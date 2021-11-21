Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Войт-Арена
1:0
2' ГолКюльветтер Кристиан
17
Пик
Флориан
29
Мор
Тобиас
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
31
Бартельс
Фин
10
Холтби
Льюис
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мэлоун МорисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Корб ЮлианЗащитник
- Защитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
38 Nico Carrera
-
Главный тренер: Marcel Rapp
Ход матча
2'
История личных встреч
Хайденхайм
Хольштайн Киль
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|4
|0.29
|Мор Тобиас
|3 (1)
|0.21
|Хюсинг Оливер
|2
|0.14
|Лайпертц Роберт
|1
|0.07
|Майнка Патрик
|1
|0.07
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0.07
|Шмидт Патрик II
|1
|0.07
|Шиммер Штефан
|1
|0.07
|Томалла Денис
|0
|0
|Шёппнер Ян
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меес Джошуа
|3
|0.21
|Пихлер Бенедикт
|3 (1)
|0.21
|Мюлинг Александер
|2 (1)
|0.14
|Порат Финн
|2
|0.14
|Резе Фабиан
|1
|0.07
|Бартельс Фин
|1
|0.07
|Арп Янн-Фите
|1
|0.07
|Скрибски Стивен
|1
|0.07
|Холтби Льюис
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Нойман Фил
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|4
|0
|Шёппнер Ян
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Гейпль Андреас
|2
|0
|Буш Марнон
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Кюльветтер Кристиан
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Мор Тобиас
|2
|0
|Лайпертц Роберт
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Мэлоун Морис
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррас Патрик
|3
|0
|Мюлинг Александер
|3
|0
|Холтби Льюис
|2
|0
|Тескер Штефан
|2
|0
|Арп Янн-Фите
|2
|0
|Бенгер Марсель
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Бартельс Фин
|1
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Порат Финн
|1
|0
|Нойман Фил
|1
|0
|Лоренц Симон
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Зандер Филипп
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
25%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
4
50%
3
38%
76-90
Пропущено
7
10
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
5
71%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
43%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
30%
6
50%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
15
15
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
3
20%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
27%
3
20%
61-75
6
40%
4
27%
76-90
Пропущено
17
22
3 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
3
18%
9
41%
31-45
10
59%
1
5%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
3
18%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4
Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 ЛАСК - Хайденхайм 1:0 Альтах - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2 Дармштадт - Хайденхайм 5:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1
Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Вайхе - Хольштайн Киль 2:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Брондбю 1:1 Хольштайн Киль - Раннерс 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 16
|26
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 15
|26
|3.
|Ян
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|30 - 19
|25
|4.
|Падерборн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 12
|24
|6.
|Гамбург
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|24 - 16
|23
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 17
|23
|8.
|Хайденхайм
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 19
|21
|9.
|Вердер
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|10.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 20
|18
|11.
|Ганза
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 24
|17
|12.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|13.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 18
|14
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|16.
|Хольштайн Киль
|0:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 24
|14
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|18.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 3
|18
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|3.
|Хайденхайм
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 7
|15
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|Ян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 11
|14
|6.
|Гамбург
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|13 - 9
|11
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|8.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 5
|10
|9.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|10.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|11.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|14.
|Ганза
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|17.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|17
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|3.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|6.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|8.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|9.
|Ганза
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|10.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|11.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 13
|8
|12.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Хольштайн Киль
|0:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Хайденхайм
|1:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 12
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Ингольштадт
|0:0 Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 19
|3