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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Омония
2:0
Второй тайм: 69'
Арис Лимассол
0'
1:0
28' Пенальти
Щепович Марко
38' Желтая карточка
Папулис Фотис
2:0
45' Гол
Ланг Адам
69'
Омония
Арис Лимассол

История личных встреч

Омония
Арис Лимассол

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
2:4
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:1
КК
1:1
КК
1:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Папулис Фотис 2 0.22
Щепович Марко 2 (1) 0.22
Лекьякс Ян 1 0.11
Ланг Адам 1 0.11
Лойзу Лойзос 1 0.11
Дюриш Михал 1 (1) 0.11
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 5 0.5
Шполярич Матья 3 0.3
Сикорский Даниэль 2 0.2
Квашук Виталий 2 0.2

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Хорди 1 1
Папулис Фотис 2 0
Щепович Марко 2 0
Баширу Фуад 2 0
Ционис Маринос 2 0
Абдуллахи Шеху 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Дискеруд Миккел 1 0
Ланг Адам 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Псалтис Парис 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ману Гарсия 2 1
Alex Moucketou-Moussounda 2 1
Яго Стив 3 0
Шполярич Матья 3 0
Сикорский Даниэль 2 0
Квашук Виталий 2 0
Стемпиньски Мариуш 2 0
Andreas Fragkou 2 0
Симон Габриэл 2 0
Nuno Lopes1 2 0
Шилденфельд Гордон 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Delmiro 1 0
Martin Slogar 1 0
Morgan Brown 1 0
Warren Shavy 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
25%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
17%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1 Омония - Анортосис 0:1 ПАЕЕК - Омония 1:0
Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1 Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Флора Таллин - Омония 2:1 Омония - Флора Таллин 1:0 Омония - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Омония 2:0 Омония - Анортосис 1:1 Омония - Аполлон 1:1
Арис Лимассол
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2
Этникос Ахна - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Эносис 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 ПАЕЕК - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Айя-Напа 1:1 ПАЕЕК - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АСИЛ Лыси 2:1 Дигенис Акритас - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Закакиу 2:0 Kouris Erimis - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Омония Арадиппу 0:2 Алки Ороклинис - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 9 7 0 2 16 - 8 21
2. АЕК Ларнака 9 6 2 1 15 - 6 20
3. Арис Лимассол 0:2 10 6 1 3 12 - 8 19
4. Олимпиакос Никосия 10 4 3 3 9 - 9 15
5. Пафос 10 3 4 3 13 - 11 13
6. Омония 2:0 9 4 1 4 9 - 7 13
7. АПОЭЛ 9 4 1 4 11 - 12 13
8. Анортосис 9 4 0 5 12 - 14 12
9. АЕЛ Лимаcсол 8 3 2 3 12 - 10 11
10. ПАЕЕК 8 2 2 4 5 - 10 8
11. Докса Катокопия 9 1 4 4 8 - 12 7
12. Этникос Ахна 10 0 2 8 7 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Аполлон 5 4 0 1 12 - 7 12
3. Пафос 6 3 3 0 12 - 3 12
4. Олимпиакос Никосия 6 3 1 2 7 - 7 10
5. Омония 2:0 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Анортосис 4 3 0 1 6 - 4 9
7. АПОЭЛ 4 3 0 1 6 - 2 9
8. Арис Лимассол 0:2 4 2 0 2 4 - 4 6
9. АЕЛ Лимаcсол 4 2 0 2 6 - 3 6
10. Докса Катокопия 4 1 2 1 5 - 4 5
11. ПАЕЕК 4 1 2 1 2 - 3 5
12. Этникос Ахна 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 0:2 6 4 1 1 8 - 4 13
2. Аполлон 4 3 0 1 4 - 1 9
3. АЕК Ларнака 4 2 1 1 7 - 4 7
4. АЕЛ Лимаcсол 4 1 2 1 6 - 7 5
5. Олимпиакос Никосия 4 1 2 1 2 - 2 5
6. АПОЭЛ 5 1 1 3 5 - 10 4
7. ПАЕЕК 4 1 0 3 3 - 7 3
8. Анортосис 5 1 0 4 6 - 10 3
9. Омония 2:0 4 1 0 3 3 - 4 3
10. Докса Катокопия 5 0 2 3 3 - 8 2
11. Пафос 4 0 1 3 1 - 8 1
12. Этникос Ахна 6 0 1 5 4 - 12 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Ланг Адам бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Папулис Фотис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Щепович Марко из команды Омония забивает с точки!
  • 22'
    Юсте Эктор уходит с поля. Ланг Адам выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Арис Лимассол
1.90
3.46
4.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Омония 2:0 Арис Лимассол онлайн


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