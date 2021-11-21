Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: АФГ Арена
0:1
12' Гол в свои воротаНуу Муса
17' Желтая карточкаШмидт Исаак
29' Желтая карточкаНуу Муса
29' Желтая карточкаШафик Фуад
32' Желтая карточкаГёртлер Лукас
37' Желтая карточкаТомас Тразье
0:1
82' Не забитый пенальтиПуэртас Кэмерон
82' Желтая карточкаШуберт Фабиан
3
Нуу
Муса
23
Фазлии
Бетим
33
Шмидт
Исаак
11
Дуа
Квадво
20
Йуан
Элье
40
Диао
Мори
26
Шафик
Фуад
25
Коне
Ламин
51
Anel
Husic
80
Саншеш
Алвин
38
Томас
Тразье
98
Койл
Трей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Нуу МусаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Дуа КвадвоНападающий
-
20 Йуан ЭльеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Руис ВикторПолузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
-
34 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Коне ЛаминЗащитник
- Защитник
-
51 Anel HusicЗащитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Томас ТразьеПолузащитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
- Нападающий
-
-
21 Kouadio Jean
-
71 Karim Sow
-
Главный тренер: Ilija Borenovic
Ход матча
12'
0:1
17'
29'
29'
32'
37'
82'
0:1
82'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 11
-
53 Владение мячом, % 47
История личных встреч
Санкт-Галлен
Лозанна-Спорт
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
24 матча
62.5%
12.5%
25%
15 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йуан Элье
|5
|0.36
|Дуа Квадво
|3 (1)
|0.21
|Руис Виктор III
|2 (1)
|0.14
|Люхингер Николас
|2
|0.14
|Диаките Усман
|2
|0.14
|Гийемено Джереми
|2
|0.14
|Бабич Борис
|1
|0.07
|Кемптер Михаэль
|1
|0.07
|Alessio Besio
|0
|0
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|Шуберт Фабиан
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zeki Amdouni
|4
|0.29
|Кукурузович Степан
|3 (2)
|0.21
|Маю Хишам
|2
|0.14
|Уаттара Брахима
|2
|0.14
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.14
|Anel Husic
|1
|0.07
|Монтейру Элтон
|1
|0.07
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|7
|0
|Йуан Элье
|4
|1
|Гийемено Джереми
|3
|1
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Люхингер Николас
|3
|0
|Нуу Муса
|3
|0
|Стильхарт Базиль
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Alessio Besio
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Руис Виктор III
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Шмидт Исаак
|1
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anel Husic
|6
|0
|Шафик Фуад
|4
|1
|Сузуки Тоити
|5
|0
|Зохури Армель
|5
|0
|Пуэртас Кэмерон
|4
|0
|Томас Тразье
|3
|0
|Karim Sow
|3
|0
|Монтейру Элтон
|2
|0
|Маю Хишам
|2
|0
|Гриппо Симоне
|1
|0
|Кукурузович Степан
|1
|0
|Диао Мори
|1
|0
|Койл Трей
|1
|0
|Mohamed Amdouni
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Саншеш Алвин
|1
|0
|Уаттара Брахима
|1
|0
|Zeki Amdouni
|1
|0
|Kouadio Jean
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
4
33%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
2
17%
1
17%
76-90
Пропущено
10
14
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
10%
4
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
60%
5
36%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
11%
4
44%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90
Пропущено
16
15
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
3
19%
0
0%
1-15
5
31%
1
7%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
2
13%
5
33%
61-75
2
13%
4
27%
76-90
Забито
21
15
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
5
24%
5
33%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
19%
3
20%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
3
14%
4
27%
76-90
Пропущено
26
29
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
4
15%
4
14%
1-15
6
23%
1
3%
16-30
1
4%
6
21%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
2
8%
6
21%
61-75
8
31%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2
Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 Ченуа - Санкт-Галлен 2:7 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Мюнзинген - Санкт-Галлен 0:5 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2
Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Бюль - Лозанна-Спорт 2:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 FC Echichens - Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|14
|8
|4
|2
|32 - 24
|28
|2.
|Базель
|13
|7
|5
|1
|29 - 12
|26
|3.
|Лугано
|3:1
|13
|7
|2
|4
|20 - 15
|23
|4.
|Янг Бойз
|12
|6
|4
|2
|29 - 14
|22
|5.
|Грасcхоппер
|0:1
|14
|4
|6
|4
|23 - 20
|18
|6.
|Серветт
|1:0
|14
|4
|3
|7
|21 - 28
|15
|7.
|Сьон
|14
|4
|3
|7
|16 - 28
|15
|8.
|Санкт-Галлен
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|9.
|Лозанна-Спорт
|14
|2
|5
|7
|16 - 28
|11
|10.
|Люцерн
|1:3
|14
|1
|7
|6
|18 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|2.
|Цюрих
|6
|4
|2
|0
|17 - 9
|14
|3.
|Лугано
|3:1
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|Грасcхоппер
|0:1
|7
|3
|3
|1
|16 - 11
|12
|5.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Серветт
|1:0
|8
|3
|1
|4
|13 - 15
|10
|7.
|Санкт-Галлен
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|8.
|Сьон
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|9.
|Лозанна-Спорт
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|10.
|Люцерн
|1:3
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|8
|4
|2
|2
|15 - 15
|14
|2.
|Базель
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|3.
|Янг Бойз
|7
|3
|2
|2
|19 - 10
|11
|4.
|Лугано
|3:1
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|5.
|Сьон
|7
|2
|2
|3
|9 - 18
|8
|6.
|Грасcхоппер
|0:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|7.
|Санкт-Галлен
|7
|2
|0
|5
|8 - 17
|6
|8.
|Лозанна-Спорт
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|9.
|Серветт
|1:0
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|10.
|Люцерн
|1:3
|7
|0
|5
|2
|8 - 13
|5