Италия: Серия B 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Оресте Гранильо
20' Желтая карточкаЦионек Тьяго
28' Желтая карточкаСерникола Леонардо
1:0
30' ГолМонтальто Адриано
1:0
50' Не забитый пенальтиФаджоли Николо
51' Желтая карточкаМонтальто Адриано
1:1
56' ГолБуонаюто Кристиан
1:2
63' ГолГаэтано Джанлука
75' Желтая карточкаРивас Ригоберто
21
Лариби
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
Ход матча
20'
30'
50'
1:0
56'
63'
1:2
75'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 8
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Реджина
Кремонезе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галабинов Андрей
|6 (2)
|0.46
|Монтальто Адриано
|3
|0.23
|Менез Жереми
|2
|0.15
|Белломо Никола
|1
|0.08
|Хетемай Перпарим
|1
|0.08
|Ривас Ригоберто
|1
|0.08
|Лариби Карим
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Бьянки Николо
|0
|0
|Кортиновис Алессандро
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|4
|0.31
|Фаджоли Николо
|2
|0.15
|Дзанимачча Лука
|2
|0.15
|Видо Лука
|2
|0.15
|Чофани Даниэль
|2 (1)
|0.15
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0.08
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.08
|Стриццоло Лука
|1
|0.08
|Вальцания Лука
|1
|0.08
|Валери Эмануэле
|1
|0.08
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Баэс Хайме
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кризетиг Лоренцо
|5
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|5
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Хетемай Перпарим
|3
|0
|Ционек Тьяго
|3
|0
|Бьянки Николо
|3
|0
|Ставропулос Димитрис
|3
|0
|Ривас Ригоберто
|3
|0
|Белломо Никола
|2
|0
|Риччи Федерико
|2
|0
|Микай Алессандро
|0
|1
|Реджини Васко
|1
|0
|Монтальто Адриано
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
|Лакичевич Иван
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Кортиновис Алессандро
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|4
|0
|Вальцания Лука
|3
|0
|Околи Меме
|3
|0
|Баэс Хайме
|1
|1
|Бьянкетти Маттео
|2
|0
|Серникола Леонардо
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Гаэтано Джанлука
|2
|0
|Валери Эмануэле
|2
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Дели Франческо
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Фаджоли Николо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
4
50%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
7
10
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
43%
2
20%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
14%
1
10%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
15
17
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
4
27%
4
24%
61-75
1
7%
1
6%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1
Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 Кротоне - Реджина 1:1 Реджина - Тернана 3:2 Реджина - Монца 0:0 Салернитана - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:4 Лечче - Реджина 2:2 Реджина - Асколи 2:2 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Реджана 2:1 Реджина - Виченца Виртус 3:0 Читтаделла - Реджина 1:1
Кремонезе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0
Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пескара 3:0 Кьево - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Реджина 1:1 Монца - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Эмполи 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 16
|27
|2.
|Лечче
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|21 - 10
|24
|3.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 12
|22
|5.
|Реджина
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|14 - 11
|22
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|7.
|Асколи
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|8.
|Монца
|2:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|13 - 10
|21
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 14
|20
|10.
|Перуджа
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|11.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|12.
|Комо
|0:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 16
|19
|13.
|Тернана
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 20
|17
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 19
|15
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 24
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|12 - 27
|4
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|8 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|2:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|Лечче
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Пиза
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|Козенца
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Брешия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|9.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Тернана
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|12.
|Комо
|0:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|13.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|15.
|Перуджа
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Асколи
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|18.
|Кротоне
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 12
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|8.
|Комо
|0:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|9.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|10.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|13.
|Тернана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Монца
|2:0 Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 15
|4
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|18.
|Козенца
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|19.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1