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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лугано
3:1
Конец матча

Стадион:
Люцерн
0'
1:0
4' Гол
Циглер Рето
4' Желтая карточка
Мюллер Мариус
1:1
10' Гол
Соргич Деян
2:1
35' Гол
Mohamed Amoura
3:1
45' Пенальти
Марич Мият
57' Желтая карточка
Ндиайе Ибраима
67' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
75' Желтая карточка
Шульц Марвин
90'+5
26
Amir
Saipi
4
Kreshnik
Hajrizi
30
Дапрела
Фабио
5
Марич
Мият
3
Циглер
Рето
14
Саббатини
Хонатан
24
Ловрич
Санди
6
Mohamed
Amoura
8
Лунгой
Кристофер
19
Целар
Жан
7
Фаччинетти
Микаэль
32
Мюллер
Мариус
34
Сидлер
Сильван
15
Шульц
Марвин
28
Бадштубер
Хольгер
13
Фрыдек
Мартин
31
Эмини
Лорик
7
Ндиайе
Ибраима
4
Гентнер
Кристиан
19
Угриниц
Филип
9
Соргич
Деян
6
Верманн
Йорди
Лугано
4-2-1-3
Люцерн
4-1-4-1

История личных встреч

Лугано
Люцерн

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
38.5%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед

30 матчей

36.7%
16.7%
46.6%
11 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

С
2:3
С
1:2
К
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
1:4
С
4:2
С
2:0
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
С
0:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
2:2
С
0:1
ТМК
3:1
ПО
5:0
ПО
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Циглер Рето 4 (2) 0.31
Боттани Маттиа 3 0.23
Абубакар-Анкра Асума 3 0.23
Целар Жан 2 (1) 0.15
Mohamed Amoura 2 0.15
Лаванши Нума 1 0.08
Саббатини Хонатан 1 0.08
Kreshnik Hajrizi 1 0.08
Hadj Mahmoud 1 0.08
Марич Мият 1 (1) 0.08
Ловрич Санди 0 0
Фаччинетти Микаэль 0 0
Yuri VI 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 4 0.29
Ндиайе Ибраима 3 0.21
Соргич Деян 3 (1) 0.21
Сидлер Сильван 2 0.14
Шюрпф Паскаль 2 0.14
Ташар Варол 1 0.07
Верманн Йорди 1 0.07
Шульц Марвин 1 (1) 0.07
Эмини Лорик 1 (1) 0.07
Гентнер Кристиан 0 0
Кампо Самуэле 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Чумич Никола 0 0
Бурч Марко 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 5 0
Дапрела Фабио 4 0
Боттани Маттиа 4 0
Kreshnik Hajrizi 4 0
Циглер Рето 2 0
Марич Мият 2 0
Лаванши Нума 2 0
Саббатини Хонатан 2 0
Yuri VI 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Ловрич Санди 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Luis Phelipe 1 0
Монцьяло Кевин 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угриниц Филип 7 0
Шульц Марвин 4 1
Ташар Варол 4 1
Ндиайе Ибраима 4 0
Соргич Деян 3 0
Фаркаш Патрик 3 0
Верманн Йорди 3 0
Эмини Лорик 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Мюллер Мариус 1 0
Гретер Симон 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Алунга Иван 1 0
Бурч Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
30%
5
63%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
25%
4
31%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
11%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
25%
3
23%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Забито

19
18
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
2
11%
3
17%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
6
32%
1
6%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
6
32%
5
28%
76-90

Пропущено

16
26
9 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
19%
6
23%
1-15
3
19%
3
12%
16-30
3
19%
8
31%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
3
19%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1
Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1 Лугано - Базель 1:1 Сьон - Лугано 3:2 ФК Ла-Шо-де-Фон - Лугано 1:7 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Серветт - Лугано 0:2 Беллинцона - Лугано 1:0 Лугано - Цюрих 0:2 Лугано - Интер Милан 2:2 Лугано - Винтертур 0:0 Лугано - Рапперсвиль-Йона 1:1
Люцерн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0
Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 Хам - Люцерн 0:1 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Люцерн - Цюрих 1:3 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Люцерн - Виль 2:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 14 8 4 2 32 - 24 28
2. Базель 13 7 5 1 29 - 12 26
3. Лугано 13 7 2 4 20 - 15 23
4. Янг Бойз 12 6 4 2 29 - 14 22
5. Грасcхоппер 14 4 6 4 25 - 22 18
6. Серветт 14 4 3 7 23 - 30 15
7. Сьон 14 4 3 7 16 - 28 15
8. Санкт-Галлен 14 4 3 7 19 - 28 15
9. Лозанна-Спорт 14 2 5 7 16 - 28 11
10. Люцерн 14 1 7 6 18 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 7 4 2 1 18 - 6 14
2. Цюрих 6 4 2 0 17 - 9 14
3. Лугано 7 4 2 1 11 - 7 14
4. Грасcхоппер 7 3 3 1 16 - 11 12
5. Янг Бойз 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Серветт 8 3 1 4 15 - 17 10
7. Санкт-Галлен 7 2 3 2 11 - 11 9
8. Сьон 7 2 1 4 7 - 10 7
9. Лозанна-Спорт 7 1 3 3 9 - 15 6
10. Люцерн 7 1 2 4 10 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 8 4 2 2 15 - 15 14
2. Базель 6 3 3 0 11 - 6 12
3. Янг Бойз 7 3 2 2 19 - 10 11
4. Лугано 6 3 0 3 9 - 8 9
5. Сьон 7 2 2 3 9 - 18 8
6. Грасcхоппер 7 1 3 3 9 - 11 6
7. Санкт-Галлен 7 2 0 5 8 - 17 6
8. Лозанна-Спорт 7 1 2 4 7 - 13 5
9. Серветт 6 1 2 3 8 - 13 5
10. Люцерн 7 0 5 2 8 - 13 5
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Марич Мият из команды Лугано забивает с точки!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Mohamed Amoura бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Соргич Деян бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Мюллер Мариус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Циглер Рето бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лугано 3:1 Люцерн онлайн


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