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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Москва
4:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Арсенал Тула
0'
7' Желтая карточка
Костадинов Георги
1:0
15' Гол
Шиманьски Себастиан
2:0
22' Гол
Бальбуэна Фабиан
3:0
25' Гол
Грулёв Вячеслав
4:0
27' Гол
Грулёв Вячеслав
50'
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
5
Бальбуэна
Фабиан
18
Ордец
Иван
7
Скопинцев
Дмитрий
25
Макаров
Денис
53
Шиманьски
Себастиан
8
Моро
Никола
74
Фомин
Даниил
20
Грулёв
Вячеслав
70
Тюкавин
Константин
1
Коченков
Антон
6
Смольников
Игорь
4
Радакович
Урош
60
Беляев
Максим
3
Сокол
Артём
82
Хлусевич
Даниил
20
Чаушич
Горан
70
Костадинов
Георги
44
Кангва
Кингс
10
Кангва
Эванс
48
Луценко
Евгений
Динамо Москва
4-5-1
Арсенал Тула
4-5-1

История личных встреч

Динамо Москва
Арсенал Тула

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ТМК
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 6 (4) 0.4
Грулёв Вячеслав 6 0.4
Шиманьски Себастиан 4 0.27
Тюкавин Константин 4 0.27
Захарян Арсен 2 0.13
Моро Никола 1 0.07
Ордец Иван 1 0.07
Бальбуэна Фабиан 1 0.07
Макаров Денис 1 0.07
Скопинцев Дмитрий 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Нжи Клинтон Муа 0 0
Варела Гильермо 0 0
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 2 0.13
Чаушич Горан 2 0.13
Хлусевич Даниил 2 0.13
Луценко Евгений 2 0.13
Давиташвили Зурико 2 0.13
Степанов Данил 1 0.07
Ткачёв Сергей 1 0.07
Кангва Кингс 1 0.07
Кангва Эванс 1 0.07
Новосельцев Иван 1 0.07
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Даниил 4 0
Шиманьски Себастиан 4 0
Захарян Арсен 4 0
Ордец Иван 3 0
Лашальт Диего 3 0
Варела Гильермо 3 0
Скопинцев Дмитрий 3 0
Паршивлюк Сергей 2 0
Макаров Денис 2 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марков Евгений 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Смольников Игорь 3 0
Костадинов Георги 3 0
Сокол Артём 1 1
Коченков Антон 2 0
Кангва Кингс 2 0
Чаушич Горан 2 0
Радакович Урош 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Камболов Руслан 1 0
Луценко Евгений 1 0
Беляев Максим 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Гулиев Аяз 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Давиташвили Зурико 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
16
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
2
13%
1-15
2
33%
4
25%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
2
33%
5
31%
76-90

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
9%
1
13%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
10%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
5
50%
3
30%
76-90

Забито

22
15
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
3
14%
2
13%
1-15
4
18%
3
20%
16-30
5
23%
3
20%
31-45
7
32%
1
7%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
1
5%
4
27%
76-90

