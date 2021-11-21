Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Стад де Женев
4' Желтая карточкаПушич Петар
1:0
32' ГолКиэ Грежон
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
28
Дулин
Давид
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
24
Tote
Gomes
40
Кавабэ
Хаяо
10
Пушич
Петар
17
Сене
Кали
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Полузащитник
-
20 Мендеш ПапуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tote GomesЗащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
-
17 Сене КалиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
Ход матча
4'
32'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
45 Владение мячом, % 55
История личных встреч
Серветт
Грасcхоппер
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киэ Грежон
|4
|0.29
|Имери Кастриот
|4
|0.29
|Руй Стив
|3
|0.21
|Конья Тимоте
|3
|0.21
|Стеванович Мирослав
|2
|0.14
|Роделен Ронни
|1
|0.07
|Антунес Алексис
|1
|0.07
|Валь Тео
|1 (1)
|0.07
|Сотье Антони
|1
|0.07
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Оберлин Димитри
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|5
|0.36
|Бонатини Леонардо
|3 (2)
|0.21
|Марграйттер Георг
|3
|0.21
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.21
|Герц Кристиан
|2
|0.14
|Болла Бендегуз
|2
|0.14
|Djibril Diani
|2
|0.14
|Кавабэ Хаяо
|1
|0.07
|Allan Arigoni
|1
|0.07
|Tote Gomes
|1
|0.07
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Пушич Петар
|0
|0
|Dominik Schmid2
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|4
|1
|Сотье Антони
|4
|0
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Руй Стив
|3
|0
|Фрик Джереми
|1
|1
|Киэ Грежон
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Диалло Мусса
|2
|0
|Клиши Гаэль
|1
|0
|Роделен Ронни
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Имери Кастриот
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Мендеш Папу
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|4
|1
|Герц Кристиан
|4
|0
|Tote Gomes
|4
|0
|Марграйттер Георг
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Лоосли Ноа
|2
|0
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|Да Силва Нуну
|2
|0
|Allan Arigoni
|2
|0
|Djibril Diani
|2
|0
|Dominik Schmid2
|2
|0
|Бонатини Леонардо
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Сене Кали
|1
|0
|Florian Hoxha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
8%
1
13%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
1
8%
2
25%
76-90
Пропущено
15
7
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
13%
4
57%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
4
27%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
29%
76-90
Забито
8
17
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
6
35%
16-30
2
25%
3
18%
31-45
1
13%
4
24%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
2
25%
2
12%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Забито
20
25
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
2
10%
2
8%
1-15
5
25%
6
24%
16-30
4
20%
5
20%
31-45
2
10%
6
24%
46-60
4
20%
2
8%
61-75
3
15%
4
16%
76-90
Пропущено
28
17
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
2
7%
6
35%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
7
25%
0
0%
31-45
7
25%
3
18%
46-60
4
14%
3
18%
61-75
5
18%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2
Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 FC Amical Saint-Prex - Серветт 0:6 Базель - Серветт 5:1 Серветт - Лугано 0:2 Серветт - Мольде 2:0 Сьон - Серветт 1:2 Мольде - Серветт 3:0 Марсель - Серветт 3:1 Серветт - Динамо Киев 1:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3
Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 FC Widnau - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:2 Грасcхоппер - Тун 2:3 Грасcхоппер - Люцерн 0:2 Базель - Грасcхоппер 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|14
|8
|4
|2
|32 - 24
|28
|2.
|Базель
|13
|7
|5
|1
|29 - 12
|26
|3.
|Лугано
|3:1
|13
|7
|2
|4
|20 - 15
|23
|4.
|Янг Бойз
|12
|6
|4
|2
|29 - 14
|22
|5.
|Грасcхоппер
|0:1
|14
|4
|6
|4
|23 - 20
|18
|6.
|Серветт
|1:0
|14
|4
|3
|7
|21 - 28
|15
|7.
|Сьон
|14
|4
|3
|7
|16 - 28
|15
|8.
|Санкт-Галлен
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|9.
|Лозанна-Спорт
|14
|2
|5
|7
|16 - 28
|11
|10.
|Люцерн
|1:3
|14
|1
|7
|6
|18 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|2.
|Цюрих
|6
|4
|2
|0
|17 - 9
|14
|3.
|Лугано
|3:1
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|Грасcхоппер
|0:1
|7
|3
|3
|1
|16 - 11
|12
|5.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Серветт
|1:0
|8
|3
|1
|4
|13 - 15
|10
|7.
|Санкт-Галлен
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|8.
|Сьон
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|9.
|Лозанна-Спорт
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|10.
|Люцерн
|1:3
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|8
|4
|2
|2
|15 - 15
|14
|2.
|Базель
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|3.
|Янг Бойз
|7
|3
|2
|2
|19 - 10
|11
|4.
|Лугано
|3:1
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|5.
|Сьон
|7
|2
|2
|3
|9 - 18
|8
|6.
|Грасcхоппер
|0:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|7.
|Санкт-Галлен
|7
|2
|0
|5
|8 - 17
|6
|8.
|Лозанна-Спорт
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|9.
|Серветт
|1:0
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|10.
|Люцерн
|1:3
|7
|0
|5
|2
|8 - 13
|5