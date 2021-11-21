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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Эвертон
0'
31' Желтая карточка
Ришарлисон
43'
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
7
Стерлинг
Рахим
80
Палмер
Коул
47
Фоден
Фил
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
22
Годфри
Бен
5
Кин
Майкл
12
Динь
Люка
24
Гордон
Энтони
8
Делф
Фабиан
6
Аллан
Маркес
11
Грэй
Демарай
14
Таунсенд
Андрос
7
Ришарлисон
Манчестер Сити
4-3-3
Эвертон
4-4-1-1

Ход матча

17'
 
Айуоби Алекс
Грэй Демарай
31'
 
Ришарлисон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 81 Владение мячом, % 19

Владение мячом

История личных встреч

Манчестер Сити
Эвертон

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

31 матч

48.4%
16.1%
35.5%
15 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

29%
41.9%
29.1%
9 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
5:0
К
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
КЛ
3:1
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Бернарду 3 0.25
Фоден Фил 3 0.25
Жезус Габриэль 2 0.17
Марез Рияд 2 0.17
Торрес Ферран 2 0.17
Де Брёйне Кевин 2 0.17
Гюндоган Илкай 2 0.17
Грилиш Джек 1 0.08
Стерлинг Рахим 1 0.08
Родри Эрнандес 1 0.08
Лапорт Эмерик 1 0.08
Канселу Жоау 0 0
Диаш Рубен 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 3 0.25
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.25
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.25
Дукуре Абдулай 2 0.17
Ришарлисон 2 0.17
Кин Майкл 1 0.08
Айуоби Алекс 1 0.08
Дэвис Том 1 0.08
Аллан Маркес 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 3 1
Канселу Жоау 3 0
Силва Бернарду 3 0
Родри Эрнандес 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Диаш Рубен 2 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Грилиш Джек 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ришарлисон 4 0
Дукуре Абдулай 3 0
Динь Люка 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Холгейт Мэйсон 0 1
Таунсенд Андрос 1 0
Делф Фабиан 1 0
Рондон Саломон 1 0
Аллан Маркес 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Годфри Бен 1 0
Гордон Энтони 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
3
27%
3
43%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
4
50%
76-90

Забито

20
17
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
4
20%
1
6%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
2
10%
4
24%
46-60
5
25%
6
35%
61-75
4
20%
3
18%
76-90

