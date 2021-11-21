Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Эннио Тардини
1:0
12' ГолЮрич Станко
25' Желтая карточкаБрунетта Хуан
51' Желтая карточкаКулибали Войо
68' Желтая карточкаВаскес Франко
1:1
73' ГолТиритиельо Андреа
79' Желтая карточкаПальмьеро Лука
79' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
90' Желтая карточкаКарраро Марко
25
Коббо
Элиас
11
Юрич
Станко
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 ДанилоЗащитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бузи МаксимЗащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Траоре АлиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Ман ДеннисНападающий
-
Главный тренер: Enzo Maresca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Си СанасиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Zaffaroni
Ход матча
12'
1:0
25'
51'
68'
73'
79'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 7
-
2 Угловые 6
-
5 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
52 Владение мячом, % 48
История личных встреч
Парма
Козенца
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|4
|0.31
|Бенедычак Адриан
|3
|0.23
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.15
|Юрич Станко
|2
|0.15
|Тутино Дженнаро
|2
|0.15
|Ман Деннис
|2
|0.15
|Инглезе Роберто
|1
|0.08
|Дель Прато Энрико
|1
|0.08
|Брунетта Хуан
|0
|0
|Коббо Элиас
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гори Габриэле
|5 (1)
|0.38
|Касо Джузеппе
|2
|0.15
|Миллико Винченцо
|2
|0.15
|Шитум Марио
|1
|0.08
|Карраро Марко
|1
|0.08
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.08
|Валлоккия Андреа
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|4
|2
|Брунетта Хуан
|4
|1
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Ман Деннис
|2
|0
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Юрич Станко
|2
|0
|Кулибали Войо
|2
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Коббо Элиас
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Болог Ботонд
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальмьеро Лука
|2
|1
|Си Санаси
|3
|0
|Бултам Реда
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Минелли Алессандро
|2
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Андерсон Джаван
|1
|0
|Джербо Альберто
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Тиритиельо Андреа
|1
|0
|Карраро Марко
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
|Миллико Винченцо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
4
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
15
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
2
50%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
3
38%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Пропущено
14
5
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
7%
1
20%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
5
36%
1
20%
76-90
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
1
6%
3
25%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
6
50%
61-75
4
24%
2
17%
76-90
Пропущено
18
20
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
17%
4
20%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
5
28%
3
15%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
5
28%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1
Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4 Парма - Беневенто 1:0 Фрозиноне - Парма 2:2 Парма - Лечче 1:3 Парма - Интер Милан 0:2 Парма - Сассуоло 0:3 Бохум - Парма 1:0 Сампдория - Парма 3:0 Парма - Сассуоло 1:3 Лацио - Парма 1:0 Парма - Аталанта 2:5
Козенца
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0
Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0 Фиорентина - Козенца 4:0 Порденоне - Козенца 2:0 Козенца - Монца 0:3 Эмполи - Козенца 4:0 Козенца - Пескара 3:0 Пиза - Козенца 3:0 Венеция - Козенца 3:0 Козенца - Кремонезе 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 16
|27
|2.
|Лечче
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|21 - 10
|24
|3.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 12
|22
|5.
|Реджина
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|14 - 11
|22
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|7.
|Асколи
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|8.
|Монца
|2:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|13 - 10
|21
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 14
|20
|10.
|Перуджа
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|11.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|12.
|Комо
|0:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 16
|19
|13.
|Тернана
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 20
|17
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 19
|15
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 24
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|12 - 27
|4
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|8 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|2:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|Лечче
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Пиза
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|Козенца
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Брешия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|9.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Тернана
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|12.
|Комо
|0:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|13.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|15.
|Перуджа
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Асколи
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|18.
|Кротоне
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 12
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|8.
|Комо
|0:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|9.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|10.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|13.
|Тернана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Монца
|2:0 Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 15
|4
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|18.
|Козенца
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|19.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1