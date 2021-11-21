Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:5
Конец матча
Стадион: Мандемейкерс
0:1
17' ГолАлле Себастьян
0:2
42' ГолБергёйс Стивен
52' Undefined phrase: football_event_Антони
0:3
57' ГолБергёйс Стивен
0:4
74' ГолТимбер Юррьен
0:5
83' ГолАлле Себастьян
85' Желтая карточкаГаари Жюрьен
59
Тоуба
Ахмед
34
Ваутерс
Луук
22
Бакари
Саид
29
Крамер
Михил
32
Пасвер
Ремко
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ваутерс ЛуукПолузащитник
-
22 Бакари СаидНападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Тенкен ЙенсВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
0:1
42'
0:2
52'
57'
0:3
70'
74'
0:4
83'
0:5
85'
Статистика матча
-
0 Голы 5
-
8 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 10
-
5 Угловые 9
-
1 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
История личных встреч
Ваалвейк
Аякс
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|5
|0.38
|Одгор Йенс
|3
|0.23
|Бюттнер Александер
|2 (1)
|0.15
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0.08
|Анита Вурнон
|1
|0.08
|Бакари Саид
|1
|0.08
|Мёленстен Мелле
|1
|0.08
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|9
|0.69
|Тадич Душан
|5
|0.38
|Бергёйс Стивен
|5
|0.38
|Мазрауи Нуссер
|4
|0.31
|Нерес Давид
|3
|0.23
|Антони
|3
|0.23
|Классен Дэви
|2
|0.15
|Альварес Эдсон
|2
|0.15
|Тимбер Юррьен
|2
|0.15
|Дарами Мохаммед
|1
|0.08
|Тальяфико Николас
|1
|0.08
|Кудус Мохаммед
|1
|0.08
|Перейра Данило II
|1
|0.08
|Гравенберх Райан
|1
|0.08
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
|Тейлор Кеннет
|0
|0
Карточки
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|4
|0
|Тоуба Ахмед
|4
|0
|Бюттнер Александер
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Гаари Жюрьен
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Мёленстен Мелле
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алле Себастьян
|2
|0
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Гравенберх Райан
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
15
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
4
27%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
40%
2
13%
76-90
Пропущено
11
1
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
100%
76-90
Забито
9
25
6 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
11%
3
12%
1-15
1
11%
5
20%
16-30
4
44%
5
20%
31-45
1
11%
3
12%
46-60
1
11%
4
16%
61-75
1
11%
5
20%
76-90
Пропущено
11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
18%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
33%
76-90
Забито
14
40
8 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
1
7%
4
10%
1-15
2
14%
9
23%
16-30
5
36%
7
18%
31-45
2
14%
5
13%
46-60
1
7%
8
20%
61-75
3
21%
7
18%
76-90
Пропущено
22
4
10 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 4
4
18%
1
25%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
7
32%
1
25%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
2
9%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0
Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Рода - Ваалвейк 2:4 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:0 Ваалвейк - Твенте 2:1
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0
Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Аякс - РБ Лейпциг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|9
|3
|1
|42 - 2
|30
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|33 - 20
|30
|3.
|Фейеноорд
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|4.
|Утрехт
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|5.
|Витесс
|13
|7
|1
|5
|14 - 21
|22
|6.
|Твенте
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|7.
|НЕК Неймеген
|13
|5
|4
|4
|17 - 19
|19
|8.
|Камбюр
|12
|6
|0
|6
|21 - 26
|18
|9.
|Виллем II
|13
|5
|3
|5
|16 - 22
|18
|10.
|Херенвен
|13
|5
|2
|6
|16 - 20
|17
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|2
|6
|17 - 23
|17
|12.
|АЗ Алкмаар
|12
|5
|1
|6
|23 - 19
|16
|13.
|Хераклес
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|14.
|Гронинген
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|15.
|Ваалвейк
|13
|2
|5
|6
|14 - 22
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|3
|7
|14 - 28
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|13
|1
|1
|11
|7 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|2.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|4.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|5.
|Хераклес
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|7.
|Твенте
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|8.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|9.
|Виллем II
|6
|3
|1
|2
|6 - 10
|10
|10.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|11.
|Херенвен
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|12.
|НЕК Неймеген
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|13.
|Ваалвейк
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|7 - 15
|7
|15.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|16.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|2.
|Аякс
|6
|4
|2
|0
|15 - 1
|14
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|4.
|ПСВ
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|5.
|НЕК Неймеген
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|6.
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|7.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|8 - 15
|9
|8.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Виллем II
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|10.
|Утрехт
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Гронинген
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|АЗ Алкмаар
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|14.
|Ваалвейк
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Хераклес
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|0
|0
|7
|4 - 19
|0