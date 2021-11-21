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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Реджина
1:2
Второй тайм: 86'

Стадион:
Кремонезе
0'
20' Желтая карточка
Ционек Тьяго
28' Желтая карточка
Серникола Леонардо
1:0
30' Гол
Монтальто Адриано
1:0
48' Не забитый пенальти
Фаджоли Николо
51' Желтая карточка
Монтальто Адриано
1:1
56' Гол
Буонаюто Кристиан
1:2
63' Гол
Гаэтано Джанлука
75' Желтая карточка
Ривас Ригоберто
86'
63
Турати
Стефано
6
Лояконо
Джузеппе
3
Ционек
Тьяго
4
Ставропулос
Димитрис
94
Льотти
Даниэле
21
Лариби
Карим
56
Хетемай
Перпарим
8
Кризетиг
Лоренцо
10
Белломо
Никола
30
Монтальто
Адриано
16
Галабинов
Андрей
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
55
Околи
Меме
23
Крешенци
Алессандро
21
Фаджоли
Николо
19
Кастаньетти
Микеле
14
Вальцания
Лука
98
Дзанимачча
Лука
29
Ди
Кармине
Самуэль
10
Буонаюто
Кристиан
Реджина
4-4-2
Кремонезе
4-3-3

История личных встреч

Реджина
Кремонезе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:1
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 6 (2) 0.46
Монтальто Адриано 3 0.23
Менез Жереми 2 0.15
Белломо Никола 1 0.08
Хетемай Перпарим 1 0.08
Ривас Ригоберто 1 0.08
Лариби Карим 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Бьянки Николо 0 0
Кортиновис Алессандро 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 4 0.31
Фаджоли Николо 2 0.15
Дзанимачча Лука 2 0.15
Видо Лука 2 0.15
Чофани Даниэль 2 (1) 0.15
Ди Кармине Самуэль 1 0.08
Гаэтано Джанлука 1 0.08
Стриццоло Лука 1 0.08
Вальцания Лука 1 0.08
Валери Эмануэле 1 0.08
Кастаньетти Микеле 0 0
Баэс Хайме 0 0
Карнесекки Марко 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кризетиг Лоренцо 5 0
Ди Кьяра Джанлука 5 0
Менез Жереми 2 1
Хетемай Перпарим 3 0
Ционек Тьяго 3 0
Бьянки Николо 3 0
Ставропулос Димитрис 3 0
Ривас Ригоберто 3 0
Белломо Никола 2 0
Риччи Федерико 2 0
Микай Алессандро 0 1
Реджини Васко 1 0
Монтальто Адриано 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0
Лакичевич Иван 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Кортиновис Алессандро 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 4 0
Вальцания Лука 3 0
Околи Меме 3 0
Баэс Хайме 1 1
Бьянкетти Маттео 2 0
Серникола Леонардо 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Гаэтано Джанлука 2 0
Валери Эмануэле 2 0
Чофани Даниэль 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Видо Лука 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Дели Франческо 1 0
Раванелли Лука 1 0
Фаджоли Николо 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
43%
2
20%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
14%
1
10%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
3
21%
4
27%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
4
29%
3
20%
61-75
1
7%
1
7%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1
Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 Кротоне - Реджина 1:1 Реджина - Тернана 3:2 Реджина - Монца 0:0 Салернитана - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:4 Лечче - Реджина 2:2 Реджина - Асколи 2:2 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Реджана 2:1 Реджина - Виченца Виртус 3:0 Читтаделла - Реджина 1:1
Кремонезе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0
Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пескара 3:0 Кьево - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Реджина 1:1 Монца - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Эмполи 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 8 3 2 26 - 16 27
2. Лечче Заявка 13 6 6 1 21 - 10 24
3. Пиза Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
4. Кремонезе 2:1 Заявка 13 6 4 3 17 - 12 22
5. Реджина 1:2 Заявка 13 6 4 3 14 - 11 22
6. Фрозиноне Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
7. Асколи Заявка 13 6 3 4 18 - 16 21
8. Читтаделла Заявка 13 6 2 5 14 - 14 20
9. Перуджа Заявка 13 5 5 3 14 - 12 20
10. Беневенто Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
11. Комо Заявка 12 5 4 3 18 - 14 19
12. Монца Заявка 12 4 6 2 11 - 10 18
13. Тернана Заявка 13 5 2 6 21 - 20 17
14. Парма 1:1 Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
15. Козенца 1:1 Заявка 13 4 3 6 13 - 19 15
16. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 18 - 16 14
17. Алессандрия Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
18. Кротоне Заявка 13 1 5 7 13 - 24 8
19. Виченца Виртус Заявка 13 1 1 11 12 - 27 4
20. Порденоне Заявка 13 0 3 10 8 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Пиза Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Монца Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
4. Козенца 1:1 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5. Читтаделла Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6. Кремонезе 2:1 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
7. Брешия Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
8. Беневенто Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
9. Реджина 1:2 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
10. Фрозиноне Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
11. Комо Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
12. Тернана Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
13. Парма 1:1 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
14. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 15 - 11 9
15. Перуджа Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Асколи Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
17. Алессандрия Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
18. Кротоне Заявка 7 1 4 2 8 - 12 7
19. Порденоне Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
20. Виченца Виртус Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 7 5 1 1 14 - 8 16
2. Асколи Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3. Фрозиноне Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
4. Перуджа Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5. Реджина 1:2 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
6. Кремонезе 2:1 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Лечче Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
8. Комо Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
9. Парма 1:1 Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
10. Беневенто Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Пиза Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
12. Читтаделла Заявка 6 2 1 3 4 - 8 7
13. Тернана Заявка 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Монца Заявка 7 0 5 2 4 - 8 5
15. СПАЛ 2013 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
16. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 15 4
17. Виченца Виртус Заявка 7 1 0 6 8 - 16 3
18. Козенца 1:1 Заявка 7 0 2 5 4 - 15 2
19. Кротоне Заявка 6 0 1 5 5 - 12 1
20. Порденоне Заявка 6 0 1 5 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Монтальто Адриано бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Серникола Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Ционек Тьяго получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Кремонезе
23.00
4.30
3.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реджина 1:2 Кремонезе онлайн


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