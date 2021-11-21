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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Синт-Трейден
2:0
Второй тайм: 71'

Стадион:
Антверпен
0'
1:0
31' Гол
Хаяси Даити
2:0
37' Гол
Койта Абубакари
39' Желтая карточка
Конате Мори
71'
21
Шмидт
Даниэль
37
Ляйстнер
Тони
26
Тейшейра
Жорже
27
Лавале
Димитри
4
Хасиока
Даики
6
Конате
Мори
44
Брюлс
Кристиан
16
Де
Риддер
Стив
14
Койта
Абубакари
9
Судзуки
Юма
15
Хаяси
Даити
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
30
Сек
Абдулай
3
Энгельс
Бьорн
21
Винс
Сэмюэл
6
Верстрате
Биргер
8
Юсуф
Альхассан
14
Бенсон
Манюэль
4
Наингголан
Раджа
10
Баликвиша
Мишель-Анже
99
Фрай
Микаэль
Синт-Трейден
3-5-2
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Синт-Трейден
Антверпен

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

21 матч

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

19%
61.9%
19.1%
4 победы 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:3
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
4:0
ПДА
0:3
ПДА
1:1
ТМК
1:1
ТМК
1:4
ТМК
0:0
БВЛ
0:2
ВД
0:2
БВЛ
1:0
БВЛ
1:1
БВЛ
0:2
БВЛ
2:0
2ЙК
0:0
2ЙК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Синт-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаяси Даити 2 0.13
Конате Мори 2 0.13
Брюлс Кристиан 1 0.07
Де Риддер Стив 1 0.07
Номбе Мбойо 1 0.07
Ляйстнер Тони 1 0.07
Бауэр Роберт 1 0.07
Судзуки Юма 1 0.07
Койта Абубакари 1 0.07
Лавале Димитри 1 0.07
Балонго Нельсон 1 0.07
Хара Таити 1 0.07
Райтц Рокко 1 0.07
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Дуркин Кристофер 0 0
Хасиока Даики 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 14 (2) 0.93
Бенсон Манюэль 3 0.2
Фишер Виктор 1 0.07
Геркенс Питер 1 0.07
Верстрате Биргер 1 0.07
Де Лат Ричи 1 0.07
Энгельс Бьорн 1 0.07
Миёши Коджи 1 0.07
Юсуф Альхассан 1 0.07
Бута 0 0
Батай Йелле 0 0
Саматта Мбвана 0 0

Карточки

Синт-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 7 0
Ляйстнер Тони 2 1
Судзуки Юма 3 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Дуркин Кристофер 3 0
Конате Мори 3 0
Хара Таити 3 0
Бауэр Роберт 1 1
Брюлс Кристиан 2 0
Тейшейра Жорже 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Койта Абубакари 2 0
Хасиока Даики 2 0
Райтц Рокко 0 1
Янсенс Вольке 1 0
Шмидт Даниэль 1 0
Какас Либерато 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 5 1
Верстрате Биргер 5 0
Геркенс Питер 3 0
Энгельс Бьорн 1 1
Фрай Микаэль 2 0
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Алмейда Динис 2 0
Верстрате Луи 2 0
Батай Йелле 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Винс Сэмюэл 2 0
Арун Фарис 1 0
Наингголан Раджа 1 0
Сек Абдулай 1 0
Фишер Виктор 1 0
Саматта Мбвана 1 0
Бута 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Сусси Абдерахман 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
2
29%
5
36%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
1
14%
1
7%
76-90

Пропущено

14
8
3 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
29%
3
38%
46-60
2
14%
3
38%
61-75
5
36%
1
13%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
4
36%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Забито

13
25
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
2
15%
1
4%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
2
15%
6
24%
31-45
3
23%
5
20%
46-60
3
23%
6
24%
61-75
2
15%
4
16%
76-90

Пропущено

22
16
6 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
14%
1
6%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
9%
3
19%
31-45
5
23%
5
31%
46-60
4
18%
3
19%
61-75
7
32%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Синт-Трейден
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мехелен - Синт-Трейден 0:1 Синт-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Синт-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Синт-Трейден 4:1
Синт-Трейден - Андерлехт 2:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Синт-Трейден 1:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Вестерло - Синт-Трейден 0:5 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Синт-Трейден - Вестерло 2:1 Синт-Трейден - Моленбек 1:0
Антверпен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1
Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 Стандард - Антверпен 2:5 Антверпен - Кортрейк 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 10 1 3 33 - 13 31
2. Брюгге 15 7 6 2 26 - 19 27
3. Антверпен 0:2 15 8 3 4 25 - 18 27
4. Мехелен 15 8 2 5 27 - 25 26
5. Шарлеруа 15 7 5 3 27 - 19 26
6. Андерлехт 15 5 7 3 28 - 21 22
7. Эйпен 15 6 3 6 24 - 22 21
8. Генк 14 6 3 5 28 - 23 21
9. Кортрейк 15 5 6 4 18 - 17 21
10. Синт-Трейден 2:0 15 6 3 6 17 - 20 21
11. Гент 15 6 3 6 23 - 16 21
12. Стандард 15 5 5 5 17 - 23 20
13. АХ Лёвен 15 3 8 4 19 - 25 17
14. Остенде 14 5 2 7 18 - 25 17
15. Серен Юнайтед 15 5 1 9 19 - 28 16
16. Зульте-Варегем 15 3 5 7 23 - 35 14
17. Серкль Брюгге 15 2 4 9 16 - 23 10
18. Беерсхот-Вильрейк 14 1 3 10 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 8 5 1 2 16 - 11 16
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 0 2 17 - 6 15
3. Антверпен 0:2 7 4 2 1 12 - 7 14
4. Гент 7 4 1 2 16 - 9 13
5. Брюгге 7 3 4 0 14 - 8 13
6. Андерлехт 8 3 4 1 20 - 12 13
7. АХ Лёвен 8 3 3 2 11 - 11 12
8. Кортрейк 7 3 3 1 10 - 7 12
9. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
10. Генк 7 3 2 2 13 - 9 11
11. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
12. Серен Юнайтед 7 3 1 3 11 - 9 10
13. Стандард 8 2 3 3 9 - 12 9
14. Эйпен 7 2 2 3 10 - 11 8
15. Синт-Трейден 2:0 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Зульте-Варегем 8 1 2 5 12 - 23 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 1 0 6 3 - 11 3
18. Серкль Брюгге 8 0 2 6 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 16 - 7 16
2. Шарлеруа 8 4 3 1 16 - 13 15
3. Брюгге 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Эйпен 8 4 1 3 14 - 11 13
5. Синт-Трейден 2:0 7 4 1 2 7 - 7 13
6. Антверпен 0:2 8 4 1 3 13 - 11 13
7. Стандард 7 3 2 2 8 - 11 11
8. Генк 7 3 1 3 15 - 14 10
9. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
10. Кортрейк 8 2 3 3 8 - 10 9
11. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
12. Андерлехт 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Гент 8 2 2 4 7 - 7 8
14. Серкль Брюгге 7 2 2 3 11 - 10 8
15. Остенде 7 2 1 4 8 - 12 7
16. Серен Юнайтед 8 2 0 6 8 - 19 6
17. АХ Лёвен 7 0 5 2 8 - 14 5
18. Беерсхот-Вильрейк 7 0 3 4 10 - 18 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Конате Мори получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Койта Абубакари бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Хаяси Даити бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Синт-Трейден
Ничья
Антверпен
2.50
3.54
48.62
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Синт-Трейден 2:0 Антверпен онлайн


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