Кипр: Первый дивизион 2021-2022
3:0
Конец матча
1:0
28' ПенальтиЩепович Марко
38' Желтая карточкаПапулис Фотис
2:0
45' ГолЛанг Адам
82' Желтая карточкаWarren Shavy
83' Желтая карточкаГомес Хорди
3:0
90' ПенальтиДюриш Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 КажуЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
80 Warren Shavy
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
13 Delmiro
-
-
-
-
Главный тренер: Liasos Louka
Ход матча
22'
28'
1:0
38'
45'
2:0
82'
83'
90'
3:0
История личных встреч
Омония
Арис Лимассол
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Папулис Фотис
|2
|0.22
|Щепович Марко
|2 (1)
|0.22
|Дюриш Михал
|2 (2)
|0.22
|Лекьякс Ян
|1
|0.11
|Ланг Адам
|1
|0.11
|Лойзу Лойзос
|1
|0.11
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|5
|0.5
|Шполярич Матья
|3
|0.3
|Сикорский Даниэль
|2
|0.2
|Квашук Виталий
|2
|0.2
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Хорди
|2
|1
|Папулис Фотис
|2
|0
|Щепович Марко
|2
|0
|Баширу Фуад
|2
|0
|Ционис Маринос
|2
|0
|Абдуллахи Шеху
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ману Гарсия
|2
|1
|Alex Moucketou-Moussounda
|2
|1
|Яго Стив
|3
|0
|Шполярич Матья
|3
|0
|Сикорский Даниэль
|2
|0
|Квашук Виталий
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0
|Andreas Fragkou
|2
|0
|Симон Габриэл
|2
|0
|Nuno Lopes1
|2
|0
|Warren Shavy
|2
|0
|Шилденфельд Гордон
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Delmiro
|1
|0
|Martin Slogar
|1
|0
|Morgan Brown
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
25%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
17%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1 Омония - Анортосис 0:1 ПАЕЕК - Омония 1:0
Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1 Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Флора Таллин - Омония 2:1 Омония - Флора Таллин 1:0 Омония - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Омония 2:0 Омония - Анортосис 1:1 Омония - Аполлон 1:1
Арис Лимассол
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2
Этникос Ахна - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Эносис 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 ПАЕЕК - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Айя-Напа 1:1 ПАЕЕК - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АСИЛ Лыси 2:1 Дигенис Акритас - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Закакиу 2:0 Kouris Erimis - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Омония Арадиппу 0:2 Алки Ороклинис - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|9
|7
|0
|2
|16 - 8
|21
|2.
|АЕК Ларнака
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|3.
|Арис Лимассол
|10
|6
|1
|3
|12 - 9
|19
|4.
|Олимпиакос Никосия
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|5.
|Пафос
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|6.
|Омония
|9
|4
|1
|4
|10 - 7
|13
|7.
|АПОЭЛ
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|0:0
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|9.
|Анортосис
|9
|4
|0
|5
|12 - 14
|12
|10.
|ПАЕЕК
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|11.
|Докса Катокопия
|0:0
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|12.
|Этникос Ахна
|10
|0
|2
|8
|7 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Аполлон
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|3.
|Пафос
|6
|3
|3
|0
|12 - 3
|12
|4.
|Олимпиакос Никосия
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|Омония
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|Анортосис
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|7.
|АПОЭЛ
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|8.
|Арис Лимассол
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|10.
|Докса Катокопия
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|11.
|ПАЕЕК
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|12.
|Этникос Ахна
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Аполлон
|4
|3
|0
|1
|4 - 1
|9
|3.
|АЕК Ларнака
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|5.
|Олимпиакос Никосия
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|6.
|АПОЭЛ
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|7.
|ПАЕЕК
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|8.
|Анортосис
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|9.
|Омония
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|10.
|Докса Катокопия
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|11.
|Пафос
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|12.
|Этникос Ахна
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1