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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Фрайбург
0:2
Конец матча

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
0:1
34' Гол
Линнстрем Йеспер
0:2
43' Гол
Костич Филип
49' Желтая карточка
Чендлер Тимоти
53' Желтая карточка
Тута
69' Желтая карточка
Туре Альмами
73' Желтая карточка
Трапп Кевин
90'+5
26
Флеккен
Марк
5
Гульде
Мануэль
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
17
Кюблер
Лукас
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
29
Чон
У-Ён
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
22
Чендлер
Тимоти
8
Соу
Джибриль
6
Якич
Кристиян
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
29
Линнстрем
Йеспер
19
Борре
Рафаэль
Фрайбург
3-4-3
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

Ход матча

34'
0:1
Линнстрем Йеспер
43'
0:2
Костич Филип
46'
Шаде Кевин
Шлоттербек Нико
 
49'
 
Чендлер Тимоти
53'
 
Тута
65'
 
Туре Альмами
Чендлер Тимоти
69'
 
Туре Альмами
69'
Хаберер Яник
Эггештайн Максимилиан
 
69'
Шаллаи Роланд
Чон У-Ён
 
73'
 
Трапп Кевин
74'
 
Роде Себастьян
Соу Джибриль
74'
 
Ахе Рагнар
Линнстрем Йеспер
85'
 
Ильзанкер Штефан
Борре Рафаэль
85'
Вайсхаупт Ноа
Кюблер Лукас
 
90'
Демирович Эрмедин
Грифо Винченцо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 7
  • 10 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

История личных встреч

Фрайбург
Айнтрахт Фр

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

20 матчей

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

10%
65%
25%
2 победы 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Б
3:1
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
1:0
Б
4:1
Б
1:0
Б
1:4
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 3 (2) 0.25
Хёлер Лукас 3 0.25
Чон У-Ён 3 0.25
Линхарт Филипп 2 0.17
Шаллаи Роланд 1 0.08
Петерсен Нильс 1 0.08
Хёфлер Николас 1 0.08
Кюблер Лукас 1 0.08
Хаберер Яник 1 0.08
Гюнтер Кристиан 0 0
Эггештайн Максимилиан 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костич Филип 3 0.25
Борре Рафаэль 2 0.17
Хёуге Йенс 2 0.17
Тута 1 0.08
Роде Себастьян 1 0.08
Хинтереггер Мартин 1 0.08
Ламмерс Сэм 1 0.08
Линнстрем Йеспер 1 0.08
Пасьенса Гонсало 1 (1) 0.08
Соу Джибриль 0 0
Дурм Эрик 0 0
Камада Даити 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Ахе Рагнар 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирович Эрмедин 2 0
Шаде Кевин 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Хёфлер Николас 1 0
Линхарт Филипп 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленц Кристофер 3 0
Соу Джибриль 3 0
Якич Кристиян 3 0
Трапп Кевин 2 0
Хинтереггер Мартин 2 0
Чендлер Тимоти 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Тута 1 0
Да Коста Данни 1 0
Костич Филип 1 0
Дурм Эрик 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Туре Альмами 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
4
44%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
4
57%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
75%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

17
13
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
4
24%
0
0%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
2
12%
5
38%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
3
18%
6
46%
76-90

Пропущено

12
17
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
3
18%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
6
50%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
1
8%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2
Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Байер Л 0:0 Фрайбург - Вадуц 1:1 Фрайбург - Саарбрюккен 2:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0
Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Айнтрахт Фр - Гиссен 6:1 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 9 1 2 41 - 13 28
2. Боруссия Д Заявка 12 9 0 3 30 - 18 27
3. Фрайбург Заявка 12 6 4 2 18 - 11 22
4. Байер Л Заявка 12 6 3 3 25 - 17 21
5. Унион Берлин Заявка 12 5 5 2 19 - 17 20
6. Вольфсбург Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
7. РБ Лейпциг Заявка 12 5 3 4 23 - 13 18
8. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
9. Майнц 1:1 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
10. Хоффенхайм Заявка 12 5 2 5 21 - 17 17
11. Кёльн 1:1 Заявка 12 3 6 3 18 - 21 15
12. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 6 3 14 - 16 15
13. Герта Заявка 12 4 1 7 12 - 26 13
14. Бохум Заявка 12 4 1 7 10 - 19 13
15. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 11 - 21 12
16. Штуттгарт Заявка 12 2 4 6 16 - 22 10
17. Арминия Заявка 12 1 6 5 9 - 18 9
18. Гройтер Фюрт Заявка 12 0 1 11 8 - 33 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 7 7 0 0 21 - 9 21
2. Бавария Заявка 6 5 0 1 22 - 5 15
3. РБ Лейпциг Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4. Унион Берлин Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
5. Боруссия М Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
6. Хоффенхайм Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
7. Кёльн 1:1 Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
8. Майнц 1:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
9. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
10. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
11. Бохум Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
12. Аугсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
13. Байер Л Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
14. Герта Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Штуттгарт Заявка 6 2 1 3 12 - 10 7
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 4 1 1 19 - 8 13
2. Байер Л Заявка 6 3 3 0 15 - 6 12
3. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
7. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
8. Майнц 1:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
9. Герта Заявка 7 2 0 5 6 - 20 6
10. Арминия Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Боруссия М Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
12. Хоффенхайм Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
13. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
14. Кёльн 1:1 Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
15. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16. Бохум Заявка 7 1 0 6 3 - 16 3
17. Аугсбург Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 0 7 5 - 24 0
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Фрайбург 67.6% (92)
X 21.3% (29)
Айнтрахт Фр 11% (15)
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Прогнозы на матч Фрайбург 0:2 Айнтрахт Фр

Исход игры
Фрайбург
67.6% (92)
Ничья
21.3% (29)
Айнтрахт Фр
11% (15)
Тотал 2.5
Больше
66.18% (90)
Меньше
33.82% (46)
Обе команды забьют
Да
79.41% (108)
Нет
20.59% (28)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
44.1% (60)
1:1 Ничья
15.4% (21)
1:0 Фрайбург
10.3% (14)
1:2 Айнтрахт Фр
8.8% (12)
2:0 Фрайбург
5.9% (8)
2:2 Ничья
3.7% (5)
3:2 Фрайбург
2.9% (4)
3:1 Фрайбург
2.2% (3)
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