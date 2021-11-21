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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Сочи
 
Позже

Стадион:
Рубин
12
Заболотный
Николай
34
Маргасов
Тимофей
5
Родригао
20
Юрганов
Игорь
27
Заика
Кирилл
16
Нобоа
Кристиан
15
Цаллагов
Ибрагим
13
Терехов
Сергей
18
Бурмистров
Никита
30
Касьерра
Матео
6
Юсупов
Артур
22
Дюпин
Юрий
31
Зотов
Георгий
28
Абильдгор
Оливер
3
Талби
Монтассар
5
Уремович
Филип
6
Ин-Бом
Хван
7
Бакаев
Солтмурад
11
Дрейер
Андерс
99
Хакшабанович
Сеад
23
Зуев
Александр
10
Онугха
Герман
Сочи
3-4-3
Рубин
4-1-4-1

История личных встреч

Сочи
Рубин

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

КПП
1:3
ПЛ
1:0
ТМК
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 7 0.5
Попов Ивелин 3 0.21
Юсупов Артур 3 0.21
Нобоа Кристиан 3 (2) 0.21
Жоаозиньо Рамос 2 0.14
Барсов Максим 2 0.14
Терехов Сергей 1 0.07
Дуганджич Марко 1 0.07
Юрганов Игорь 1 0.07
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Заика Кирилл 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 4 0.29
Ин-Бом Хван 2 0.14
Хакшабанович Сеад 1 0.07
Костюков Михаил 1 0.07
Кварацхелия Хвича 1 0.07
Бакаев Солтмурад 1 0.07
Деспотович Джордже 1 (1) 0.07
Йевтич Дарко 1 0.07
Самошников Илья 1 0.07
Онугха Герман 1 0.07

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 4 0
Бурмистров Никита 3 0
Нобоа Кристиан 3 0
Терехов Сергей 3 0
Заика Кирилл 3 0
Попов Ивелин 2 0
Родригао 2 0
Джанаев Сослан 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Юсупов Артур 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Касьерра Матео 1 0
Барач Матео 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 5 0
Абильдгор Оливер 5 0
Зотов Георгий 4 0
Кварацхелия Хвича 4 0
Бегич Сильвие 3 0
Самошников Илья 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Ин-Бом Хван 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Зуев Александр 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Талби Монтассар 1 0
Онугха Герман 1 0
Нижегородов Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
5
33%
1
20%
1-15
3
20%
1
20%
16-30
2
13%
3
60%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
60%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
4
44%
2
22%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
9%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Забито

24
14
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
6
25%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
3
13%
4
29%
31-45
2
8%
2
14%
46-60
6
25%
2
14%
61-75
4
17%
3
21%
76-90

Пропущено

16
23
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
13%
2
9%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
2
13%
5
22%
31-45
5
31%
5
22%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
2
13%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2
Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0 Сочи - Кешля 3:0 Рубин - Сочи 1:3 Химки - Сочи 2:3
Рубин
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2
Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Рубин - Спартак Москва 1:0 Рубин - Сочи 1:3 Рубин - Спартак Москва 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 10 3 2 39 - 17 33
2. Динамо Москва Заявка 15 9 2 4 27 - 17 29
3. Сочи Заявка 14 9 0 5 24 - 16 27
4. Локомотив Москва Заявка 15 6 7 2 21 - 15 25
5. Краснодар Заявка 15 7 3 5 24 - 14 24
6. ЦСКА Москва Заявка 15 7 3 5 18 - 14 24
7. Крылья Советов Заявка 15 7 2 6 20 - 17 23
8. Ахмат Заявка 15 7 0 8 17 - 21 21
9. Рубин Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
10. Спартак Москва Заявка 15 5 4 6 17 - 21 19
11. Ростов Заявка 15 4 5 6 27 - 27 17
12. Уфа Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
13. Нижний Новгород Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
14. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
15. Химки Заявка 15 2 7 6 11 - 22 13
16. Урал Заявка 15 2 6 7 6 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 26 - 9 21
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Сочи Заявка 6 5 0 1 15 - 5 15
4. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
5. ЦСКА Москва Заявка 7 4 2 1 8 - 3 14
6. Локомотив Москва Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Крылья Советов Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
8. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
10. Ахмат Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
11. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
14. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
15. Урал Заявка 8 1 4 3 4 - 7 7
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Локомотив Москва Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
3. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
4. Зенит Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
5. Краснодар Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
6. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
7. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ахмат Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
11. Спартак Москва Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
12. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
13. Рубин Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
14. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 1 0 6 8 - 21 3
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  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 15-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Сочи" сыграет дома с казанским "Рубином".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2021, осталось считанные секунды.



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Прогнозы 147
Сочи 78.2% (115)
X 15.6% (23)
Рубин 6.1% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Рубин
1.59
4.40
6.69
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Сочи - Рубин онлайн


Прогнозы на матч Сочи - Рубин

Исход игры
Сочи
77.8% (119)
Ничья
15% (23)
Рубин
7.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
61.48% (83)
Меньше
38.52% (52)
Обе команды забьют
Да
71.85% (97)
Нет
28.15% (38)
Популярный счёт
2:1 Сочи
40.5% (62)
1:0 Сочи
13.7% (21)
2:0 Сочи
10.5% (16)
1:1 Ничья
9.2% (14)
3:1 Сочи
5.9% (9)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:2 Рубин
2% (3)
3:2 Сочи
2% (3)
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