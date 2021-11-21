Италия: Серия B 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: U-Power Stadium
1:0
16' ГолМота Дани
26' Желтая карточкаПерейра Педру
2:0
29' ГолМота Дани
42' Желтая карточкаБеллемо Алессандро
47' Желтая карточкаАрригони Томмазо
49' Желтая карточкаВалоти Матиа
58' Желтая карточкаЧерри Альберто
2:1
60' ГолБеллемо Алессандро
2:2
65' ГолВиньяли Лука
84' Желтая карточкаКолпани Андреа
3:2
88' ГолМачин Хосе
88' Желтая карточкаМачин Хосе
90' Вторая желтая карточкаЧерри Альберто
10
Валоти
Матиа
47
Мота
Дани
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
Ход матча
16'
1:0
26'
29'
2:0
47'
49'
58'
60'
65'
2:2
84'
88'
3:2
88'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 15
-
60 Владение мячом, % 40
История личных встреч
Монца
Комо
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мота Дани
|4
|0.31
|Мачин Хосе
|2
|0.15
|Колпани Андреа
|2
|0.15
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0.08
|Маццители Лука
|1
|0.08
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.08
|Сампиризи Марио
|1
|0.08
|Аугусто Карлос
|1
|0.08
|Перейра Педру II
|0
|0
|Донати Джулио
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Антов Валентин
|0
|0
|Виньято Самуэле
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|4 (2)
|0.31
|Беллемо Алессандро
|4
|0.31
|Ла Гумина Антонино
|4
|0.31
|Глиоцци Этторе
|3 (2)
|0.23
|Виньяли Лука
|2
|0.15
|Иовин Алессио
|1
|0.08
|Париджини Витторио
|1
|0.08
|Солини Маттео
|1
|0.08
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марроне Лука
|3
|1
|Валоти Матиа
|4
|0
|Маццители Лука
|4
|0
|Перейра Педру II
|4
|0
|Кальдирола Лука
|2
|1
|Мачин Хосе
|3
|0
|Колпани Андреа
|3
|0
|Сампиризи Марио
|1
|1
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|Донати Джулио
|2
|0
|Мота Дани
|2
|0
|Палетта Габриэль
|1
|0
|Барилла Антонино
|1
|0
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Барберис Андреа
|1
|0
|Чиурриа Патрик
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черри Альберто
|3
|1
|Скалья Филиппо
|4
|0
|Беллемо Алессандро
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Арригони Томмазо
|2
|0
|Кабаши Элвис
|2
|0
|Париджини Витторио
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Виньяли Лука
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Бертончини Давиде
|1
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
30%
2
15%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
4
31%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
4
36%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
3
38%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
14
21
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
3
21%
5
24%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
1
7%
5
24%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
3
21%
5
24%
76-90
Пропущено
12
16
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
25%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кротоне - Монца 1:1 Монца - Алессандрия 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Монца - Читтаделла 1:0
Парма - Монца 0:0 Лечче - Монца 3:0 Монца - Порденоне 3:1 Пиза - Монца 2:1 Монца - Тернана 1:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 Монца - Кремонезе 1:0 Реджина - Монца 0:0 Читтаделла - Монца 2:1 Ювентус - Монца 2:1 Монца - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Монца 3:0 Монца - Брешия 0:2 Козенца - Монца 0:3 Монца - Лечче 1:0 Салернитана - Монца 1:3
Комо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1
Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3 Перуджа - Комо 2:1 Новара - Комо 0:5 Комо - Алессандрия 2:1 Ливорно - Комо 1:2 Ольбия - Комо 3:0 Комо - Гроссето 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 16
|27
|2.
|Лечче
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|21 - 10
|24
|3.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 12
|22
|5.
|Реджина
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|14 - 11
|22
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|7.
|Асколи
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|8.
|Монца
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|14 - 12
|21
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 14
|20
|10.
|Перуджа
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|11.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|12.
|Комо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|13.
|Тернана
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 20
|17
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 19
|15
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|18.
|Кротоне
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 24
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|12 - 27
|4
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|8 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|2.
|Лечче
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Пиза
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|Козенца
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Брешия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|9.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Тернана
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|12.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|13.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|15.
|Перуджа
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Асколи
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|18.
|Кротоне
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 12
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|8.
|Комо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|9.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|10.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|13.
|Тернана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Монца
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 15
|4
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|18.
|Козенца
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|19.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1