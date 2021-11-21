Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Тута выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Туре Альмами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Ноа Вайсхаупт нанес удар, но тот был заблокирован.

92' Ноа Вайсхаупт из команды Фрайбург делает пас партнеру.

91' Костич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Туре Альмами не смог попасть в створ ударом издали

89' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Тактическая замена. Кюблер Лукас уходит с поля и его заменяет Ноа Вайсхаупт

84' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' О, нет. Из многообещающей позиции Грифо Винченцо из команды Фрайбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

82' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Тута выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

79' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Тута выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Отличные скиллы показывает Шаде Кевин , обводя своих соперников

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Рефери не любит споров - именно за это Трапп Кевин сейчас получил желтую

72' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Хёлер Лукас нанес удар, мяч был парирован, но Кевин Трапп не удержал его в руках.

70' Якич Кристиян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Туре Альмами получил желтую карточку от судьи

68' Чон У-Ён из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

68' Фрайбург выполняет удар от ворот.

68' Борре Рафаэль не смог попасть в створ ударом издали

68' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

63' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Шаде Кевин нанес удар головой, но Кевин Трапп спокойно отбил мяч.

60' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Удар от ворот произведет Фрайбург

59' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Хасебе Макото получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Хасебе Макото на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Камада Даити оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тута из команды Айнтрахт Фр

57' Какой шанс! Грифо Винченцо почти забил, но мяч вынесли с линии!

57' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Хороший удар издали нанес Линнстрем Йеспер , но отличный сейв сделал Марк Флеккен. Угловой.

56' Тута предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Чон У-Ён из команды Фрайбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

55' Матч возобновлен

54' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

54' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Чендлер Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Тута получил желтую карточку от судьи

53' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' ШТАНГА! Пробил головой Кюблер Лукас прямо в каркас ворот!

51' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Грифо Винченцо пробил со штрафного прямо в стенку

49' Чендлер Тимоти получил желтую карточку от судьи

49' Отличные скиллы показывает Шаде Кевин , обводя своих соперников

48' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Хорошую попытку сделал Борре Рафаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Тута выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара