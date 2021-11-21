Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Стааен
1:0
31' ГолХаяси Даити
2:0
37' ГолКойта Абубакари
39' Желтая карточкаКонате Мори
2:1
82' ГолСаматта Мбвана
84' Желтая карточкаЛяйстнер Тони
15
Хаяси
Даити
30
Сек
Абдулай
21
Винс
Сэмюэл
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ито ТацуяПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Хара ТаитиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
Ход матча
31'
1:0
37'
2:0
39'
82'
2:1
84'
История личных встреч
Синт-Трейден
Антверпен
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
21 матч
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
19%
61.9%
19.1%
4 победы 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Синт-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаяси Даити
|2
|0.13
|Конате Мори
|2
|0.13
|Брюлс Кристиан
|1
|0.07
|Де Риддер Стив
|1
|0.07
|Номбе Мбойо
|1
|0.07
|Ляйстнер Тони
|1
|0.07
|Бауэр Роберт
|1
|0.07
|Судзуки Юма
|1
|0.07
|Койта Абубакари
|1
|0.07
|Лавале Димитри
|1
|0.07
|Балонго Нельсон
|1
|0.07
|Хара Таити
|1
|0.07
|Райтц Рокко
|1
|0.07
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|14 (2)
|0.93
|Бенсон Манюэль
|3
|0.2
|Фишер Виктор
|1
|0.07
|Геркенс Питер
|1
|0.07
|Верстрате Биргер
|1
|0.07
|Саматта Мбвана
|1
|0.07
|Де Лат Ричи
|1
|0.07
|Энгельс Бьорн
|1
|0.07
|Миёши Коджи
|1
|0.07
|Юсуф Альхассан
|1
|0.07
|Бута
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
Карточки
Синт-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|7
|0
|Ляйстнер Тони
|3
|1
|Судзуки Юма
|3
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Дуркин Кристофер
|3
|0
|Конате Мори
|3
|0
|Хара Таити
|3
|0
|Бауэр Роберт
|1
|1
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Тейшейра Жорже
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Койта Абубакари
|2
|0
|Хасиока Даики
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Шмидт Даниэль
|1
|0
|Какас Либерато
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|5
|1
|Верстрате Биргер
|5
|0
|Геркенс Питер
|3
|0
|Энгельс Бьорн
|1
|1
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Батай Йелле
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Винс Сэмюэл
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Наингголан Раджа
|1
|0
|Сек Абдулай
|1
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Саматта Мбвана
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
15
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
2
22%
5
33%
46-60
1
11%
3
20%
61-75
1
11%
2
13%
76-90
Пропущено
15
10
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
4
27%
3
30%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
6
40%
1
10%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
4
36%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Забито
15
26
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
2
13%
1
4%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
4
27%
6
23%
31-45
3
20%
5
19%
46-60
3
20%
6
23%
61-75
2
13%
5
19%
76-90
Пропущено
23
18
6 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
13%
1
6%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
2
9%
5
28%
31-45
5
22%
5
28%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
8
35%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Синт-Трейден
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мехелен - Синт-Трейден 0:1 Синт-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Синт-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Синт-Трейден 4:1
Синт-Трейден - Андерлехт 2:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Синт-Трейден 1:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Вестерло - Синт-Трейден 0:5 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Синт-Трейден - Вестерло 2:1 Синт-Трейден - Моленбек 1:0
Антверпен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1
Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 Стандард - Антверпен 2:5 Антверпен - Кортрейк 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3:1
|15
|11
|1
|3
|36 - 14
|34
|2.
|Брюгге
|15
|7
|6
|2
|26 - 19
|27
|3.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|26 - 18
|27
|4.
|Мехелен
|15
|8
|2
|5
|27 - 25
|26
|5.
|Шарлеруа
|15
|7
|5
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Андерлехт
|15
|5
|7
|3
|28 - 21
|22
|7.
|Эйпен
|15
|6
|3
|6
|24 - 22
|21
|8.
|Генк
|14
|6
|3
|5
|28 - 23
|21
|9.
|Кортрейк
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|10.
|Синт-Трейден
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|11.
|Гент
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|12.
|Стандард
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|13.
|АХ Лёвен
|15
|3
|8
|4
|19 - 25
|17
|14.
|Остенде
|1:3
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|15.
|Серен Юнайтед
|15
|5
|1
|9
|19 - 28
|16
|16.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|5
|7
|23 - 35
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|15
|2
|4
|9
|16 - 23
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|1
|3
|10
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3:1
|7
|5
|0
|2
|17 - 6
|15
|3.
|Антверпен
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|5.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|20 - 12
|13
|7.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|8.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|10.
|Генк
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|11.
|Остенде
|1:3
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|13.
|Стандард
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Эйпен
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Синт-Трейден
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|2
|5
|12 - 23
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|8
|0
|2
|6
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3:1
|8
|6
|1
|1
|19 - 8
|19
|2.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|3.
|Брюгге
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Эйпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Синт-Трейден
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|6.
|Антверпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|7.
|Стандард
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|9.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|10.
|Кортрейк
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|12.
|Андерлехт
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Гент
|8
|2
|2
|4
|7 - 7
|8
|14.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|15.
|Остенде
|1:3
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|16.
|Серен Юнайтед
|8
|2
|0
|6
|8 - 19
|6
|17.
|АХ Лёвен
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3