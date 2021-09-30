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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Москва
 
Позже

Стадион:
Арсенал Тула

История личных встреч

Динамо Москва
Арсенал Тула

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ТМК
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 6 (4) 0.43
Грулёв Вячеслав 4 0.29
Тюкавин Константин 4 0.29
Шиманьски Себастиан 3 0.21
Захарян Арсен 2 0.14
Моро Никола 1 0.07
Ордец Иван 1 0.07
Макаров Денис 1 0.07
Скопинцев Дмитрий 0 0
Нжи Клинтон Муа 0 0
Варела Гильермо 0 0
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 2 0.14
Чаушич Горан 2 0.14
Хлусевич Даниил 2 0.14
Луценко Евгений 2 0.14
Давиташвили Зурико 2 0.14
Степанов Данил 1 0.07
Ткачёв Сергей 1 0.07
Кангва Кингс 1 0.07
Кангва Эванс 1 0.07
Новосельцев Иван 1 0.07
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Даниил 4 0
Шиманьски Себастиан 4 0
Захарян Арсен 4 0
Ордец Иван 3 0
Лашальт Диего 3 0
Варела Гильермо 3 0
Скопинцев Дмитрий 3 0
Паршивлюк Сергей 2 0
Макаров Денис 2 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марков Евгений 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Смольников Игорь 3 0
Сокол Артём 1 1
Коченков Антон 2 0
Кангва Кингс 2 0
Чаушич Горан 2 0
Радакович Урош 2 0
Костадинов Георги 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Камболов Руслан 1 0
Луценко Евгений 1 0
Беляев Максим 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Гулиев Аяз 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Давиташвили Зурико 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
16
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
2
13%
1-15
2
33%
4
25%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
2
33%
5
31%
76-90

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
9%
1
13%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
10%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
5
50%
3
30%
76-90

Забито

22
15
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
3
14%
2
13%
1-15
4
18%
3
20%
16-30
5
23%
3
20%
31-45
7
32%
1
7%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
1
5%
4
27%
76-90

Пропущено

16
26
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
13%
5
19%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
2
13%
5
19%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
3
19%
3
12%
61-75
7
44%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1
Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2 Динамо Москва - Будафок 3:0 Динамо Москва - МТК 0:2 Динамо Москва - Яблонец 0:2 Динамо Москва - Спарта Прага 2:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0
Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1 Арсенал Тула - Карабах 1:0 Арсенал Тула - Спарта Прага 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 9 3 2 34 - 16 30
2. Сочи Заявка 14 9 0 5 24 - 16 27
3. Динамо Москва Заявка 14 8 2 4 22 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 14 6 7 1 20 - 13 25
5. ЦСКА Москва Заявка 14 7 2 5 18 - 14 23
6. Крылья Советов Заявка 14 7 1 6 19 - 16 22
7. Краснодар Заявка 14 6 3 5 22 - 13 21
8. Рубин Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
9. Спартак Москва Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
10. Ахмат Заявка 14 6 0 8 15 - 20 18
11. Ростов Заявка 14 4 4 6 25 - 25 16
12. Уфа Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
13. Нижний Новгород Заявка 14 4 2 8 15 - 24 14
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
15. Химки Заявка 14 2 6 6 11 - 22 12
16. Урал Заявка 14 2 5 7 5 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Сочи Заявка 6 5 0 1 15 - 5 15
3. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
4. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
5. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
6. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
7. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
8. Ахмат Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
9. Крылья Советов Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
10. Краснодар Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Ростов Заявка 7 2 1 4 14 - 13 7
15. Урал Заявка 8 1 4 3 4 - 7 7
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Локомотив Москва Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
3. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
4. Зенит Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
5. Краснодар Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
6. Нижний Новгород Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
7. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Ахмат Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Рубин Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
14. Урал Заявка 6 1 1 4 1 - 8 4
15. Химки Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2021, осталось 2 дня 8 часов 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Динамо Москва 94.8% (55)
    X 5.2% (3)
    Арсенал Тула 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Арсенал Тула
    1.49
    4.80
    8.30
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Динамо Москва - Арсенал Тула онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Москва - Арсенал Тула

    Исход игры
    Динамо Москва
    94.8% (55)
    Ничья
    5.2% (3)
    Арсенал Тула
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.91% (28)
    Меньше
    49.09% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    50.91% (28)
    Нет
    49.09% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    37.9% (22)
    2:0 Динамо Москва
    29.3% (17)
    1:0 Динамо Москва
    15.5% (9)
    3:1 Динамо Москва
    6.9% (4)
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    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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