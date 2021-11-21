И, наконец, наш матч возобновляется. "Манчестер Сити" начинает розыгрыш очередного позиционного наступления.

Уокер получил мяч от Стерлинга и прострелил с правого фланга, но получилось очень неудачно - мало того, что слабо, да ещё и в ноги сопернику.

"Манчестер Сити" заработал угловой на левом фланге, из которого ничего выжать не сумел - мяч в полёте покинул пределы поля.

Канселу уходит от Айуоби на левом фланге и выполняет подачу на дальний угол вратарской, откуда мяч за лицевую линию выбивает Кин.

Ещё один корнер в исполнении хозяева обошёлся без остроты, более того, гости мяч перехватили и убежали в атаку, которую довести до удара не смогли.

38' Стерлинг продолжил спорить с арбитром, но непонятно зачем, ведь Стюарт Атвелл пересмотрел момент с падением и криминала не увидел.

37' Стюарт Атвелл лично посмотрел повтор и изменил решение - фола не было, а значит пенальти отменяется.

36' Исполнение одиннадцатиметрового удара пока откладывается, так как арбитр обращается за помощью к системе ВАР.

35' Стерлинг перехватывает мяч перед штрафной площадкой, затем входит в неё и падает после контакта с Кином - судья указывает на "точку".

34' Корнер в исполнении "горожан" опасным не получился - "ириски" сняли верх, а оставить за собой подбор не смогли.

33' Канселу врывается в штрафную площадку левым краем, получает мяч и простреливает - Годфри перехватывает, выбивая мяч на угловой.

32' Ришарлисон получает жёлтую карточку за фол в атаке - грубо подкатился под Уокера, который несколькими секундами ранее отобрал мяч у Таунсенда.

31' Пикфорд справляется с дальним ударом Палмера, отбивая мяч влево, а потом реагирует и на удар Стерлинга после подбора.

30' Бернарду Силва выскакивает на свидание с Пикфордом и не переигрывает его, потом головой добивает Гюндоган и попадает в перекладину, от которой мяч покидает пределы поля.

29' Фоден выполняет подачу на линию вратарской с левого фланга, откуда головой пробивает Стерлинг и не попадает в створ - гораздо выше перекладины летит круглый.

28' Сначала с подачей с угла поля справились "ириски", а потом и с навесом с правого фланга разобрались, выбив мяч.

27' Коулмэн блокирует кросс Канселу на правом фланге, в результате чего мяч отправляется за лицевую линию.

26' Илкай Гюндоган откликается на передачу с левого фланга и пробивает из пределов штрафной - Фабиан Делф успевает заблокировать.

25' Стерлинг подключает Бернарду Силву к атаке, выполняя передачу на правый край штрафной, откуда следует прострел в ноги Кину.

24' Фил Фоден навесил от углового флага с правого фланга - Майкл Кин выиграл воздух и выбил мяч подальше.

23' Не успел матч возобновиться, как снова стал на паузу - Коулмэн сбил Гюндогана на правом фланге.

22' Пока Фоден и Гордон получают медицинскую помощь, Гвардиола не теряет время, общаясь с Уокером, и рассказывая, как нужно действовать.

21' Пикфорд ошибся на выходе, не сумев зафиксировать мяч, но повезло, что на подборе оказался Гордон, который сместился на правый фланг и получил по ногам от Фодена.

20' Стерлинг продолжает издеваться над Динем на правом фланге. Сейчас в очередной раз совершил проход, а потом прострелил на ближнюю штангу, но своих не нашёл.

19' Всё-таки не сможет Грэй продолжить встречу - потянул заднюю поверхность бедра и вместо него вышел Айуоби.

18' Небольшая пауза возникла в нашем матче, так как повреждение получил Демарай Грэй и попросил медицинскую помощь.

17' Фабиан Делф нарушил правила в центральном круге, уронив на газон Рахима Стерлинга.

15' Грэй накрутил Уокера на левом крае штрафной площадки, потом сместился в центр и пробил - в Стоунса попал.

14' Канселу забросил мяч в сторону штрафной площадки, Палмер сумел выиграть воздух, а потом выполнил неточную скидку.

13' Снова Бернарду Силва выступает в роли ассистента, выполняя пас в штрафную на Стерлинга, но получается слишком сильно.

12' Высокий прессинг принёс хозяевам результат - отобрали мяч, а потом безадресный прострел в центр штрафной с левого фланга исполнил Бернарду Силва.

11' Стерлинг прорывается по правому флангу и выполняет подачу на дальний угол вратарской, откуда выше перекладины пробивает Фоден.

10' Впервые в матче "Эвертон" устраивает затяжную перепасовку, но пока лишь на своей половине поля, без продвижения в атаку.

9' Ришарлисон получает мяч в центре поля, но сразу же оказывается в окружении нескольких соперников, поэтому выполняет пас назад.

8' Фил Фоден получил мяч на левом фланге, но не успел выполнить обостряющую передачу, так как бы накрыт двумя соперниками.

7' Уокер простреливает в штрафную с правого фланга - гости выбивают мяч прямо на Канселу, который стреляет в касание и немного не попадает в правый угол.

5' Рахим Стерлинг добрался до штрафной площадки и выполнил прострел, который без труда был перехвачен защитниками "Эвертона".

4' На стартовых минутах "Эвертон" работает без мяча, располагаясь всем составом на своей половине поля, что вполне ожидаемо. "Ириски" будут искать свои моменты в контратаках.

3' Фил Фоден выполнил подачу, но никого из партнёров не нашёл - круглый покинул пределы поля, уйдя за лицевую линию.

2' "Манчестер Сити" сразу же отправляется в атаку и зарабатывает первый в матче штрафной удар - Люка Динь нарушил правила.