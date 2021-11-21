Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:0
4' ГолЦиглер Рето
4' Желтая карточкаМюллер Мариус
1:1
10' ГолСоргич Деян
2:1
35' ГолMohamed Amoura
3:1
45' ПенальтиМарич Мият
57' Желтая карточкаНдиайе Ибраима
67' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
75' Желтая карточкаШульц Марвин
26
Amir
Saipi
24
Ловрич
Санди
19
Целар
Жан
15
Шульц
Марвин
31
Эмини
Лорик
- Основной состав
-
26 Amir SaipiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
46 Бауман НоамВратарь
-
21 Yuri VIЗащитник
-
16 Лаванши НумаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Leonid Srdic
-
99 Nikolas Muci
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шульц МарвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
17 Гретер СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Алунга ИванНападающий
-
20 Чумич НиколаНападающий
-
41 Noah Rupp
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
4'
1:0
10'
1:1
35'
2:1
45'
3:1
57'
75'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
43 Владение мячом, % 57
История личных встреч
Лугано
Люцерн
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
38.5%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед
30 матчей
36.7%
16.7%
46.6%
11 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Циглер Рето
|4 (2)
|0.31
|Боттани Маттиа
|3
|0.23
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.23
|Целар Жан
|2 (1)
|0.15
|Mohamed Amoura
|2
|0.15
|Лаванши Нума
|1
|0.08
|Саббатини Хонатан
|1
|0.08
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.08
|Hadj Mahmoud
|1
|0.08
|Марич Мият
|1 (1)
|0.08
|Ловрич Санди
|0
|0
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|Yuri VI
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|4
|0.29
|Ндиайе Ибраима
|3
|0.21
|Соргич Деян
|3 (1)
|0.21
|Сидлер Сильван
|2
|0.14
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.14
|Ташар Варол
|1
|0.07
|Верманн Йорди
|1
|0.07
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.07
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.07
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Чумич Никола
|0
|0
|Бурч Марко
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|5
|0
|Дапрела Фабио
|4
|0
|Боттани Маттиа
|4
|0
|Kreshnik Hajrizi
|4
|0
|Циглер Рето
|2
|0
|Марич Мият
|2
|0
|Лаванши Нума
|2
|0
|Саббатини Хонатан
|2
|0
|Yuri VI
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Монцьяло Кевин
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угриниц Филип
|7
|0
|Шульц Марвин
|4
|1
|Ташар Варол
|4
|1
|Ндиайе Ибраима
|4
|0
|Соргич Деян
|3
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Верманн Йорди
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Мюллер Мариус
|1
|0
|Гретер Симон
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
|Бурч Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
30%
5
63%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
25%
4
31%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
11%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
25%
3
23%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Забито
19
18
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
2
11%
3
17%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
6
32%
1
6%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
6
32%
5
28%
76-90
Пропущено
16
26
9 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
19%
6
23%
1-15
3
19%
3
12%
16-30
3
19%
8
31%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
3
19%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1
Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1 Лугано - Базель 1:1 Сьон - Лугано 3:2 ФК Ла-Шо-де-Фон - Лугано 1:7 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Серветт - Лугано 0:2 Беллинцона - Лугано 1:0 Лугано - Цюрих 0:2 Лугано - Интер Милан 2:2 Лугано - Винтертур 0:0 Лугано - Рапперсвиль-Йона 1:1
Люцерн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0
Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 Хам - Люцерн 0:1 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Люцерн - Цюрих 1:3 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Люцерн - Виль 2:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|14
|8
|4
|2
|32 - 24
|28
|2.
|Базель
|13
|7
|5
|1
|29 - 12
|26
|3.
|Лугано
|13
|7
|2
|4
|20 - 15
|23
|4.
|Янг Бойз
|12
|6
|4
|2
|29 - 14
|22
|5.
|Грасcхоппер
|14
|4
|6
|4
|25 - 22
|18
|6.
|Серветт
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|7.
|Сьон
|14
|4
|3
|7
|16 - 28
|15
|8.
|Санкт-Галлен
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|9.
|Лозанна-Спорт
|14
|2
|5
|7
|16 - 28
|11
|10.
|Люцерн
|14
|1
|7
|6
|18 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|2.
|Цюрих
|6
|4
|2
|0
|17 - 9
|14
|3.
|Лугано
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|Грасcхоппер
|7
|3
|3
|1
|16 - 11
|12
|5.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Серветт
|8
|3
|1
|4
|15 - 17
|10
|7.
|Санкт-Галлен
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|8.
|Сьон
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|9.
|Лозанна-Спорт
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|10.
|Люцерн
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|8
|4
|2
|2
|15 - 15
|14
|2.
|Базель
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|3.
|Янг Бойз
|7
|3
|2
|2
|19 - 10
|11
|4.
|Лугано
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|5.
|Сьон
|7
|2
|2
|3
|9 - 18
|8
|6.
|Грасcхоппер
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|7.
|Санкт-Галлен
|7
|2
|0
|5
|8 - 17
|6
|8.
|Лозанна-Спорт
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|9.
|Серветт
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|10.
|Люцерн
|7
|0
|5
|2
|8 - 13
|5