5
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Андерлехт
|0:0
|15
|5
|7
|3
|27 - 20
|22
|7.
|Эйпен
|15
|6
|3
|6
|24 - 22
|21
|8.
|Генк
|14
|6
|3
|5
|28 - 23
|21
|9.
|Кортрейк
|0:0
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|10.
|Гент
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|11.
|Стандард
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|12.
|Синт-Трейден
|14
|5
|3
|6
|15 - 20
|18
|13.
|АХ Лёвен
|15
|3
|8
|4
|19 - 25
|17
|14.
|Остенде
|14
|5
|2
|7
|18 - 25
|17
|15.
|Серен Юнайтед
|15
|5
|1
|9
|19 - 28
|16
|16.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|5
|7
|23 - 35
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|15
|2
|4
|9
|16 - 23
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|1
|3
|10
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|0
|2
|17 - 6
|15
|3.
|Антверпен
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|5.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Андерлехт
|0:0
|8
|3
|4
|1
|19 - 11
|13
|7.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|8.
|Кортрейк
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|10.
|Генк
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|11.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|12.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|13.
|Стандард
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Эйпен
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|2
|5
|12 - 23
|5
|16.
|Синт-Трейден
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|8
|0
|2
|6
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|2.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|3.
|Брюгге
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Антверпен
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|5.
|Эйпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Синт-Трейден
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|7.
|Стандард
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|9.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|10.
|Андерлехт
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|11.
|Кортрейк
|0:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|12.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|13.
|Гент
|8
|2
|2
|4
|7 - 7
|8
|14.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|15.
|Остенде
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|16.
|Серен Юнайтед
|8
|2
|0
|6
|8 - 19
|6
|17.
|АХ Лёвен
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3