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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хайденхайм
2:1
Конец матча

Стадион:
Хольштайн Киль
0'
1:0
1' Гол
Кюльветтер Кристиан
1:1
30' Гол
Бартельс Фин
35' Желтая карточка
Гейпль Андреас
39' Желтая карточка
Мюлинг Александер
2:1
85' Гол
Лайпертц Роберт
87' Желтая карточка
Нойман Фил
90'+5
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
30
Тоеркауф
Норман
17
Пик
Флориан
8
Гейпль
Андреас
3
Шёппнер
Ян
29
Мор
Тобиас
10
Кляйндинст
Тим
24
Кюльветтер
Кристиан
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
5
Тескер
Штефан
15
Ван
ден
Берг
Йоханнес
31
Бартельс
Фин
8
Мюлинг
Александер
10
Холтби
Льюис
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
17
Пихлер
Бенедикт
Хайденхайм
4-4-2
Хольштайн Киль
4-5-1

История личных встреч

Хайденхайм
Хольштайн Киль

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
0:1
Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
3:5
Б3
3:0
Б3
0:1
Б3
3:0
Б3
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 4 0.29
Мор Тобиас 3 (1) 0.21
Лайпертц Роберт 2 0.14
Хюсинг Оливер 2 0.14
Майнка Патрик 1 0.07
Кюльветтер Кристиан 1 0.07
Шмидт Патрик II 1 0.07
Шиммер Штефан 1 0.07
Томалла Денис 0 0
Шёппнер Ян 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихлер Бенедикт 3 (1) 0.21
Меес Джошуа 3 0.21
Мюлинг Александер 2 (1) 0.14
Бартельс Фин 2 0.14
Порат Финн 2 0.14
Резе Фабиан 1 0.07
Арп Янн-Фите 1 0.07
Скрибски Стивен 1 0.07
Холтби Льюис 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Нойман Фил 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 4 0
Гейпль Андреас 3 0
Шёппнер Ян 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Буш Марнон 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Кюльветтер Кристиан 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Мор Тобиас 2 0
Лайпертц Роберт 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Мэлоун Морис 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюлинг Александер 4 0
Эррас Патрик 3 0
Холтби Льюис 2 0
Тескер Штефан 2 0
Нойман Фил 2 0
Арп Янн-Фите 2 0
Бенгер Марсель 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Бартельс Фин 1 0
Киркесков Миккель 1 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Корб Юлиан 1 0
Валь Хауке 1 0
Порат Финн 1 0
Лоренц Симон 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Зандер Филипп 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
3
30%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
5
50%
3
33%
76-90

Пропущено

8
12
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
5
63%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
4
33%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
43%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
30%
6
50%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
4
24%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
7
41%
4
25%
76-90

Пропущено

18
24
4 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
0
0%
4
17%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
17%
9
38%
31-45
10
56%
1
4%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
3
17%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4
Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 ЛАСК - Хайденхайм 1:0 Альтах - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2 Дармштадт - Хайденхайм 5:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1
Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Вайхе - Хольштайн Киль 2:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Брондбю 1:1 Хольштайн Киль - Раннерс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 14 8 2 4 35 - 16 26
2. Санкт-Паули Заявка 13 8 2 3 28 - 15 26
3. Ян Заявка 14 7 4 3 30 - 19 25
4. Падерборн Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
5. Нюрнберг Заявка 14 6 6 2 19 - 12 24
6. Гамбург Заявка 14 5 8 1 24 - 16 23
7. Шальке 04 Заявка 14 7 2 5 23 - 17 23
8. Хайденхайм Заявка 14 6 3 5 15 - 20 21
9. Вердер Заявка 14 5 5 4 20 - 20 20
10. Карлсруэ Заявка 14 4 6 4 21 - 21 18
11. Ганза Заявка 14 5 2 7 17 - 24 17
12. Динамо Дрезден Заявка 14 5 1 8 15 - 18 16
13. Фортуна Заявка 14 4 4 6 19 - 21 16
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 5 6 13 - 20 14
15. Ганновер 96 Заявка 14 3 5 6 10 - 18 14
16. Хольштайн Киль Заявка 14 3 5 6 15 - 25 14
17. Зандхаузен Заявка 13 3 3 7 13 - 25 12
18. Ингольштадт Заявка 14 1 3 10 9 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 7 6 0 1 20 - 3 18
2. Санкт-Паули Заявка 6 6 0 0 19 - 3 18
3. Хайденхайм Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
4. Нюрнберг Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
5. Ян Заявка 7 4 2 1 19 - 11 14
6. Динамо Дрезден Заявка 7 4 0 3 9 - 5 12
7. Гамбург Заявка 7 2 5 0 13 - 9 11
8. Шальке 04 Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
9. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
10. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
11. Падерборн Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
12. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
13. Ганновер 96 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
14. Ганза Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15. Хольштайн Киль Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
16. Фортуна Заявка 6 1 3 2 11 - 11 6
17. Ингольштадт Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
18. Зандхаузен Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 7 5 2 0 18 - 6 17
2. Шальке 04 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
3. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
6. Нюрнберг Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
7. Зандхаузен Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
8. Ганза Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
9. Фортуна Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
10. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Дармштадт Заявка 7 2 2 3 15 - 13 8
12. Санкт-Паули Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Хольштайн Киль Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. Ганновер 96 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
16. Хайденхайм Заявка 6 2 0 4 5 - 12 6
17. Динамо Дрезден Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18. Ингольштадт Заявка 7 1 0 6 5 - 19 3
Где смотреть матч Хайденхайм 2:1 Хольштайн Киль онлайн


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