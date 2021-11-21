Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Europa-Park Stadion
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
29
Чон
У-Ён
35
Тута
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
-
20 Шаде КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
-
37 Дурм ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
21 Ахе РагнарНападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
История личных встреч
Фрайбург
Айнтрахт Фр
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
20 матчей
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
10%
65%
25%
2 победы 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|3 (2)
|0.25
|Хёлер Лукас
|3
|0.25
|Чон У-Ён
|3
|0.25
|Линхарт Филипп
|2
|0.17
|Шаллаи Роланд
|1
|0.08
|Петерсен Нильс
|1
|0.08
|Хёфлер Николас
|1
|0.08
|Кюблер Лукас
|1
|0.08
|Хаберер Яник
|1
|0.08
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Эггештайн Максимилиан
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Костич Филип
|2
|0.17
|Борре Рафаэль
|2
|0.17
|Хёуге Йенс
|2
|0.17
|Тута
|1
|0.08
|Роде Себастьян
|1
|0.08
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.08
|Ламмерс Сэм
|1
|0.08
|Пасьенса Гонсало
|1 (1)
|0.08
|Соу Джибриль
|0
|0
|Дурм Эрик
|0
|0
|Камада Даити
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирович Эрмедин
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Гульде Мануэль
|1
|0
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Линхарт Филипп
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Нико
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ленц Кристофер
|3
|0
|Соу Джибриль
|3
|0
|Якич Кристиян
|3
|0
|Хинтереггер Мартин
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Чендлер Тимоти
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Борре Рафаэль
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
3
43%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
3
25%
76-90
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
75%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
17
11
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
4
24%
0
0%
1-15
4
24%
1
9%
16-30
2
12%
3
27%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
3
18%
6
55%
76-90
Пропущено
10
17
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
0
0%
3
18%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
4
40%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
30%
3
18%
61-75
1
10%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2
Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Байер Л 0:0 Фрайбург - Вадуц 1:1 Фрайбург - Саарбрюккен 2:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0
Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Айнтрахт Фр - Гиссен 6:1 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|41 - 13
|28
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|30 - 18
|27
|3.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|18 - 9
|23
|4.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 17
|21
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 17
|20
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 14
|20
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|23 - 13
|18
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|9.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 11
|17
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 17
|17
|11.
|Кёльн
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|17 - 20
|14
|12.
|Герта
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 26
|13
|13.
|Бохум
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|10 - 19
|13
|14.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|12
|2
|7
|3
|12 - 16
|13
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 21
|12
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 22
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|8 - 33
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|22 - 5
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|7.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|9.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|11.
|Бохум
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|13.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 10
|7
|16.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 8
|13
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 6
|12
|3.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|5.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|8.
|Майнц
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|9.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 20
|6
|10.
|Арминия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|15.
|Бохум
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 16
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 24
|0
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Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Фрайбург
67.4% (91)
Ничья
21.5% (29)
Айнтрахт Фр
11.1% (15)
Тотал 2.5
Больше
65.93% (89)
Меньше
34.07% (46)
Обе команды забьют
Да
80% (108)
Нет
20% (27)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
44.4% (60)
1:1 Ничья
15.6% (21)
1:0 Фрайбург
10.4% (14)
1:2 Айнтрахт Фр
8.9% (12)
2:0 Фрайбург
5.9% (8)
2:2 Ничья
3.7% (5)
3:2 Фрайбург
3% (4)
3:1 Фрайбург
2.2% (3)
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