Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Вёртерзе-Штадион
19' Желтая карточкаХускович Муарем
30' Желтая карточкаБраунёдер Маттиас
28
Herbert
Paul
32
Пинк
Маркус
39
Тейгль
Георг
20
Мюль
Лукас
4
Эль-Шеви
18
Noah
Ohio
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Herbert PaulЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
-
4 Эль-ШевиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Noah OhioНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Келес ДжанНападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
-
Главный тренер: Manfred Schmid
Ход матча
19'
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Аустрия Вена
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|8
|0.53
|Alexander Timossi Andersson
|3
|0.2
|Turgay Gemicibasi
|3 (2)
|0.2
|Patrick Greil
|3
|0.2
|Ридер Флориан
|2
|0.13
|Christopher Cvetko
|1
|0.07
|Thorsten Mahrer
|1
|0.07
|Gloire Amanda
|1
|0.07
|Nicolas Wimmer
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|6 (1)
|0.4
|Фишер Манфред
|2
|0.13
|Noah Ohio
|2
|0.13
|Тейгль Георг
|2
|0.13
|Зуттнер Маркус
|1
|0.07
|Мартель Эрик
|1
|0.07
|Мюль Лукас
|1
|0.07
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.07
|Хандль Йоханнес
|1
|0.07
|Келес Джан
|1
|0.07
|Хускович Муарем
|1
|0.07
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Леонардо Ивкич
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|7
|0
|Thorsten Mahrer
|3
|1
|Nicolas Wimmer
|3
|1
|Ридер Флориан
|4
|0
|Herbert Paul
|3
|0
|Alexander Timossi Andersson
|3
|0
|Kosmas Gezos
|1
|1
|Пинк Маркус
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|0
|1
|Менцель Филлип
|0
|1
|Gloire Amanda
|0
|1
|Philipp Huetter
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Робертс Томас
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунёдер Маттиас
|5
|0
|Хускович Муарем
|4
|0
|Демаку Весель
|2
|1
|Джуричин Марко
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Хандль Йоханнес
|2
|0
|Мартель Эрик
|2
|0
|Грюнвальд Александр
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Шойссенгейер Кристиан
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Леонардо Ивкич
|1
|0
|Эль-Шеви
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
25%
4
40%
76-90
Пропущено
10
10
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
1
10%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
3
30%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
4
40%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
14
7
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
2
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
4
29%
2
29%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
22
19
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
6
27%
3
16%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
7
32%
1
5%
46-60
2
9%
4
21%
61-75
3
14%
6
32%
76-90
Пропущено
24
17
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
13%
3
18%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
21%
3
18%
31-45
1
4%
6
35%
46-60
5
21%
4
24%
61-75
6
25%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер Нойштадт - Аустрия Клагенфурт 1:5 Аустрия Клагенфурт - СВ Лафниц 2:2 Аустрия Клагенфурт - Мюнхен-1860 1:2
Аустрия Вена
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Брейдаблик - Аустрия Вена 2:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Брейдаблик 1:1 Шпитталь - Аустрия Вена 0:4 Аустрия Вена - Тузла Сити 2:1 Аустрия Вена - Копер 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|15
|12
|3
|0
|34 - 9
|39
|2.
|Вольфсбергер
|1:2
|15
|7
|3
|5
|25 - 23
|24
|3.
|Штурм
|13
|7
|2
|4
|28 - 20
|23
|4.
|Рид
|15
|5
|5
|5
|20 - 30
|20
|5.
|Рапид Вена
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|15
|4
|7
|4
|23 - 23
|19
|7.
|Аустрия Вена
|0:0
|15
|3
|8
|4
|19 - 17
|17
|8.
|Хартберг
|15
|4
|5
|6
|23 - 23
|17
|9.
|Сваровски Тироль
|2:1
|15
|3
|7
|5
|19 - 29
|16
|10.
|Адмира
|15
|3
|6
|6
|19 - 21
|15
|11.
|ЛАСК
|14
|3
|4
|7
|15 - 19
|13
|12.
|Альтах
|14
|3
|4
|7
|9 - 19
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|1
|0
|20 - 4
|19
|2.
|Рапид Вена
|8
|5
|0
|3
|16 - 11
|15
|3.
|Рид
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|4.
|Штурм
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|5.
|Вольфсбергер
|1:2
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|7
|2
|5
|0
|12 - 10
|11
|7.
|Сваровски Тироль
|2:1
|8
|2
|5
|1
|12 - 11
|11
|8.
|Адмира
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|9.
|Аустрия Вена
|0:0
|7
|1
|5
|1
|9 - 7
|8
|10.
|ЛАСК
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|Хартберг
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|12.
|Альтах
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|6
|2
|0
|14 - 5
|20
|2.
|Хартберг
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|3.
|Вольфсбергер
|1:2
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Штурм
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|5.
|Аустрия Вена
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|7.
|Альтах
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|8.
|Адмира
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|9.
|Сваровски Тироль
|2:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 18
|5
|10.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|8 - 22
|5
|11.
|ЛАСК
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|12.
|Рапид Вена
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4