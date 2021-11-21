Австрия: Бундеслига 2021-2022
5:1
Конец матча
Стадион: Тиволи Ной
1:0
26' ГолВриони Джакомо
31' Желтая карточкаFelix Bacher
2:0
38' ГолЗабитцер Томас
2:1
45' ГолПерец Элиэль
3:1
62' ГолВриони Джакомо
66' Желтая карточкаГугганиг Давид
4:1
77' ГолМюллер Валентино
5:1
86' ГолВриони Джакомо
24
Кох
Фабиан
10
Блуме
Брор
97
Яшич
Адис
77
Дедич
Амар
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Дедич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Tai Baribo
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
Ход матча
26'
1:0
31'
38'
2:0
45'
2:1
62'
3:1
66'
67'
77'
4:1
86'
История личных встреч
Сваровски Тироль
Вольфсбергер
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|8 (2)
|0.53
|Забитцер Томас
|5
|0.33
|Пецос Атанасиос
|2
|0.13
|Авуджа Максим
|2
|0.13
|Ансельм Тобиас
|1
|0.07
|Кох Фабиан
|1
|0.07
|Мюллер Валентино
|1
|0.07
|Блуме Брор
|1
|0.07
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.07
|Классен Леон
|0
|0
|Скрбо Стефан
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tai Baribo
|6
|0.4
|Линдль Михаэль
|4 (2)
|0.27
|Рёчер Торстен
|3
|0.2
|Перец Элиэль
|3
|0.2
|Дьенг Шейку
|3
|0.2
|Дедич Амар
|2
|0.13
|Яшич Адис
|1
|0.07
|Баумгартнер Доминик
|1
|0.07
|Гугганиг Давид
|1
|0.07
|Ляйтгеб Марио
|0
|0
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Шерцер Йонатан
|0
|0
|Тафернер Маттойс
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кох Фабиан
|4
|0
|Пецос Атанасиос
|4
|0
|Вриони Джакомо
|4
|0
|Бехоунек Рафаэл
|2
|1
|Смит Ренни
|3
|0
|Авуджа Максим
|3
|0
|Классен Леон
|3
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Забитцер Томас
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|0
|1
|Ожегович Беньямин
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Felix Bacher
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гугганиг Давид
|3
|1
|Баумгартнер Доминик
|3
|0
|Перец Элиэль
|3
|0
|Лочошвили Лука
|3
|0
|Tai Baribo
|3
|0
|Тафернер Маттойс
|1
|1
|Линдль Михаэль
|2
|0
|Кофлер Александр
|2
|0
|Дедич Амар
|2
|0
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|Рёчер Торстен
|1
|0
|Дьенг Шейку
|1
|0
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Визингер Дарио
|1
|0
|Штрацниг Кай
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
4
40%
16-30
4
27%
3
30%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
1
10%
76-90
Пропущено
11
14
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
5
45%
4
29%
76-90
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
2
29%
5
36%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
29%
1
7%
76-90
Пропущено
18
13
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
6
33%
4
31%
31-45
4
22%
3
23%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
1
8%
76-90
Забито
22
24
11 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
1
5%
1
4%
1-15
4
18%
7
29%
29%
16-30
6
27%
8
33%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
5
23%
2
8%
76-90
Пропущено
29
27
10 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
1
3%
4
15%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
7
24%
5
19%
31-45
7
24%
5
19%
46-60
2
7%
4
15%
61-75
10
34%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1
Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Леобендорф - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 4:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 СВ Лафниц - Вольфсбергер 3:5 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1
ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6 Рид - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Спарта Прага 3:2 Вольфсбергер - Риека 1:3 Вольфсбергер - Олимпиакос 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|15
|12
|3
|0
|34 - 9
|39
|2.
|Вольфсбергер
|15
|7
|3
|5
|25 - 26
|24
|3.
|Штурм
|0:1
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|4.
|Рид
|15
|5
|5
|5
|20 - 30
|20
|5.
|Рапид Вена
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|15
|4
|7
|4
|23 - 23
|19
|7.
|Аустрия Вена
|15
|3
|8
|4
|19 - 17
|17
|8.
|Хартберг
|15
|4
|5
|6
|23 - 23
|17
|9.
|ЛАСК
|1:0
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|10.
|Сваровски Тироль
|15
|3
|7
|5
|22 - 29
|16
|11.
|Адмира
|15
|3
|6
|6
|19 - 21
|15
|12.
|Альтах
|14
|3
|4
|7
|9 - 19
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|1
|0
|20 - 4
|19
|2.
|Рапид Вена
|8
|5
|0
|3
|16 - 11
|15
|3.
|Рид
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|4.
|Штурм
|0:1
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Вольфсбергер
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|2
|5
|0
|12 - 10
|11
|7.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|5
|1
|15 - 11
|11
|8.
|Аустрия Вена
|7
|1
|5
|1
|9 - 7
|8
|9.
|ЛАСК
|1:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|10.
|Адмира
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|11.
|Хартберг
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|12.
|Альтах
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|6
|2
|0
|14 - 5
|20
|2.
|Хартберг
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|3.
|Вольфсбергер
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|4.
|Штурм
|0:1
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|5.
|Аустрия Вена
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|6.
|ЛАСК
|1:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|8.
|Альтах
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|9.
|Адмира
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|10.
|Сваровски Тироль
|7
|1
|2
|4
|7 - 18
|5
|11.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|8 - 22
|5
|12.
|Рапид Вена
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4