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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аустрия Клагенфурт
0:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Аустрия Вена
0'
19' Желтая карточка
Хускович Муарем
30' Желтая карточка
Браунёдер Маттиас
57'
13
Менцель
Филлип
28
Herbert
Paul
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
14
Christopher
Cvetko
4
Patrick
Greil
81
Turgay
Gemicibasi
12
Alexander
Timossi
Andersson
32
Пинк
Маркус
23
Ридер
Флориан
1
Пенц
Патрик
39
Тейгль
Георг
5
Мартель
Эрик
20
Мюль
Лукас
29
Зуттнер
Маркус
4
Эль-Шеви
8
Демаку
Весель
23
Браунёдер
Маттиас
30
Фишер
Манфред
18
Noah
Ohio
25
Хускович
Муарем
Аустрия Клагенфурт
4-3-3
Аустрия Вена
5-3-2

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Аустрия Вена

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:1
ТМК
2:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 8 0.53
Alexander Timossi Andersson 3 0.2
Turgay Gemicibasi 3 (2) 0.2
Patrick Greil 3 0.2
Ридер Флориан 2 0.13
Christopher Cvetko 1 0.07
Thorsten Mahrer 1 0.07
Gloire Amanda 1 0.07
Nicolas Wimmer 0 0
Шумахер Тилль 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 6 (1) 0.4
Фишер Манфред 2 0.13
Noah Ohio 2 0.13
Тейгль Георг 2 0.13
Зуттнер Маркус 1 0.07
Мартель Эрик 1 0.07
Мюль Лукас 1 0.07
Пихлер Бенедикт 1 0.07
Хандль Йоханнес 1 0.07
Келес Джан 1 0.07
Хускович Муарем 1 0.07
Браунёдер Маттиас 0 0
Леонардо Ивкич 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 7 0
Thorsten Mahrer 3 1
Nicolas Wimmer 3 1
Ридер Флориан 4 0
Herbert Paul 3 0
Alexander Timossi Andersson 3 0
Kosmas Gezos 1 1
Пинк Маркус 2 0
Maximiliano Moreira 0 1
Менцель Филлип 0 1
Gloire Amanda 0 1
Philipp Huetter 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Робертс Томас 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунёдер Маттиас 5 0
Хускович Муарем 4 0
Демаку Весель 2 1
Джуричин Марко 2 0
Мюль Лукас 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Хандль Йоханнес 2 0
Мартель Эрик 2 0
Грюнвальд Александр 1 0
Пенц Патрик 1 0
Шойссенгейер Кристиан 1 0
Фишер Манфред 1 0
Леонардо Ивкич 1 0
Эль-Шеви 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
25%
4
40%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
1
10%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
3
30%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
4
40%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
2
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
4
29%
2
29%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

22
19
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
6
27%
3
16%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
7
32%
1
5%
46-60
2
9%
4
21%
61-75
3
14%
6
32%
76-90

Пропущено

24
17
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
13%
3
18%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
21%
3
18%
31-45
1
4%
6
35%
46-60
5
21%
4
24%
61-75
6
25%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер Нойштадт - Аустрия Клагенфурт 1:5 Аустрия Клагенфурт - СВ Лафниц 2:2 Аустрия Клагенфурт - Мюнхен-1860 1:2
Аустрия Вена
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Брейдаблик - Аустрия Вена 2:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Брейдаблик 1:1 Шпитталь - Аустрия Вена 0:4 Аустрия Вена - Тузла Сити 2:1 Аустрия Вена - Копер 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 15 12 3 0 34 - 9 39
2. Вольфсбергер 1:2 15 7 3 5 25 - 23 24
3. Штурм 13 7 2 4 28 - 20 23
4. Рид 15 5 5 5 20 - 30 20
5. Рапид Вена 15 5 4 6 22 - 23 19
6. Аустрия Клагенфурт 0:0 15 4 7 4 23 - 23 19
7. Аустрия Вена 0:0 15 3 8 4 19 - 17 17
8. Хартберг 15 4 5 6 23 - 23 17
9. Сваровски Тироль 2:1 15 3 7 5 19 - 29 16
10. Адмира 15 3 6 6 19 - 21 15
11. ЛАСК 14 3 4 7 15 - 19 13
12. Альтах 14 3 4 7 9 - 19 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 6 1 0 20 - 4 19
2. Рапид Вена 8 5 0 3 16 - 11 15
3. Рид 7 4 3 0 12 - 8 15
4. Штурм 7 4 1 2 14 - 10 13
5. Вольфсбергер 1:2 8 4 1 3 14 - 13 13
6. Аустрия Клагенфурт 0:0 7 2 5 0 12 - 10 11
7. Сваровски Тироль 2:1 8 2 5 1 12 - 11 11
8. Адмира 7 2 2 3 9 - 6 8
9. Аустрия Вена 0:0 7 1 5 1 9 - 7 8
10. ЛАСК 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Хартберг 7 1 2 4 9 - 13 5
12. Альтах 7 1 2 4 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 6 2 0 14 - 5 20
2. Хартберг 8 3 3 2 14 - 10 12
3. Вольфсбергер 1:2 7 3 2 2 11 - 10 11
4. Штурм 6 3 1 2 14 - 10 10
5. Аустрия Вена 0:0 8 2 3 3 10 - 10 9
6. Аустрия Клагенфурт 0:0 8 2 2 4 11 - 13 8
7. Альтах 7 2 2 3 4 - 7 8
8. Адмира 8 1 4 3 10 - 15 7
9. Сваровски Тироль 2:1 7 1 2 4 7 - 18 5
10. Рид 8 1 2 5 8 - 22 5
11. ЛАСК 6 1 2 3 6 - 9 5
12. Рапид Вена 7 0 4 3 6 - 12 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Matthias Braunoeder получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Хускович Муарем получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
Аустрия Вена
3.20
3.56
3.00
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