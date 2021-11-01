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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Сочи
 
Позже

Стадион:
Рубин

История личных встреч

Сочи
Рубин

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

КПП
1:3
ПЛ
1:0
ТМК
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 7 0.5
Попов Ивелин 3 0.21
Юсупов Артур 3 0.21
Нобоа Кристиан 3 (2) 0.21
Жоаозиньо Рамос 2 0.14
Барсов Максим 2 0.14
Терехов Сергей 1 0.07
Дуганджич Марко 1 0.07
Юрганов Игорь 1 0.07
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Заика Кирилл 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 4 0.29
Ин-Бом Хван 2 0.14
Хакшабанович Сеад 1 0.07
Костюков Михаил 1 0.07
Кварацхелия Хвича 1 0.07
Бакаев Солтмурад 1 0.07
Деспотович Джордже 1 (1) 0.07
Йевтич Дарко 1 0.07
Самошников Илья 1 0.07
Онугха Герман 1 0.07

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 4 0
Бурмистров Никита 3 0
Нобоа Кристиан 3 0
Терехов Сергей 3 0
Заика Кирилл 3 0
Попов Ивелин 2 0
Родригао 2 0
Джанаев Сослан 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Юсупов Артур 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Касьерра Матео 1 0
Барач Матео 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 5 0
Абильдгор Оливер 5 0
Зотов Георгий 4 0
Кварацхелия Хвича 4 0
Бегич Сильвие 3 0
Самошников Илья 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Ин-Бом Хван 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Зуев Александр 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Талби Монтассар 1 0
Онугха Герман 1 0
Нижегородов Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
5
33%
1
20%
1-15
3
20%
1
20%
16-30
2
13%
3
60%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
60%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
4
44%
2
22%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
9%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Забито

24
14
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
6
25%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
3
13%
4
29%
31-45
2
8%
2
14%
46-60
6
25%
2
14%
61-75
4
17%
3
21%
76-90

Пропущено

16
23
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
13%
2
9%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
2
13%
5
22%
31-45
5
31%
5
22%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
2
13%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2
Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0 Сочи - Кешля 3:0 Рубин - Сочи 1:3 Химки - Сочи 2:3
Рубин
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2
Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Рубин - Спартак Москва 1:0 Рубин - Сочи 1:3 Рубин - Спартак Москва 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 9 3 2 34 - 16 30
2. Сочи Заявка 14 9 0 5 24 - 16 27
3. Динамо Москва Заявка 14 8 2 4 22 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 14 6 7 1 20 - 13 25
5. ЦСКА Москва Заявка 14 7 2 5 18 - 14 23
6. Крылья Советов Заявка 14 7 1 6 19 - 16 22
7. Краснодар Заявка 14 6 3 5 22 - 13 21
8. Рубин Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
9. Спартак Москва Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
10. Ахмат Заявка 14 6 0 8 15 - 20 18
11. Ростов Заявка 14 4 4 6 25 - 25 16
12. Уфа Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
13. Нижний Новгород Заявка 14 4 2 8 15 - 24 14
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
15. Химки Заявка 14 2 6 6 11 - 22 12
16. Урал Заявка 14 2 5 7 5 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Сочи Заявка 6 5 0 1 15 - 5 15
3. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
4. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
5. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
6. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
7. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
8. Ахмат Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
9. Крылья Советов Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
10. Краснодар Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Ростов Заявка 7 2 1 4 14 - 13 7
15. Урал Заявка 8 1 4 3 4 - 7 7
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Локомотив Москва Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
3. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
4. Зенит Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
5. Краснодар Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
6. Нижний Новгород Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
7. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Ахмат Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Рубин Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
14. Урал Заявка 6 1 1 4 1 - 8 4
15. Химки Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2021, осталось 2 дня 11 часов 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Сочи 86.5% (45)
    X 11.5% (6)
    Рубин 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Рубин
    1.77
    4.02
    5.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Сочи - Рубин онлайн


    Прогнозы на матч Сочи - Рубин

    Исход игры
    Сочи
    86.3% (44)
    Ничья
    11.8% (6)
    Рубин
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66% (33)
    Меньше
    34% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    76% (38)
    Нет
    24% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    49% (25)
    1:0 Сочи
    13.7% (7)
    2:0 Сочи
    9.8% (5)
    1:1 Ничья
    9.8% (5)
    3:1 Сочи
    7.8% (4)
    3:2 Сочи
    3.9% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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