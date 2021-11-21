"Арсенал" активнее вышел на поле во втором тайме, но сейчас потеря в центре поля, и только неточная передача Шиманьски спасла от опасной атаки.

Подача слева в штрафную "Динамо", и удар Ткачева в створ. Шунин на месте. Первый удар в створ, кстати.

Первый тайм

— Перерыв.

45' Попробовал Фомин перекинуть мяч через голкипера из-за штрафной. Коченков выручил

45' Грулев выталкивает Хлусевича, и Даниил вынужден отправить мяч в аут. Очень активен сегодня Грулев.

45' 2 минуты добавлено.

45' Шел на хет-трик Грулев, пробив после подачи с углового. Мяч прошел в опасной близости со штангой.

44' И еще раз гости грузят во вратарскую. Теперь с левого фланга. Прямо в руки Шунина.

43' Хлусевич проходит на правый край, оттуда подает в штрафную, мяч доходит до Кангвы. Удар заблокирован.

42' Грулев попытался подать с левого фланга, не вышло задуманное. Удар от ворот.

41' Валерия Карпина нам между тем демонстрируют режиссеры трансляции. Думаю, сегодня главный тренер сборной доволен действиями многих потенциальных сборников из "Динамо".

40' Паршивлюк вышел один на один фактически, но слишком близко было к вратарю. В итоге неудачный удар прямо в руки Коченкова.

38' 60 на 40 владение мячом, при этом 5 0 по ударам в створ ворот. И даже не знаю, что тут интереснее. 4 из 5 голов от "Динамо", или то, что Шунин в первом тайме мог и не выходить на поле.

37' Тюкавин с партнером пытались вдвоем пройти линию обороны соперника. Не вышло. Защита перехватила.

36' Подача на Хлусевича, который махнул головой в сторону ворот. Мяч пролетел мимо цели.

35' Фол теперь со стороны хозяев. Шанс хотя бы соорудить момент для "Арсенала".

34' Навес с угла поля в штрафную, защита на месте. Подбор за москвичами.

33' Так и делает Шиманьски. Мяч летит в створ, а точнее под перекладину, но тут Коченков справляется.

32' Костадинов сфолил метрах в 25-и от своих ворот. Можно и пробить отсюда, проверить свою удачливость сегодня.

31' Успокоился "Динамо", катают мяч в центре поля пока что. А прессинга от туляков не видать.

30' Заброс от Паршивлюка на Шиманьски, тот пытается на дриблинге обойти Кангву, но не выходит. Фол в атаке в результате.

29' Наконец хоть какой-то ответ от "Арсенала"! Сильная передача с правого края, мяч доходит до дальней штанги, откуда Кангва бьет. Мимо цели!

28' И продолжают динамовцы владеть мячом и доминировать в игре, даже сейчас. Мощнейшая игра в их исполнении сегодня.

27' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 4:0!!! Грулев!!! А это уже чуть ли не неприлично!!! Полностью сольный гол Вячеслава! Один он прошел весь центр поля и зарядил в ближнюю девятку, не спас Коченков!

26' Все летит у "Динамо" и они вовремя поняли, что пора этим пользоваться. Комфортнее счета для 25-ой минуты матча и не придумаешь. Надеемся хоть теперь "Арсенал" сумеет отодвинуть игру.

25' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! Грулев!!! А это разгром уже в первом тайме! Шиманьски вновь поучаствовал в этой атаке, отдал он на Паршивлюка, который своей подачей справа нашел Грулева в штрафной, а затем Вячеслав головой отправил мяч в ворота!

23' Очень простой пока что смотрится игра для московского клуба. Даже не знаю, что тут должно произойти, чтобы команда Божовича перевернула этот матч.

22' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! Бальбуэна!!! Шикарная подача с левого угла поля от Шиманьски точно на голову защитника московского клуба. Бальбуэна высоко выпрыгнул и пробил точно в сетку!

21' Прострел все с того же левого фланга "Динамо". На этот раз оборона перестраховалась и выбила мяч на корнер

20' А теперь подача слева от Грулева. Неточно, Коченков выходит из ворот и забирает мяч.

19' Москвичи довольно легко забрали мяч обратно и побежали в атаку, последовал прострел слева, защита первая.

18' Оба арсенальских Кангвы разгоняли эту контратаку, но получился лишь аут. В пользу Тулы, кстати.

17' Попробовали через левый фланг пройти туляки. Не дошел мяч до Кангвы, и "Динамо" вновь завладел мячом.

16' Заслуженный гол для хозяев поля, ибо пока по всем аспектам они лучше. "Арсенал" пока почти ничего не создал у чужих ворот

15' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! Шиманьски!!! 1:0!!! Тюкавин быстро переправил мяч в центр поля после передачи от Паршивлюка, а Шиманьски тут же пробил в свободный ближний угол. Ошибся Коченков, а Шиманьски очень ловко этим воспользовался!

14' Опять на правом фланге на половине поля Тулы мяч находится. Паршивлюк отыгрывает с партнером в стенку, но мяч уходит за боковую.

13' Подача от Паршивлюка справа, Тюкавин вбежал в штрафную и коснулся мяча головой. Правда, только срезал его немного, удара не вышло.

12' Фомин на левом фланге против соперника, не добирается до мяча. Аут будет.

11' Довольно долго орудует медицинская бригада над ногой Чаушича. Спустя минуты полторы только игра снимается с паузы.

10' Чаушич теперь получил небольшое повреждение. Вновь медики выходят оказать помощь.

9' Ну очень неудачная подача от Шиманьски на дальнюю. Мяч перелетел через всех и ушел за лицевую.

8' Желтая карточка для Костадинова за фол на самой линии штрафной на правом краю.

7' Поднялся Тюкавин, и игра возобновляется владением "Динамо". Следует передача, как раз на него, но Константин ошибается с пасом

6' Тюкавин получил по ноге от Луценко, и медики тут же вышли на поле.

5' Неудачный навес с этого штрафного удара, слишком простой для обороны.

4' Сфолили хозяева на Костадинове на правом фланге. Стандарт для туляков.

3' Кангва убежал в контратаку и попытался подставиться под фол, но защита сработала чисто.

2' Быстро динамовцы зарабатывают первый угловой. После подачи Коченков спокойно забрал мяч.