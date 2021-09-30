Россия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: ВТБ Арена
История личных встреч
Динамо Москва
Арсенал Тула
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фомин Даниил
|6 (4)
|0.43
|Грулёв Вячеслав
|4
|0.29
|Тюкавин Константин
|4
|0.29
|Шиманьски Себастиан
|3
|0.21
|Захарян Арсен
|2
|0.14
|Моро Никола
|1
|0.07
|Ордец Иван
|1
|0.07
|Макаров Денис
|1
|0.07
|Скопинцев Дмитрий
|0
|0
|Нжи Клинтон Муа
|0
|0
|Варела Гильермо
|0
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|2
|0.14
|Чаушич Горан
|2
|0.14
|Хлусевич Даниил
|2
|0.14
|Луценко Евгений
|2
|0.14
|Давиташвили Зурико
|2
|0.14
|Степанов Данил
|1
|0.07
|Ткачёв Сергей
|1
|0.07
|Кангва Кингс
|1
|0.07
|Кангва Эванс
|1
|0.07
|Новосельцев Иван
|1
|0.07
|Смольников Игорь
|0
|0
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|Суханов Артём Романович
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фомин Даниил
|4
|0
|Шиманьски Себастиан
|4
|0
|Захарян Арсен
|4
|0
|Ордец Иван
|3
|0
|Лашальт Диего
|3
|0
|Варела Гильермо
|3
|0
|Скопинцев Дмитрий
|3
|0
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Макаров Денис
|2
|0
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
|Тюкавин Константин
|1
|0
|Кутицкий Александр
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марков Евгений
|4
|0
|Новосельцев Иван
|4
|0
|Смольников Игорь
|3
|0
|Сокол Артём
|1
|1
|Коченков Антон
|2
|0
|Кангва Кингс
|2
|0
|Чаушич Горан
|2
|0
|Радакович Урош
|2
|0
|Костадинов Георги
|2
|0
|Хлусевич Даниил
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Бурлак Тарас
|1
|0
|Камболов Руслан
|1
|0
|Луценко Евгений
|1
|0
|Беляев Максим
|1
|0
|Панченко Кирилл
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Гулиев Аяз
|1
|0
|Суханов Артём Романович
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
16
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
2
13%
1-15
2
33%
4
25%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
2
33%
5
31%
76-90
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
9%
1
13%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
9%
2
25%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
10%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
5
50%
3
30%
76-90
Забито
22
15
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
3
14%
2
13%
1-15
4
18%
3
20%
16-30
5
23%
3
20%
31-45
7
32%
1
7%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
1
5%
4
27%
76-90
Пропущено
16
26
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
13%
5
19%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
2
13%
5
19%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
3
19%
3
12%
61-75
7
44%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1
Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2 Динамо Москва - Будафок 3:0 Динамо Москва - МТК 0:2 Динамо Москва - Яблонец 0:2 Динамо Москва - Спарта Прага 2:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0
Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1 Арсенал Тула - Карабах 1:0 Арсенал Тула - Спарта Прага 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 16
|30
|2.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 16
|27
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|20 - 13
|25
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 14
|23
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|19 - 16
|22
|7.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 13
|21
|8.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|10.
|Ахмат
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|15 - 20
|18
|11.
|Ростов
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|25 - 25
|16
|12.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|11 - 22
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|5 - 15
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 8
|18
|2.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|3.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|8.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|10.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|14.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|14 - 13
|7
|15.
|Урал
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 7
|7
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|3.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|4.
|Зенит
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|5.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 8
|11
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|9.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 8
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
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Прогнозы на матч Динамо Москва - Арсенал Тула
Исход игры
Динамо Москва
94.8% (55)
Ничья
5.2% (3)
Арсенал Тула
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50.91% (28)
Меньше
49.09% (27)
Обе команды забьют
Да
50.91% (28)
Нет
49.09% (27)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
37.9% (22)
2:0 Динамо Москва
29.3% (17)
1:0 Динамо Москва
15.5% (9)
3:1 Динамо Москва
6.9% (4)
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