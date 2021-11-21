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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аустрия Клагенфурт
0:0
Конец матча

Стадион:
Аустрия Вена
0'
19' Желтая карточка
Хускович Муарем
30' Желтая карточка
Браунёдер Маттиас
58' Желтая карточка
Демаку Весель
83' Желтая карточка
Фукс Александер
90' Желтая карточка
Herbert Paul
90'+7
13
Менцель
Филлип
28
Herbert
Paul
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
14
Christopher
Cvetko
4
Patrick
Greil
81
Turgay
Gemicibasi
12
Alexander
Timossi
Andersson
32
Пинк
Маркус
23
Ридер
Флориан
1
Пенц
Патрик
39
Тейгль
Георг
5
Мартель
Эрик
20
Мюль
Лукас
29
Зуттнер
Маркус
4
Эль-Шеви
8
Демаку
Весель
23
Браунёдер
Маттиас
30
Фишер
Манфред
18
Noah
Ohio
25
Хускович
Муарем
Аустрия Клагенфурт
4-3-3
Аустрия Вена
5-3-2

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Аустрия Вена

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:1
ТМК
2:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 8 0.53
Alexander Timossi Andersson 3 0.2
Turgay Gemicibasi 3 (2) 0.2
Patrick Greil 3 0.2
Ридер Флориан 2 0.13
Christopher Cvetko 1 0.07
Thorsten Mahrer 1 0.07
Gloire Amanda 1 0.07
Nicolas Wimmer 0 0
Шумахер Тилль 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 6 (1) 0.4
Фишер Манфред 2 0.13
Noah Ohio 2 0.13
Тейгль Георг 2 0.13
Зуттнер Маркус 1 0.07
Мартель Эрик 1 0.07
Мюль Лукас 1 0.07
Пихлер Бенедикт 1 0.07
Хандль Йоханнес 1 0.07
Келес Джан 1 0.07
Хускович Муарем 1 0.07
Браунёдер Маттиас 0 0
Леонардо Ивкич 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 7 0
Thorsten Mahrer 3 1
Nicolas Wimmer 3 1
Herbert Paul 4 0
Ридер Флориан 4 0
Alexander Timossi Andersson 3 0
Kosmas Gezos 1 1
Пинк Маркус 2 0
Maximiliano Moreira 0 1
Менцель Филлип 0 1
Gloire Amanda 0 1
Philipp Huetter 1 0
Фукс Александер 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Робертс Томас 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунёдер Маттиас 5 0
Демаку Весель 3 1
Хускович Муарем 4 0
Джуричин Марко 2 0
Мюль Лукас 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Хандль Йоханнес 2 0
Мартель Эрик 2 0
Грюнвальд Александр 1 0
Пенц Патрик 1 0
Шойссенгейер Кристиан 1 0
Фишер Манфред 1 0
Леонардо Ивкич 1 0
Эль-Шеви 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
3
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
25%
4
40%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
1
10%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
30%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
4
40%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
2
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
4
29%
2
29%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

22
19
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
6
27%
3
16%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
7
32%
1
5%
46-60
2
9%
4
21%
61-75
3
14%
6
32%
76-90

Пропущено

24
17
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
13%
3
18%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
21%
3
18%
31-45
1
4%
6
35%
46-60
5
21%
4
24%
61-75
6
25%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер Нойштадт - Аустрия Клагенфурт 1:5 Аустрия Клагенфурт - СВ Лафниц 2:2 Аустрия Клагенфурт - Мюнхен-1860 1:2
Аустрия Вена
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Брейдаблик - Аустрия Вена 2:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Брейдаблик 1:1 Шпитталь - Аустрия Вена 0:4 Аустрия Вена - Тузла Сити 2:1 Аустрия Вена - Копер 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 15 12 3 0 34 - 9 39
2. Вольфсбергер 15 7 3 5 25 - 26 24
3. Штурм 0:1 14 7 2 5 28 - 21 23
4. Рид 15 5 5 5 20 - 30 20
5. Рапид Вена 15 5 4 6 22 - 23 19
6. Аустрия Клагенфурт 15 4 7 4 23 - 23 19
7. Аустрия Вена 15 3 8 4 19 - 17 17
8. Хартберг 15 4 5 6 23 - 23 17
9. ЛАСК 1:0 15 4 4 7 16 - 19 16
10. Сваровски Тироль 15 3 7 5 22 - 29 16
11. Адмира 15 3 6 6 19 - 21 15
12. Альтах 14 3 4 7 9 - 19 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 6 1 0 20 - 4 19
2. Рапид Вена 8 5 0 3 16 - 11 15
3. Рид 7 4 3 0 12 - 8 15
4. Штурм 0:1 8 4 1 3 14 - 11 13
5. Вольфсбергер 8 4 1 3 14 - 13 13
6. Аустрия Клагенфурт 7 2 5 0 12 - 10 11
7. Сваровски Тироль 8 2 5 1 15 - 11 11
8. Аустрия Вена 7 1 5 1 9 - 7 8
9. ЛАСК 1:0 8 2 2 4 9 - 10 8
10. Адмира 7 2 2 3 9 - 6 8
11. Хартберг 7 1 2 4 9 - 13 5
12. Альтах 7 1 2 4 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 6 2 0 14 - 5 20
2. Хартберг 8 3 3 2 14 - 10 12
3. Вольфсбергер 7 3 2 2 11 - 13 11
4. Штурм 0:1 6 3 1 2 14 - 10 10
5. Аустрия Вена 8 2 3 3 10 - 10 9
6. ЛАСК 1:0 7 2 2 3 7 - 9 8
7. Аустрия Клагенфурт 8 2 2 4 11 - 13 8
8. Альтах 7 2 2 3 4 - 7 8
9. Адмира 8 1 4 3 10 - 15 7
10. Сваровски Тироль 7 1 2 4 7 - 18 5
11. Рид 8 1 2 5 8 - 22 5
12. Рапид Вена 7 0 4 3 6 - 12 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Matthias Braunoeder получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Хускович Муарем получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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