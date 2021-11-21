Россия: Премьер-лига 2021-2022
5
Родригао
27
Заика
Кирилл
22
Дюпин
Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 РодригаоЗащитник
- Защитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Шакуро ПавелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Мусаев ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
История личных встреч
Сочи
Рубин
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касьерра Матео
|7
|0.5
|Попов Ивелин
|3
|0.21
|Юсупов Артур
|3
|0.21
|Нобоа Кристиан
|3 (2)
|0.21
|Жоаозиньо Рамос
|2
|0.14
|Барсов Максим
|2
|0.14
|Терехов Сергей
|1
|0.07
|Дуганджич Марко
|1
|0.07
|Юрганов Игорь
|1
|0.07
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|Заика Кирилл
|0
|0
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|4
|0.29
|Ин-Бом Хван
|2
|0.14
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.07
|Костюков Михаил
|1
|0.07
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.07
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.07
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.07
|Йевтич Дарко
|1
|0.07
|Самошников Илья
|1
|0.07
|Онугха Герман
|1
|0.07
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|4
|0
|Бурмистров Никита
|3
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Терехов Сергей
|3
|0
|Заика Кирилл
|3
|0
|Попов Ивелин
|2
|0
|Родригао
|2
|0
|Джанаев Сослан
|2
|0
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|Юсупов Артур
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Юрганов Игорь
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Касьерра Матео
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уремович Филип
|5
|0
|Абильдгор Оливер
|5
|0
|Зотов Георгий
|4
|0
|Кварацхелия Хвича
|4
|0
|Бегич Сильвие
|3
|0
|Самошников Илья
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Ин-Бом Хван
|3
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Шатов Олег
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Йевтич Дарко
|1
|0
|Зуев Александр
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Талби Монтассар
|1
|0
|Онугха Герман
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
5
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
5
33%
1
20%
1-15
3
20%
1
20%
16-30
2
13%
3
60%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
60%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
4
44%
2
22%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
9%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
1
9%
2
18%
76-90
Забито
24
14
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
6
25%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
3
13%
4
29%
31-45
2
8%
2
14%
46-60
6
25%
2
14%
61-75
4
17%
3
21%
76-90
Пропущено
16
23
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
13%
2
9%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
2
13%
5
22%
31-45
5
31%
5
22%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
2
13%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2
Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0 Сочи - Кешля 3:0 Рубин - Сочи 1:3 Химки - Сочи 2:3
Рубин
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2
Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Рубин - Спартак Москва 1:0 Рубин - Сочи 1:3 Рубин - Спартак Москва 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|39 - 17
|33
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|27 - 17
|29
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 16
|27
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|21 - 15
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 14
|24
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|18 - 14
|24
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 17
|23
|8.
|Ахмат
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|17 - 21
|21
|9.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|11.
|Ростов
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|27 - 27
|17
|12.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 22
|13
|16.
|Урал
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|6 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 9
|21
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|3.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|4.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 3
|14
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|8.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|10.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|13.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 15
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 7
|7
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|3.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|4.
|Зенит
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|5.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 8
|11
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|10.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|12.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|13.
|Рубин
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 21
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Рубин
Исход игры
Сочи
77.8% (119)
Ничья
15% (23)
Рубин
7.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
61.48% (83)
Меньше
38.52% (52)
Обе команды забьют
Да
71.85% (97)
Нет
28.15% (38)
Популярный счёт
2:1 Сочи
40.5% (62)
1:0 Сочи
13.7% (21)
2:0 Сочи
10.5% (16)
1:1 Ничья
9.2% (14)
3:1 Сочи
5.9% (9)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:2 Рубин
2% (3)
3:2 Сочи
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!