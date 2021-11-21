Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Войт-Арена
1:0
1' ГолКюльветтер Кристиан
1:1
30' ГолБартельс Фин
35' Желтая карточкаГейпль Андреас
39' Желтая карточкаМюлинг Александер
2:1
85' ГолЛайпертц Роберт
87' Желтая карточкаНойман Фил
17
Пик
Флориан
29
Мор
Тобиас
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
31
Бартельс
Фин
10
Холтби
Льюис
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мэлоун МорисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Корб ЮлианЗащитник
- Защитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
38 Nico Carrera
-
Главный тренер: Marcel Rapp
Ход матча
1'
30'
1:1
35'
85'
2:1
87'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 13
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
41 Владение мячом, % 59
История личных встреч
Хайденхайм
Хольштайн Киль
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|4
|0.29
|Мор Тобиас
|3 (1)
|0.21
|Лайпертц Роберт
|2
|0.14
|Хюсинг Оливер
|2
|0.14
|Майнка Патрик
|1
|0.07
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0.07
|Шмидт Патрик II
|1
|0.07
|Шиммер Штефан
|1
|0.07
|Томалла Денис
|0
|0
|Шёппнер Ян
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихлер Бенедикт
|3 (1)
|0.21
|Меес Джошуа
|3
|0.21
|Мюлинг Александер
|2 (1)
|0.14
|Бартельс Фин
|2
|0.14
|Порат Финн
|2
|0.14
|Резе Фабиан
|1
|0.07
|Арп Янн-Фите
|1
|0.07
|Скрибски Стивен
|1
|0.07
|Холтби Льюис
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Нойман Фил
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|4
|0
|Гейпль Андреас
|3
|0
|Шёппнер Ян
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Буш Марнон
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Кюльветтер Кристиан
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Мор Тобиас
|2
|0
|Лайпертц Роберт
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Мэлоун Морис
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюлинг Александер
|4
|0
|Эррас Патрик
|3
|0
|Холтби Льюис
|2
|0
|Тескер Штефан
|2
|0
|Нойман Фил
|2
|0
|Арп Янн-Фите
|2
|0
|Бенгер Марсель
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Бартельс Фин
|1
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Порат Финн
|1
|0
|Лоренц Симон
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Зандер Филипп
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
3
30%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
5
50%
3
33%
76-90
Пропущено
8
12
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
5
63%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
4
33%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
43%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
30%
6
50%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
17
16
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
4
24%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
7
41%
4
25%
76-90
Пропущено
18
24
4 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
0
0%
4
17%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
17%
9
38%
31-45
10
56%
1
4%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
3
17%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4
Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 ЛАСК - Хайденхайм 1:0 Альтах - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2 Дармштадт - Хайденхайм 5:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1
Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Вайхе - Хольштайн Киль 2:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Брондбю 1:1 Хольштайн Киль - Раннерс 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 16
|26
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 15
|26
|3.
|Ян
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|30 - 19
|25
|4.
|Падерборн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 12
|24
|6.
|Гамбург
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|24 - 16
|23
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 17
|23
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 20
|21
|9.
|Вердер
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 21
|18
|11.
|Ганза
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 24
|17
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 18
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 21
|16
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|16.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 25
|14
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 3
|18
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|Ян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 11
|14
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|7.
|Гамбург
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|13 - 9
|11
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|9.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|11.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|14.
|Ганза
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|17
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|3.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Ганза
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|9.
|Фортуна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 13
|8
|12.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 12
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 19
|3