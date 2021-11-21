Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Вёртерзе-Штадион
19' Желтая карточкаХускович Муарем
30' Желтая карточкаБраунёдер Маттиас
58' Желтая карточкаДемаку Весель
83' Желтая карточкаФукс Александер
90' Желтая карточкаHerbert Paul
28
Herbert
Paul
32
Пинк
Маркус
39
Тейгль
Георг
20
Мюль
Лукас
4
Эль-Шеви
18
Noah
Ohio
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Herbert PaulЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
-
4 Эль-ШевиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Noah OhioНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Келес ДжанНападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
-
Главный тренер: Manfred Schmid
Ход матча
19'
58'
83'
90'
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Аустрия Вена
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|8
|0.53
|Alexander Timossi Andersson
|3
|0.2
|Turgay Gemicibasi
|3 (2)
|0.2
|Patrick Greil
|3
|0.2
|Ридер Флориан
|2
|0.13
|Christopher Cvetko
|1
|0.07
|Thorsten Mahrer
|1
|0.07
|Gloire Amanda
|1
|0.07
|Nicolas Wimmer
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|6 (1)
|0.4
|Фишер Манфред
|2
|0.13
|Noah Ohio
|2
|0.13
|Тейгль Георг
|2
|0.13
|Зуттнер Маркус
|1
|0.07
|Мартель Эрик
|1
|0.07
|Мюль Лукас
|1
|0.07
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.07
|Хандль Йоханнес
|1
|0.07
|Келес Джан
|1
|0.07
|Хускович Муарем
|1
|0.07
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Леонардо Ивкич
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|7
|0
|Thorsten Mahrer
|3
|1
|Nicolas Wimmer
|3
|1
|Herbert Paul
|4
|0
|Ридер Флориан
|4
|0
|Alexander Timossi Andersson
|3
|0
|Kosmas Gezos
|1
|1
|Пинк Маркус
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|0
|1
|Менцель Филлип
|0
|1
|Gloire Amanda
|0
|1
|Philipp Huetter
|1
|0
|Фукс Александер
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Робертс Томас
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунёдер Маттиас
|5
|0
|Демаку Весель
|3
|1
|Хускович Муарем
|4
|0
|Джуричин Марко
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Хандль Йоханнес
|2
|0
|Мартель Эрик
|2
|0
|Грюнвальд Александр
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Шойссенгейер Кристиан
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Леонардо Ивкич
|1
|0
|Эль-Шеви
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
3
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
25%
4
40%
76-90
Пропущено
10
10
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
1
10%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
30%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
4
40%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
14
7
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
2
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
4
29%
2
29%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
22
19
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
6
27%
3
16%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
7
32%
1
5%
46-60
2
9%
4
21%
61-75
3
14%
6
32%
76-90
Пропущено
24
17
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
13%
3
18%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
21%
3
18%
31-45
1
4%
6
35%
46-60
5
21%
4
24%
61-75
6
25%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер Нойштадт - Аустрия Клагенфурт 1:5 Аустрия Клагенфурт - СВ Лафниц 2:2 Аустрия Клагенфурт - Мюнхен-1860 1:2
Аустрия Вена
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Брейдаблик - Аустрия Вена 2:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Брейдаблик 1:1 Шпитталь - Аустрия Вена 0:4 Аустрия Вена - Тузла Сити 2:1 Аустрия Вена - Копер 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|15
|12
|3
|0
|34 - 9
|39
|2.
|Вольфсбергер
|15
|7
|3
|5
|25 - 26
|24
|3.
|Штурм
|0:1
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|4.
|Рид
|15
|5
|5
|5
|20 - 30
|20
|5.
|Рапид Вена
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|15
|4
|7
|4
|23 - 23
|19
|7.
|Аустрия Вена
|15
|3
|8
|4
|19 - 17
|17
|8.
|Хартберг
|15
|4
|5
|6
|23 - 23
|17
|9.
|ЛАСК
|1:0
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|10.
|Сваровски Тироль
|15
|3
|7
|5
|22 - 29
|16
|11.
|Адмира
|15
|3
|6
|6
|19 - 21
|15
|12.
|Альтах
|14
|3
|4
|7
|9 - 19
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|1
|0
|20 - 4
|19
|2.
|Рапид Вена
|8
|5
|0
|3
|16 - 11
|15
|3.
|Рид
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|4.
|Штурм
|0:1
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Вольфсбергер
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|2
|5
|0
|12 - 10
|11
|7.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|5
|1
|15 - 11
|11
|8.
|Аустрия Вена
|7
|1
|5
|1
|9 - 7
|8
|9.
|ЛАСК
|1:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|10.
|Адмира
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|11.
|Хартберг
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|12.
|Альтах
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|6
|2
|0
|14 - 5
|20
|2.
|Хартберг
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|3.
|Вольфсбергер
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|4.
|Штурм
|0:1
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|5.
|Аустрия Вена
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|6.
|ЛАСК
|1:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|8.
|Альтах
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|9.
|Адмира
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|10.
|Сваровски Тироль
|7
|1
|2
|4
|7 - 18
|5
|11.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|8 - 22
|5
|12.
|Рапид Вена
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4