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Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 15-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Сочи" сыграет дома с казанским "Рубином".Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!