Пропущено

16
26
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
13%
5
19%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
2
13%
5
19%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
3
19%
3
12%
61-75
7
44%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1
Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2 Динамо Москва - Будафок 3:0 Динамо Москва - МТК 0:2 Динамо Москва - Яблонец 0:2 Динамо Москва - Спарта Прага 2:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0
Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1 Арсенал Тула - Карабах 1:0 Арсенал Тула - Спарта Прага 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 10 3 2 39 - 17 33
2. Динамо Москва 4:0 Заявка 15 9 2 4 26 - 16 29
3. Сочи Заявка 14 9 0 5 24 - 16 27
4. Локомотив Москва Заявка 15 6 7 2 21 - 15 25
5. Краснодар Заявка 15 7 3 5 24 - 14 24
6. ЦСКА Москва Заявка 15 7 3 5 18 - 14 24
7. Крылья Советов Заявка 15 7 2 6 20 - 17 23
8. Ахмат Заявка 15 7 0 8 17 - 21 21
9. Рубин Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
10. Спартак Москва Заявка 15 5 4 6 17 - 21 19
11. Ростов Заявка 15 4 5 6 27 - 27 17
12. Уфа Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
13. Нижний Новгород Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
14. Арсенал Тула 0:4 Заявка 15 3 4 8 15 - 30 13
15. Химки Заявка 15 2 7 6 11 - 22 13
16. Урал Заявка 15 2 6 7 6 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 26 - 9 21
2. Динамо Москва 4:0 Заявка 8 5 1 2 15 - 6 16
3. Сочи Заявка 6 5 0 1 15 - 5 15
4. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
5. ЦСКА Москва Заявка 7 4 2 1 8 - 3 14
6. Локомотив Москва Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Крылья Советов Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
8. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
10. Ахмат Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
11. Арсенал Тула 0:4 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
14. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
15. Урал Заявка 8 1 4 3 4 - 7 7
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 4:0 Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Локомотив Москва Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
3. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
4. Зенит Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
5. Краснодар Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
6. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
7. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ахмат Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
11. Спартак Москва Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
12. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
13. Рубин Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
14. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула 0:4 Заявка 7 1 0 6 7 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Второй тайм
  • 50'
    Подача слева в штрафную "Динамо", и удар Ткачева в створ. Шунин на месте. Первый удар в створ, кстати.
  • 49'
    "Арсенал" активнее вышел на поле во втором тайме, но сейчас потеря в центре поля, и только неточная передача Шиманьски спасла от опасной атаки.
  • 48'
    Заброс идет вперед с половины поля "Динамо", неточно. Туляки перехватывают мяч.
  • Замена
    47'
    Вместо Чаушича вышел Гулиев, вместо Беляева - Степанов, и вместо Луценко - Ткачев у "Арсенала".
  • Замена
    46'
    Захарян вышел вместо Тюкавина у "Динамо".
  • Второй тайм начался
    Второй тайм стартовал.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв.
  • Опасный момент
    45'
    Попробовал Фомин перекинуть мяч через голкипера из-за штрафной. Коченков выручил
  • 45'
    Грулев выталкивает Хлусевича, и Даниил вынужден отправить мяч в аут. Очень активен сегодня Грулев. 
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавлено.
  • Опасный момент
    45'
    Шел на хет-трик Грулев, пробив после подачи с углового. Мяч прошел в опасной близости со штангой.
  • 44'
    И еще раз гости грузят во вратарскую. Теперь с левого фланга. Прямо в руки Шунина.
  • 43'
    Хлусевич проходит на правый край, оттуда подает в штрафную, мяч доходит до Кангвы. Удар заблокирован.
  • 42'
    Грулев попытался подать с левого фланга, не вышло задуманное. Удар от ворот.
  • 41'
    Валерия Карпина нам между тем демонстрируют режиссеры трансляции. Думаю, сегодня главный тренер сборной доволен действиями многих потенциальных сборников из "Динамо".
  • Опасный момент
    40'
    Паршивлюк вышел один на один фактически, но слишком близко было к вратарю. В итоге неудачный удар прямо в руки Коченкова.
  • 38'
    60 на 40 владение мячом, при этом 5 0 по ударам в створ ворот. И даже не знаю, что тут интереснее. 4 из 5 голов от "Динамо", или то, что Шунин в первом тайме мог и не выходить на поле.
  • 37'
    Тюкавин с партнером пытались вдвоем пройти линию обороны соперника. Не вышло. Защита перехватила.
  • 36'
    Подача на Хлусевича, который махнул головой в сторону ворот. Мяч пролетел мимо цели.
  • Фол, нарушение
    35'
    Фол теперь со стороны хозяев. Шанс хотя бы соорудить момент для "Арсенала".
