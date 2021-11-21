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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Парма
1:1
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
1:0
12' Гол
Юрич Станко
25' Желтая карточка
Брунетта Хуан
51' Желтая карточка
Кулибали Войо
68' Желтая карточка
Васкес Франко
1:1
73' Гол
Тиритиельо Андреа
79' Желтая карточка
Пальмьеро Лука
79' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
90' Желтая карточка
Карраро Марко
90'+5
1
Буффон
Джанлуиджи
15
Дель
Прато
Энрико
5
Данило
Ларанжера
25
Коббо
Элиас
28
Михэйлэ
Валентин
10
Васкес
Франко
8
Брунетта
Хуан
11
Юрич
Станко
26
Кулибали
Войо
9
Тутино
Дженнаро
45
Инглезе
Роберто
26
Вигорито
Мауро
14
Тиритиельо
Андреа
5
Риджионе
Микеле
16
Вентури
Майкл
13
Андерсон
Джаван
4
Карраро
Марко
19
Пальмьеро
Лука
21
Валлоккия
Андреа
92
Шитум
Марио
9
Гори
Габриэле
10
Касо
Джузеппе
Парма
3-5-2
Козенца
3-5-2

История личных встреч

Парма
Козенца

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 4 0.31
Бенедычак Адриан 3 0.23
Михэйлэ Валентин 2 0.15
Юрич Станко 2 0.15
Тутино Дженнаро 2 0.15
Ман Деннис 2 0.15
Инглезе Роберто 1 0.08
Дель Прато Энрико 1 0.08
Брунетта Хуан 0 0
Коббо Элиас 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 5 (1) 0.38
Касо Джузеппе 2 0.15
Миллико Винченцо 2 0.15
Шитум Марио 1 0.08
Карраро Марко 1 0.08
Тиритиельо Андреа 1 0.08
Валлоккия Андреа 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 4 2
Брунетта Хуан 4 1
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Ман Деннис 2 0
Дель Прато Энрико 2 0
Юрич Станко 2 0
Кулибали Войо 2 0
Гальоло Риккардо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Коббо Элиас 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Болог Ботонд 1 0
Якопони Даниэле 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальмьеро Лука 2 1
Си Санаси 3 0
Бултам Реда 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Шитум Марио 1 0
Андерсон Джаван 1 0
Джербо Альберто 1 0
Корси Анджело 1 0
Тиритиельо Андреа 1 0
Карраро Марко 1 0
Гори Габриэле 1 0
Миллико Винченцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
4
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
15
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
2
50%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
3
38%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Пропущено

14
5
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
7%
1
20%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
5
36%
1
20%
76-90

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
1
6%
3
25%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
6
50%
61-75
4
24%
2
17%
76-90

Пропущено

18
20
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
17%
4
20%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
5
28%
3
15%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
5
28%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1
Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4 Парма - Беневенто 1:0 Фрозиноне - Парма 2:2 Парма - Лечче 1:3 Парма - Интер Милан 0:2 Парма - Сассуоло 0:3 Бохум - Парма 1:0 Сампдория - Парма 3:0 Парма - Сассуоло 1:3 Лацио - Парма 1:0 Парма - Аталанта 2:5
Козенца
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0
Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0 Фиорентина - Козенца 4:0 Порденоне - Козенца 2:0 Козенца - Монца 0:3 Эмполи - Козенца 4:0 Козенца - Пескара 3:0 Пиза - Козенца 3:0 Венеция - Козенца 3:0 Козенца - Кремонезе 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 8 3 2 26 - 16 27
2. Лечче Заявка 13 6 6 1 21 - 10 24
3. Пиза Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
4. Кремонезе Заявка 13 6 4 3 17 - 12 22
5. Реджина Заявка 13 6 4 3 14 - 11 22
6. Фрозиноне Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
7. Асколи Заявка 13 6 3 4 18 - 16 21
8. Монца 2:0 Заявка 13 5 6 2 13 - 10 21
9. Читтаделла Заявка 13 6 2 5 14 - 14 20
10. Перуджа Заявка 13 5 5 3 14 - 12 20
11. Беневенто Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
12. Комо 0:2 Заявка 13 5 4 4 18 - 16 19
13. Тернана Заявка 13 5 2 6 21 - 20 17
14. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
15. Козенца Заявка 13 4 3 6 13 - 19 15
16. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 18 - 16 14
17. Алессандрия Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
18. Кротоне Заявка 13 1 5 7 13 - 24 8
19. Виченца Виртус Заявка 13 1 1 11 12 - 27 4
20. Порденоне Заявка 13 0 3 10 8 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 2:0 Заявка 6 5 1 0 9 - 2 16
2. Лечче Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3. Пиза Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
4. Козенца Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5. Читтаделла Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
7. Брешия Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
8. Беневенто Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
9. Реджина Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
10. Тернана Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
11. Фрозиноне Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
12. Комо 0:2 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
13. Парма Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
14. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 15 - 11 9
15. Перуджа Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Асколи Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
17. Алессандрия Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
18. Кротоне Заявка 7 1 4 2 8 - 12 7
19. Порденоне Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
20. Виченца Виртус Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 7 5 1 1 14 - 8 16
2. Асколи Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3. Фрозиноне Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
4. Перуджа Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5. Реджина Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
6. Кремонезе Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Лечче Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
8. Комо 0:2 Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
9. Парма Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
10. Беневенто Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Пиза Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
12. Читтаделла Заявка 6 2 1 3 4 - 8 7
13. Тернана Заявка 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Монца 2:0 Заявка 7 0 5 2 4 - 8 5
15. СПАЛ 2013 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
16. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 15 4
17. Виченца Виртус Заявка 7 1 0 6 8 - 16 3
18. Козенца Заявка 7 0 2 5 4 - 15 2
19. Кротоне Заявка 6 0 1 5 5 - 12 1
20. Порденоне Заявка 6 0 1 5 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Брунетта Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Юрич Станко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Парма 1:1 Козенца онлайн


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