Первый тайм

41' Гаари Жюрьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Тадич Душан из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

39' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом

37' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Гравенберх Райан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

33' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

33' Блинд Дэйли из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

32' Аякс выполняет удар от ворот.

31' Игрок Алле Себастьян из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

31' Антони из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

31' Антони из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...

30' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

26' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

26' Почти гол! Крамер Михил пробил головой по воротам, но Ремко Пасвеер спас!

25' Матч возобновится спорным мячом

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

24' ШАНС! Тадич Душан вышел один на один с голкипером...

24' Опасность! Алле Себастьян из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

23' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Тоуба Ахмед пробует нанести удар издали, но Ремко Пасвеер держит все под контролем

21' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Ваалвейк

20' Антони не смог попасть в створ ударом издали

19' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Ваалвейк

13' Как он промахнулся? Тадич Душан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

11' Удар от ворот произведет Ваалвейк

10' Алле Себастьян нанес удар, мяч был парирован, но Этьен Вассен не удержал его в руках.

10' Опасность! Гравенберх Райан из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

10' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Тоуба Ахмед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Антони из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

8' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

7' Алле Себастьян из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

7' Антони из команды Аякс делает успешный заброс на партнера в штрафную.

6' Гаари Жюрьен из команды Ваалвейк направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

1' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ваалвейк начинает с центра поля