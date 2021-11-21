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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Ваалвейк
0:2
Первый тайм: 43'

Стадион:
Аякс
0'
0:1
17' Гол
Алле Себастьян
0:2
42' Гол
Бергёйс Стивен
43'
1
Вассен
Этьенн
4
Адевойе
Шоун
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
2
Гаари
Жюрьен
6
Анита
Вурнон
26
Августейнс
Себбе
34
Ваутерс
Луук
7
Одгор
Йенс
29
Крамер
Михил
22
Бакари
Саид
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
11
Антони
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
Ваалвейк
3-4-3
Аякс
4-2-3-1

Ход матча

17'
0:1
Алле Себастьян
(Тадич Душан)
42'
0:2
Бергёйс Стивен
(Блинд Дэйли)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

История личных встреч

Ваалвейк
Аякс

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

Э
0:1
Э
3:0
ТМС
6:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
3:0
Э
0:1
К
5:1
Э
1:5
Э
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 5 0.38
Одгор Йенс 3 0.23
Бюттнер Александер 2 (1) 0.15
Ван дер Венне Рихард 1 0.08
Анита Вурнон 1 0.08
Бакари Саид 1 0.08
Мёленстен Мелле 1 0.08
Тоуба Ахмед 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Азхиль Айман 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 8 0.62
Тадич Душан 5 0.38
Мазрауи Нуссер 4 0.31
Бергёйс Стивен 3 0.23
Нерес Давид 3 0.23
Антони 3 0.23
Классен Дэви 2 0.15
Альварес Эдсон 2 0.15
Дарами Мохаммед 1 0.08
Тальяфико Николас 1 0.08
Кудус Мохаммед 1 0.08
Перейра Данило II 1 0.08
Гравенберх Райан 1 0.08
Тимбер Юррьен 1 0.08
Мартинес Лисандро 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Шуурс Перр 0 0
Тейлор Кеннет 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 4 0
Тоуба Ахмед 4 0
Бюттнер Александер 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Вассен Этьенн 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Одгор Йенс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Гаари Жюрьен 1 0
Бакари Саид 1 0
Мёленстен Мелле 1 0
Joseph Oosting 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алле Себастьян 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Гравенберх Райан 2 0
Антони 1 0
Классен Дэви 1 0
Мазрауи Нуссер 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
40%
1
10%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

9
25
6 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
11%
3
12%
1-15
1
11%
5
20%
16-30
4
44%
5
20%
31-45
1
11%
3
12%
46-60
1
11%
4
16%
61-75
1
11%
5
20%
76-90

Пропущено

11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
18%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
33%
76-90

Забито

14
35
8 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
1
7%
4
11%
1-15
2
14%
8
23%
16-30
5
36%
6
17%
31-45
2
14%
4
11%
46-60
1
7%
7
20%
61-75
3
21%
6
17%
76-90

Пропущено

17
4
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 4
4
24%
1
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
6
35%
1
25%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
1
6%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0
Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Рода - Ваалвейк 2:4 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:0 Ваалвейк - Твенте 2:1
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0
Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Аякс - РБ Лейпциг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 13 9 3 1 39 - 2 30
2. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
3. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 13 28
4. Утрехт 12 7 2 3 27 - 14 23
5. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
6. Твенте 13 6 3 4 20 - 18 21
7. НЕК Неймеген 13 5 4 4 17 - 19 19
8. Камбюр 12 6 0 6 21 - 26 18
9. Виллем II 13 5 3 5 16 - 22 18
10. Херенвен 13 5 2 6 16 - 20 17
11. Гоу Эхед Иглс 13 5 2 6 17 - 23 17
12. АЗ Алкмаар 12 5 1 6 23 - 19 16
13. Хераклес 12 4 2 6 14 - 17 14
14. Гронинген 13 3 5 5 12 - 19 14
15. Ваалвейк 0:2 13 2 5 6 14 - 19 11
16. Спарта Роттердам 13 2 4 7 11 - 20 10
17. Фортуна Ситтард 12 2 3 7 14 - 28 9
18. ПЕК Зволле 13 1 1 11 7 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
2. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
3. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Аякс 2:0 7 5 1 1 27 - 1 16
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
7. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
8. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 14 - 7 10
9. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
10. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
11. Херенвен 7 3 0 4 10 - 13 9
12. НЕК Неймеген 6 2 2 2 6 - 5 8
13. Ваалвейк 0:2 7 2 1 4 5 - 8 7
14. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 7 - 15 7
15. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
16. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
17. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 10 6
18. ПЕК Зволле 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
2. Аякс 2:0 6 4 2 0 12 - 1 14
3. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
4. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
5. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
7. Камбюр 6 3 0 3 8 - 15 9
8. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Виллем II 7 2 2 3 10 - 12 8
10. Утрехт 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Гронинген 7 2 1 4 7 - 15 7
12. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
13. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 5 - 14 5
14. Ваалвейк 0:2 6 0 4 2 9 - 11 4
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 7 0 0 7 4 - 19 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
Аякс
51.00
9.60
1.09
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ваалвейк 0:2 Аякс онлайн


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