  • Угловой
    34'
    Навес с угла поля в штрафную, защита на месте. Подбор за москвичами.
  • 33'
    Так и делает Шиманьски. Мяч летит в створ, а точнее под перекладину, но тут Коченков справляется.
  • Фол, нарушение
    32'
    Костадинов сфолил метрах в 25-и от своих ворот. Можно и пробить отсюда, проверить свою удачливость сегодня.
  • 31'
    Успокоился "Динамо", катают мяч в центре поля пока что. А прессинга от туляков не видать.
  • Фол, нарушение
    30'
    Заброс от Паршивлюка на Шиманьски, тот пытается на дриблинге обойти Кангву, но не выходит. Фол в атаке в результате.
  • Опасный момент
    29'
    Наконец хоть какой-то ответ от "Арсенала"! Сильная передача с правого края, мяч доходит до дальней штанги, откуда Кангва бьет. Мимо цели!
  • 28'
    И продолжают динамовцы владеть мячом и доминировать в игре, даже сейчас. Мощнейшая игра в их исполнении сегодня.
  • 2 гола - дубль!
    27'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 4:0!!! Грулев!!! А это уже чуть ли не неприлично!!! Полностью сольный гол Вячеслава! Один он прошел весь центр поля и зарядил в ближнюю девятку, не спас Коченков! 
  • 26'
    Все летит у "Динамо" и они вовремя поняли, что пора этим пользоваться. Комфортнее счета для 25-ой минуты матча и не придумаешь. Надеемся хоть теперь "Арсенал" сумеет отодвинуть игру.
  • Описание гола
    25'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! Грулев!!! А это разгром уже в первом тайме! Шиманьски вновь поучаствовал в этой атаке, отдал он на Паршивлюка, который своей подачей справа нашел Грулева в штрафной, а затем Вячеслав головой отправил мяч в ворота!
  • 23'
    Очень простой пока что смотрится игра для московского клуба. Даже не знаю, что тут должно произойти, чтобы команда Божовича перевернула этот матч.
  • Описание гола
    22'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! Бальбуэна!!! Шикарная подача с левого угла поля от Шиманьски точно на голову защитника московского клуба. Бальбуэна высоко выпрыгнул и пробил точно в сетку!
  • 21'
    Прострел все с того же левого фланга "Динамо". На этот раз оборона перестраховалась и выбила мяч на корнер
  • 20'
    А теперь подача слева от Грулева. Неточно, Коченков выходит из ворот и забирает мяч.
  • 19'
    Москвичи довольно легко забрали мяч обратно и побежали в атаку, последовал прострел слева, защита первая.
  • 18'
    Оба арсенальских Кангвы разгоняли эту контратаку, но получился лишь аут. В пользу Тулы, кстати.
  • 17'
    Попробовали через левый фланг пройти туляки. Не дошел мяч до Кангвы, и "Динамо" вновь завладел мячом.
  • 16'
    Заслуженный гол для хозяев поля, ибо пока по всем аспектам они лучше. "Арсенал" пока почти ничего не создал у чужих ворот
  • Описание гола
    15'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! Шиманьски!!! 1:0!!! Тюкавин быстро переправил мяч в центр поля после передачи от Паршивлюка, а Шиманьски тут же пробил в свободный ближний угол. Ошибся Коченков, а Шиманьски очень ловко этим воспользовался!
  • 14'
    Опять на правом фланге на половине поля Тулы мяч находится. Паршивлюк отыгрывает с партнером в стенку, но мяч уходит за боковую.
  • 13'
    Подача от Паршивлюка справа, Тюкавин вбежал в штрафную и коснулся мяча головой. Правда, только срезал его немного, удара не вышло.
  • 12'
    Фомин на левом фланге против соперника, не добирается до мяча. Аут будет.
  • 11'
    Довольно долго орудует медицинская бригада над ногой Чаушича. Спустя минуты полторы только игра снимается с паузы.
  • Травма, повреждение
    10'
    Чаушич теперь получил небольшое повреждение. Вновь медики выходят оказать помощь. 
  • 9'
    Ну очень неудачная подача от Шиманьски на дальнюю. Мяч перелетел через всех и ушел за лицевую.
  • Желтая карточка
    8'
    Желтая карточка для Костадинова за фол на самой линии штрафной на правом краю.
  • 7'
    Поднялся Тюкавин, и игра возобновляется владением "Динамо". Следует передача, как раз на него, но Константин ошибается с пасом
  • Травма, повреждение
    6'
    Тюкавин получил по ноге от Луценко, и медики тут же вышли на поле.
  • 5'
    Неудачный навес с этого штрафного удара, слишком простой для обороны.
  • Фол, нарушение
    4'
    Сфолили хозяева на Костадинове на правом фланге. Стандарт для туляков.
  • 3'
    Кангва убежал в контратаку и попытался подставиться под фол, но защита сработала чисто.
  • Угловой
    2'
    Быстро динамовцы зарабатывают первый угловой. После подачи Коченков спокойно забрал мяч.
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм стартовал.
Где смотреть матч Динамо Москва 4:0 Арсенал Тула онлайн


Прогнозы на матч Динамо Москва 4:0 Арсенал Тула

Исход игры
Динамо Москва
92.1% (140)
Ничья
4.6% (7)
Арсенал Тула
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
52.9% (73)
Меньше
47.1% (65)
Обе команды забьют
Да
50.72% (70)
Нет
49.28% (68)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
33.6% (51)
2:0 Динамо Москва
30.3% (46)
1:0 Динамо Москва
10.5% (16)
3:1 Динамо Москва
8.6% (13)
3:0 Динамо Москва
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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