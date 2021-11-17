Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
История личных встреч
Манчестер Сити
Эвертон
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
31 матч
48.4%
16.1%
35.5%
15 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
29%
41.9%
29.1%
9 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Бернарду
|3
|0.27
|Фоден Фил
|3
|0.27
|Жезус Габриэль
|2
|0.18
|Марез Рияд
|2
|0.18
|Торрес Ферран
|2
|0.18
|Де Брёйне Кевин
|2
|0.18
|Гюндоган Илкай
|2
|0.18
|Грилиш Джек
|1
|0.09
|Стерлинг Рахим
|1
|0.09
|Родри Эрнандес
|1
|0.09
|Лапорт Эмерик
|1
|0.09
|Канселу Жоау
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|3
|0.27
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.27
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.27
|Дукуре Абдулай
|2
|0.18
|Ришарлисон
|2
|0.18
|Кин Майкл
|1
|0.09
|Айуоби Алекс
|1
|0.09
|Дэвис Том
|1
|0.09
|Аллан Маркес
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|3
|1
|Канселу Жоау
|3
|0
|Силва Бернарду
|3
|0
|Родри Эрнандес
|2
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Диаш Рубен
|2
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ришарлисон
|4
|0
|Дукуре Абдулай
|3
|0
|Динь Люка
|3
|0
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Холгейт Мэйсон
|0
|1
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Делф Фабиан
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Аллан Маркес
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Годфри Бен
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
3
27%
3
43%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
4
50%
76-90
Забито
20
17
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
4
20%
1
6%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
2
10%
4
24%
46-60
5
25%
6
35%
61-75
4
20%
3
18%
76-90
Пропущено
8
15
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
38%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
38%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0
Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Блэкпул 4:1 Манчестер Сити - Барнсли 4:0
Эвертон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1
Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Эвертон 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 4
|26
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|31 - 11
|22
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 13
|20
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|7.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 12
|17
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|9 - 16
|16
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 12
|16
|10.
|Эвертон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|11.
|Лестер
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|15 - 14
|15
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 14
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|11 - 18
|11
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|10
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 17
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|12 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 3
|13
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 2
|10
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 7
|9
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|10.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|12.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|15.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|18.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|16.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Эвертон
Исход игры
Манчестер Сити
98.1% (51)
Ничья
1.9% (1)
Эвертон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60% (30)
Меньше
40% (20)
Обе команды забьют
Да
54% (27)
Нет
46% (23)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
38.5% (20)
3:1 Манчестер Сити
26.9% (14)
2:1 Манчестер Сити
15.4% (8)
3:0 Манчестер Сити
5.8% (3)
4:1 Манчестер Сити
5.8% (3)
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