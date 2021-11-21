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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Монца
3:2
Конец матча

Стадион:
Комо
0'
1:0
16' Гол
Мота Дани
26' Желтая карточка
Перейра Педру
2:0
29' Гол
Мота Дани
42' Желтая карточка
Беллемо Алессандро
47' Желтая карточка
Арригони Томмазо
49' Желтая карточка
Валоти Матиа
58' Желтая карточка
Черри Альберто
2:1
60' Гол
Беллемо Алессандро
2:2
65' Гол
Виньяли Лука
84' Желтая карточка
Колпани Андреа
3:2
88' Гол
Мачин Хосе
88' Желтая карточка
Мачин Хосе
90' Вторая желтая карточка
Черри Альберто
90'+5
16
Ди
Грегорио
Микеле
2
Донати
Джулио
29
Палетта
Габриэль
5
Кальдирола
Лука
13
Перейра
Педру
II
28
Колпани
Андреа
8
Барберис
Андреа
10
Валоти
Матиа
80
Виньято
Самуэле
47
Мота
Дани
77
Д'Аллесандро
Марко
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
4
Солини
Маттео
33
Каньяно
Андреа
6
Иовин
Алессио
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
7
Чаджиа
Мутир
27
Черри
Альберто
20
Ла
Гумина
Антонино
Монца
3-5-2
Комо
4-4-2

История личных встреч

Монца
Комо

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СC
1:1
СC
0:1
ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛП
2:1
LPC
0:1
СCA
2:4
СCA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мота Дани 4 0.31
Мачин Хосе 2 0.15
Колпани Андреа 2 0.15
Д'Аллесандро Марко 1 0.08
Маццители Лука 1 0.08
Гюткьяр Кристиан 1 0.08
Сампиризи Марио 1 0.08
Аугусто Карлос 1 0.08
Перейра Педру II 0 0
Донати Джулио 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Антов Валентин 0 0
Виньято Самуэле 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 4 (2) 0.31
Беллемо Алессандро 4 0.31
Ла Гумина Антонино 4 0.31
Глиоцци Этторе 3 (2) 0.23
Виньяли Лука 2 0.15
Иовин Алессио 1 0.08
Париджини Витторио 1 0.08
Солини Маттео 1 0.08
Чаджиа Мутир 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Скалья Филиппо 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марроне Лука 3 1
Валоти Матиа 4 0
Маццители Лука 4 0
Перейра Педру II 4 0
Кальдирола Лука 2 1
Мачин Хосе 3 0
Колпани Андреа 3 0
Сампиризи Марио 1 1
Д'Аллесандро Марко 2 0
Донати Джулио 2 0
Мота Дани 2 0
Палетта Габриэль 1 0
Барилла Антонино 1 0
Беллучи Джузеппе 1 0
Гюткьяр Кристиан 1 0
Барберис Андреа 1 0
Чиурриа Патрик 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Брешанини Марко 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черри Альберто 3 1
Скалья Филиппо 4 0
Беллемо Алессандро 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Арригони Томмазо 2 0
Кабаши Элвис 2 0
Париджини Витторио 2 0
Иоанну Николас 2 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Виньяли Лука 2 0
Варньер Марко 2 0
Бертончини Давиде 1 0
Солини Маттео 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Чаджиа Мутир 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
30%
2
15%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
4
31%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
4
36%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
3
38%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

14
21
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
3
21%
5
24%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
1
7%
5
24%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
3
21%
5
24%
76-90

Пропущено

12
16
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
25%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кротоне - Монца 1:1 Монца - Алессандрия 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Монца - Читтаделла 1:0
Парма - Монца 0:0 Лечче - Монца 3:0 Монца - Порденоне 3:1 Пиза - Монца 2:1 Монца - Тернана 1:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 Монца - Кремонезе 1:0 Реджина - Монца 0:0 Читтаделла - Монца 2:1 Ювентус - Монца 2:1 Монца - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Монца 3:0 Монца - Брешия 0:2 Козенца - Монца 0:3 Монца - Лечче 1:0 Салернитана - Монца 1:3
Комо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1
Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3 Перуджа - Комо 2:1 Новара - Комо 0:5 Комо - Алессандрия 2:1 Ливорно - Комо 1:2 Ольбия - Комо 3:0 Комо - Гроссето 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 13 8 3 2 26 - 16 27
2. Лечче Заявка 13 6 6 1 21 - 10 24
3. Пиза Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
4. Кремонезе Заявка 13 6 4 3 17 - 12 22
5. Реджина Заявка 13 6 4 3 14 - 11 22
6. Фрозиноне Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
7. Асколи Заявка 13 6 3 4 18 - 16 21
8. Монца Заявка 13 5 6 2 14 - 12 21
9. Читтаделла Заявка 13 6 2 5 14 - 14 20
10. Перуджа Заявка 13 5 5 3 14 - 12 20
11. Беневенто Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
12. Комо Заявка 13 5 4 4 20 - 17 19
13. Тернана Заявка 13 5 2 6 21 - 20 17
14. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
15. Козенца Заявка 13 4 3 6 13 - 19 15
16. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 18 - 16 14
17. Алессандрия Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
18. Кротоне Заявка 13 1 5 7 13 - 24 8
19. Виченца Виртус Заявка 13 1 1 11 12 - 27 4
20. Порденоне Заявка 13 0 3 10 8 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 6 5 1 0 10 - 4 16
2. Лечче Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3. Пиза Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
4. Козенца Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5. Читтаделла Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
7. Брешия Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
8. Беневенто Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
9. Реджина Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
10. Тернана Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
11. Фрозиноне Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
12. Комо Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
13. Парма Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
14. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 15 - 11 9
15. Перуджа Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Асколи Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
17. Алессандрия Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
18. Кротоне Заявка 7 1 4 2 8 - 12 7
19. Порденоне Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
20. Виченца Виртус Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 7 5 1 1 14 - 8 16
2. Асколи Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3. Фрозиноне Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
4. Перуджа Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5. Реджина Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
6. Кремонезе Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Лечче Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
8. Комо Заявка 7 2 3 2 12 - 12 9
9. Парма Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
10. Беневенто Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Пиза Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
12. Читтаделла Заявка 6 2 1 3 4 - 8 7
13. Тернана Заявка 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Монца Заявка 7 0 5 2 4 - 8 5
15. СПАЛ 2013 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
16. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 15 4
17. Виченца Виртус Заявка 7 1 0 6 8 - 16 3
18. Козенца Заявка 7 0 2 5 4 - 15 2
19. Кротоне Заявка 6 0 1 5 5 - 12 1
20. Порденоне Заявка 6 0 1 5 2 - 12 1
Где смотреть матч Монца 3:2 Комо онлайн


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