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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Сваровски Тироль
5:1
Конец матча

Стадион:
Вольфсбергер
0'
1:0
26' Гол
Вриони Джакомо
31' Желтая карточка
Felix Bacher
2:0
38' Гол
Забитцер Томас
2:1
45' Гол
Перец Элиэль
3:1
62' Гол
Вриони Джакомо
66' Желтая карточка
Гугганиг Давид
4:1
77' Гол
Мюллер Валентино
5:1
86' Гол
Вриони Джакомо
90'+4
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
10
Блуме
Брор
6
Пецос
Атанасиос
4
Мюллер
Валентино
3
Классен
Леон
9
Вриони
Джакомо
7
Забитцер
Томас
31
Кофлер
Александр
97
Яшич
Адис
22
Баумгартнер
Доминик
4
Гугганиг
Давид
77
Дедич
Амар
7
Перец
Элиэль
16
Ляйтгеб
Марио
30
Тафернер
Маттойс
10
Линдль
Михаэль
18
Рёчер
Торстен
8
Дьенг
Шейку
Сваровски Тироль
4-4-2
Вольфсбергер
4-3-1-2

История личных встреч

Сваровски Тироль
Вольфсбергер

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б
2:2
БЧГ
2:2
БЧГ
2:0
Б
3:5
Б
4:1
Б
2:0
Б
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 8 (2) 0.53
Забитцер Томас 5 0.33
Пецос Атанасиос 2 0.13
Авуджа Максим 2 0.13
Ансельм Тобиас 1 0.07
Кох Фабиан 1 0.07
Мюллер Валентино 1 0.07
Блуме Брор 1 0.07
Бехоунек Рафаэл 1 0.07
Классен Леон 0 0
Скрбо Стефан 0 0
Рогель Жан 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tai Baribo 6 0.4
Линдль Михаэль 4 (2) 0.27
Рёчер Торстен 3 0.2
Перец Элиэль 3 0.2
Дьенг Шейку 3 0.2
Дедич Амар 2 0.13
Яшич Адис 1 0.07
Баумгартнер Доминик 1 0.07
Гугганиг Давид 1 0.07
Ляйтгеб Марио 0 0
Верницниг Кристофер 0 0
Шерцер Йонатан 0 0
Тафернер Маттойс 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Фабиан 4 0
Пецос Атанасиос 4 0
Вриони Джакомо 4 0
Бехоунек Рафаэл 2 1
Смит Ренни 3 0
Авуджа Максим 3 0
Классен Леон 3 0
Мюллер Валентино 2 0
Забитцер Томас 2 0
Освальд Фердинанд 0 1
Ожегович Беньямин 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Felix Bacher 1 0
Рогель Жан 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Томич Денис 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гугганиг Давид 3 1
Баумгартнер Доминик 3 0
Перец Элиэль 3 0
Лочошвили Лука 3 0
Tai Baribo 3 0
Тафернер Маттойс 1 1
Линдль Михаэль 2 0
Кофлер Александр 2 0
Дедич Амар 2 0
Ляйтгеб Марио 1 0
Рёчер Торстен 1 0
Дьенг Шейку 1 0
Шерцер Йонатан 1 0
Визингер Дарио 1 0
Штрацниг Кай 1 0
Яшич Адис 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
4
40%
16-30
4
27%
3
30%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
1
10%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
5
45%
4
29%
76-90

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
2
29%
5
36%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
29%
1
7%
76-90

Пропущено

18
13
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
6
33%
4
31%
31-45
4
22%
3
23%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
1
8%
76-90

Забито

22
24
11 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
1
5%
1
4%
1-15
4
18%
7
29%
29%
16-30
6
27%
8
33%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
5
23%
2
8%
76-90

Пропущено

29
27
10 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
1
3%
4
15%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
7
24%
5
19%
31-45
7
24%
5
19%
46-60
2
7%
4
15%
61-75
10
34%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1
Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Леобендорф - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 4:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 СВ Лафниц - Вольфсбергер 3:5 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1
ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6 Рид - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Спарта Прага 3:2 Вольфсбергер - Риека 1:3 Вольфсбергер - Олимпиакос 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 15 12 3 0 34 - 9 39
2. Вольфсбергер 15 7 3 5 25 - 26 24
3. Штурм 0:1 14 7 2 5 28 - 21 23
4. Рид 15 5 5 5 20 - 30 20
5. Рапид Вена 15 5 4 6 22 - 23 19
6. Аустрия Клагенфурт 15 4 7 4 23 - 23 19
7. Аустрия Вена 15 3 8 4 19 - 17 17
8. Хартберг 15 4 5 6 23 - 23 17
9. ЛАСК 1:0 15 4 4 7 16 - 19 16
10. Сваровски Тироль 15 3 7 5 22 - 29 16
11. Адмира 15 3 6 6 19 - 21 15
12. Альтах 14 3 4 7 9 - 19 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 6 1 0 20 - 4 19
2. Рапид Вена 8 5 0 3 16 - 11 15
3. Рид 7 4 3 0 12 - 8 15
4. Штурм 0:1 8 4 1 3 14 - 11 13
5. Вольфсбергер 8 4 1 3 14 - 13 13
6. Аустрия Клагенфурт 7 2 5 0 12 - 10 11
7. Сваровски Тироль 8 2 5 1 15 - 11 11
8. Аустрия Вена 7 1 5 1 9 - 7 8
9. ЛАСК 1:0 8 2 2 4 9 - 10 8
10. Адмира 7 2 2 3 9 - 6 8
11. Хартберг 7 1 2 4 9 - 13 5
12. Альтах 7 1 2 4 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 6 2 0 14 - 5 20
2. Хартберг 8 3 3 2 14 - 10 12
3. Вольфсбергер 7 3 2 2 11 - 13 11
4. Штурм 0:1 6 3 1 2 14 - 10 10
5. Аустрия Вена 8 2 3 3 10 - 10 9
6. ЛАСК 1:0 7 2 2 3 7 - 9 8
7. Аустрия Клагенфурт 8 2 2 4 11 - 13 8
8. Альтах 7 2 2 3 4 - 7 8
9. Адмира 8 1 4 3 10 - 15 7
10. Сваровски Тироль 7 1 2 4 7 - 18 5
11. Рид 8 1 2 5 8 - 22 5
12. Рапид Вена 7 0 4 3 6 - 12 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Перец Элиэль бьет в цель!
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Забитцер Томас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Felix Bacher получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Вриони Джакомо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сваровски Тироль 5:1 Вольфсбергер онлайн


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