Пропущено

8
15
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
38%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
38%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0
Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Блэкпул 4:1 Манчестер Сити - Барнсли 4:0
Эвертон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1
Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Эвертон 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 4 1 35 - 11 25
3. Манчестер Сити 0:0 Заявка 12 7 3 2 22 - 6 24
4. Вест Хэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
5. Арсенал Заявка 12 6 2 4 13 - 17 20
6. Вулверхэмптон Заявка 12 6 1 5 12 - 12 19
7. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 2 5 20 - 21 17
8. Брайтон Заявка 12 4 5 3 12 - 14 17
9. Эвертон 0:0 Заявка 12 4 4 4 16 - 16 16
10. Кристал Пэлас Заявка 12 3 7 2 18 - 17 16
11. Тоттенхэм Заявка 11 5 1 5 9 - 16 16
12. Лестер Заявка 12 4 3 5 16 - 21 15
13. Саутгемптон Заявка 12 3 5 4 11 - 14 14
14. Уотфорд Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
15. Брентфорд Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
16. Астон Вилла Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
17. Лидс Заявка 11 2 5 4 11 - 18 11
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 27 8
20. Ньюкасл Заявка 12 0 6 6 15 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
2. Арсенал Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Ливерпуль Заявка 6 3 3 0 14 - 5 12
4. Манчестер Сити 0:0 Заявка 6 3 2 1 12 - 2 11
5. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
6. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
7. Эвертон 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
8. Кристал Пэлас Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
9. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
10. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
11. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
12. Брайтон Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3. Вест Хэм Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
6. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13. Эвертон 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
14. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
15. Саутгемптон Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 43'
    Ещё один корнер в исполнении хозяева обошёлся без остроты, более того, гости мяч перехватили и убежали в атаку, которую довести до удара не смогли. 
  • Угловой
    42'
    Канселу уходит от Айуоби на левом фланге и выполняет подачу на дальний угол вратарской, откуда мяч за лицевую линию выбивает Кин. 
  • Угловой
    41'
    "Манчестер Сити" заработал угловой на левом фланге, из которого ничего выжать не сумел - мяч в полёте покинул пределы поля. 
  • 40'
    Уокер получил мяч от Стерлинга и прострелил с правого фланга, но получилось очень неудачно - мало того, что слабо, да ещё и в ноги сопернику. 
  • 39'
    И, наконец, наш матч возобновляется. "Манчестер Сити" начинает розыгрыш очередного позиционного наступления. 
  • 38'
    Стерлинг продолжил спорить с арбитром, но непонятно зачем, ведь Стюарт Атвелл пересмотрел момент с падением и криминала не увидел. 
  • Судья
    37'
    Стюарт Атвелл лично посмотрел повтор и изменил решение - фола не было, а значит пенальти отменяется. 
  • Видеоповтор
    36'
    Исполнение одиннадцатиметрового удара пока откладывается, так как арбитр обращается за помощью к системе ВАР. 
  • Пенальти!
    35'
    Стерлинг перехватывает мяч перед штрафной площадкой, затем входит в неё и падает после контакта с Кином - судья указывает на "точку". 
  • 34'
    Корнер в исполнении "горожан" опасным не получился - "ириски" сняли верх, а оставить за собой подбор не смогли. 
  • Угловой
    33'
    Канселу врывается в штрафную площадку левым краем, получает мяч и простреливает - Годфри перехватывает, выбивая мяч на угловой. 
  • Желтая карточка
    32'
    Ришарлисон получает жёлтую карточку за фол в атаке - грубо подкатился под Уокера, который несколькими секундами ранее отобрал мяч у Таунсенда. 
  • Опасный момент
    31'
    Пикфорд справляется с дальним ударом Палмера, отбивая мяч влево, а потом реагирует и на удар Стерлинга после подбора. 
  • Штанга
    30'
    Бернарду Силва выскакивает на свидание с Пикфордом и не переигрывает его, потом головой добивает Гюндоган и попадает в перекладину, от которой мяч покидает пределы поля. 
  • Опасный момент
    29'
    Фоден выполняет подачу на линию вратарской с левого фланга, откуда головой пробивает Стерлинг и не попадает в створ - гораздо выше перекладины летит круглый. 
  • 28'
    Сначала с подачей с угла поля справились "ириски", а потом и с навесом с правого фланга разобрались, выбив мяч. 
  • Угловой
    27'
    Коулмэн блокирует кросс Канселу на правом фланге, в результате чего мяч отправляется за лицевую линию. 
  • Опасный момент
    26'
    Илкай Гюндоган откликается на передачу с левого фланга и пробивает из пределов штрафной - Фабиан Делф успевает заблокировать. 
  • 25'
    Стерлинг подключает Бернарду Силву к атаке, выполняя передачу на правый край штрафной, откуда следует прострел в ноги Кину. 
  • Угловой
    24'
    Фил Фоден навесил от углового флага с правого фланга - Майкл Кин выиграл воздух и выбил мяч подальше. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Не успел матч возобновиться, как снова стал на паузу - Коулмэн сбил Гюндогана на правом фланге. 
  • Травма, повреждение
    22'
    Пока Фоден и Гордон получают медицинскую помощь, Гвардиола не теряет время, общаясь с Уокером, и рассказывая, как нужно действовать. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Пикфорд ошибся на выходе, не сумев зафиксировать мяч, но повезло, что на подборе оказался Гордон, который сместился на правый фланг и получил по ногам от Фодена. 
  • 20'
    Стерлинг продолжает издеваться над Динем на правом фланге. Сейчас в очередной раз совершил проход, а потом прострелил на ближнюю штангу, но своих не нашёл. 
  • Замена
    19'
    Всё-таки не сможет Грэй продолжить встречу - потянул заднюю поверхность бедра и вместо него вышел Айуоби. 
  • Травма, повреждение
    18'
    Небольшая пауза возникла в нашем матче, так как повреждение получил Демарай Грэй и попросил медицинскую помощь. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Фабиан Делф нарушил правила в центральном круге, уронив на газон Рахима Стерлинга. 
  • 15'
    Грэй накрутил Уокера на левом крае штрафной площадки, потом сместился в центр и пробил - в Стоунса попал. 
  • 14'
    Канселу забросил мяч в сторону штрафной площадки, Палмер сумел выиграть воздух, а потом выполнил неточную скидку. 
  • 13'
    Снова Бернарду Силва выступает в роли ассистента, выполняя пас в штрафную на Стерлинга, но получается слишком сильно. 
  • 12'
    Высокий прессинг принёс хозяевам результат - отобрали мяч, а потом безадресный прострел в центр штрафной с левого фланга исполнил Бернарду Силва. 
  • Опасный момент
    11'
    Стерлинг прорывается по правому флангу и выполняет подачу на дальний угол вратарской, откуда выше перекладины пробивает Фоден. 
  • 10'
    Впервые в матче "Эвертон" устраивает затяжную перепасовку, но пока лишь на своей половине поля, без продвижения в атаку. 
  • 9'
    Ришарлисон получает мяч в центре поля, но сразу же оказывается в окружении нескольких соперников, поэтому выполняет пас назад. 
  • 8'
    Фил Фоден получил мяч на левом фланге, но не успел выполнить обостряющую передачу, так как бы накрыт двумя соперниками. 
  • Опасный момент
    7'
    Уокер простреливает в штрафную с правого фланга - гости выбивают мяч прямо на Канселу, который стреляет в касание и немного не попадает в правый угол. 
  • 5'
    Рахим Стерлинг добрался до штрафной площадки и выполнил прострел, который без труда был перехвачен защитниками "Эвертона". 
  • 4'
    На стартовых минутах "Эвертон" работает без мяча, располагаясь всем составом на своей половине поля, что вполне ожидаемо. "Ириски" будут искать свои моменты в контратаках. 
  • 3'
    Фил Фоден выполнил подачу, но никого из партнёров не нашёл - круглый покинул пределы поля, уйдя за лицевую линию. 
  • Фол, нарушение
    2'
    "Манчестер Сити" сразу же отправляется в атаку и зарабатывает первый в матче штрафной удар - Люка Динь нарушил правила. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток и мы начинаем! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Манчестер Сити 0:0 Эвертон онлайн


Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Эвертон

Исход игры
Манчестер Сити
95.9% (141)
Ничья
2% (3)
Эвертон
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.39% (80)
Меньше
41.61% (57)
Обе команды забьют
Да
45.26% (62)
Нет
54.74% (75)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
38.1% (56)
3:1 Манчестер Сити
19% (28)
2:1 Манчестер Сити
17% (25)
3:0 Манчестер Сити
11.6% (17)
4:1 Манчестер Сити
2.7% (4)
4:2 Манчестер Сити
1.4% (2)
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