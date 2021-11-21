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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Серветт
3:2
Конец матча

Стадион:
Грасcхоппер
0'
4' Желтая карточка
Пушич Петар
1:0
32' Гол
Киэ Грежон
1:0
49' Не забитый пенальти
Валь Тео
2:0
50' Гол
Имери Кастриот
55' Желтая карточка
Сассо Венсан
2:1
56' Пенальти
Бонатини Леонардо
68' Желтая карточка
Леняни Эрмир
2:2
69' Гол
Кавабэ Хаяо
75' Желтая карточка
Дулин Давид
3:2
80' Гол
Киэ Грежон
90'+4
32
Фрик
Джереми
7
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
28
Дулин
Давид
17
Имери
Кастриот
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
12
Роделен
Ронни
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
33
Марграйттер
Георг
24
Tote
Gomes
31
Dominik
Schmid2
40
Кавабэ
Хаяо
28
Герц
Кристиан
3
Леняни
Эрмир
10
Пушич
Петар
17
Сене
Кали
11
Бонатини
Леонардо
Серветт
4-1-2-3
Грасcхоппер
3-4-1-2

История личных встреч

Серветт
Грасcхоппер

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

С
1:1
К
1:0
ТМК
0:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
0:3
С
3:1
С
1:4
С
3:4
ТМС
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киэ Грежон 5 0.36
Имери Кастриот 5 0.36
Руй Стив 3 0.21
Конья Тимоте 3 0.21
Стеванович Мирослав 2 0.14
Роделен Ронни 1 0.07
Антунес Алексис 1 0.07
Валь Тео 1 (1) 0.07
Сотье Антони 1 0.07
Клиши Гаэль 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 5 0.36
Бонатини Леонардо 4 (3) 0.29
Марграйттер Георг 3 0.21
Кампана Леонардо 3 (2) 0.21
Герц Кристиан 2 0.14
Кавабэ Хаяо 2 0.14
Болла Бендегуз 2 0.14
Djibril Diani 2 0.14
Allan Arigoni 1 0.07
Tote Gomes 1 0.07
Леняни Эрмир 0 0
Пушич Петар 0 0
Dominik Schmid2 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 5 1
Сотье Антони 4 0
Сеспедес Борис 4 0
Руй Стив 3 0
Фрик Джереми 1 1
Киэ Грежон 2 0
Валь Тео 2 0
Диалло Мусса 2 0
Клиши Гаэль 1 0
Роделен Ронни 1 0
Дулин Давид 1 0
Севрен Йоан 1 0
Имери Кастриот 1 0
Антунес Алексис 1 0
Мендеш Папу 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 1
Герц Кристиан 4 0
Tote Gomes 4 0
Марграйттер Георг 3 0
Пушич Петар 3 0
Лоосли Ноа 2 0
Кавабэ Хаяо 2 0
Да Силва Нуну 2 0
Allan Arigoni 2 0
Djibril Diani 2 0
Dominik Schmid2 2 0
Леняни Эрмир 1 0
Бонатини Леонардо 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Сене Кали 1 0
Florian Hoxha 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
10
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
7%
1
10%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
12%
4
40%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
1
10%
31-45
5
29%
29%
2
20%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
3
30%
76-90

Забито

8
17
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
6
35%
16-30
2
25%
3
18%
31-45
1
13%
4
24%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
2
25%
2
12%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Забито

23
27
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
2
9%
2
7%
1-15
5
22%
6
22%
16-30
5
22%
5
19%
31-45
3
13%
7
26%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
4
17%
4
15%
76-90

Пропущено

30
20
12 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
2
7%
6
30%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
7
23%
1
5%
31-45
8
27%
4
20%
46-60
5
17%
3
15%
61-75
5
17%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2
Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 FC Amical Saint-Prex - Серветт 0:6 Базель - Серветт 5:1 Серветт - Лугано 0:2 Серветт - Мольде 2:0 Сьон - Серветт 1:2 Мольде - Серветт 3:0 Марсель - Серветт 3:1 Серветт - Динамо Киев 1:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3
Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 FC Widnau - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:2 Грасcхоппер - Тун 2:3 Грасcхоппер - Люцерн 0:2 Базель - Грасcхоппер 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 14 8 4 2 32 - 24 28
2. Базель 13 7 5 1 29 - 12 26
3. Лугано 13 7 2 4 20 - 15 23
4. Янг Бойз 12 6 4 2 29 - 14 22
5. Грасcхоппер 14 4 6 4 25 - 22 18
6. Серветт 14 4 3 7 23 - 30 15
7. Сьон 14 4 3 7 16 - 28 15
8. Санкт-Галлен 14 4 3 7 19 - 28 15
9. Лозанна-Спорт 14 2 5 7 16 - 28 11
10. Люцерн 14 1 7 6 18 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 7 4 2 1 18 - 6 14
2. Цюрих 6 4 2 0 17 - 9 14
3. Лугано 7 4 2 1 11 - 7 14
4. Грасcхоппер 7 3 3 1 16 - 11 12
5. Янг Бойз 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Серветт 8 3 1 4 15 - 17 10
7. Санкт-Галлен 7 2 3 2 11 - 11 9
8. Сьон 7 2 1 4 7 - 10 7
9. Лозанна-Спорт 7 1 3 3 9 - 15 6
10. Люцерн 7 1 2 4 10 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 8 4 2 2 15 - 15 14
2. Базель 6 3 3 0 11 - 6 12
3. Янг Бойз 7 3 2 2 19 - 10 11
4. Лугано 6 3 0 3 9 - 8 9
5. Сьон 7 2 2 3 9 - 18 8
6. Грасcхоппер 7 1 3 3 9 - 11 6
7. Санкт-Галлен 7 2 0 5 8 - 17 6
8. Лозанна-Спорт 7 1 2 4 7 - 13 5
9. Серветт 6 1 2 3 8 - 13 5
10. Люцерн 7 0 5 2 8 - 13 5
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Киэ Грежон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Пушич Петар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серветт 3:2 Грасcхоппер онлайн


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