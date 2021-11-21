Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 29'
Стадион: Merkur-Arena
15' Желтая карточкаХорват Саша
21' Желтая карточкаГазибегович Юсуф
21' Желтая карточкаГргич Лукас
0:1
26' ГолГргич Лукас
27' Желтая карточкаРеннер Рене
44
Данте
Амаду
34
Боллер
Ян
21
Хон
Хён-Сок
31
Гргич
Лукас
30
Хорват
Саша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Данте АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Йегер ЛукасПолузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
-
37 Mortitz Wels
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Wieland
Ход матча
15'
21'
21'
26'
0:1
27'
История личных встреч
Штурм
ЛАСК
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед
32 матча
40.6%
21.9%
37.5%
13 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
40.6%
34.4%
25%
13 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.5%
18.8%
43.7%
12 побед 6 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янтшер Якоб
|7 (2)
|0.5
|Йебоа Келвин
|7 (2)
|0.5
|Саркария Манприт
|4
|0.29
|Вютрих Грегори
|2
|0.14
|Ньянгбо Догбол
|2
|0.14
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.14
|Китеишвили Отар
|1
|0.07
|Любич Иван
|1
|0.07
|David Affengruber2
|1
|0.07
|Куэн Андреас
|0
|0
|Йегер Лукас
|0
|0
|Прасс Александр
|0
|0
|Данте Амаду
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гойгингер Томас
|3
|0.2
|Михорль Петер
|2 (1)
|0.13
|Карамоко Мамуду
|2
|0.13
|Флеккер Флориан
|1
|0.07
|Поцманн Марвин
|1
|0.07
|Визингер Филип
|1
|0.07
|Люкенедер Феликс
|1
|0.07
|Моншайн Кристоф
|1
|0.07
|Шмидт Александер
|1
|0.07
|Накамура Кейто
|1
|0.07
|Хон Хён-Сок
|0
|0
|Рагуц Марко
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Газибегович Юсуф
|4
|0
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Йебоа Келвин
|3
|0
|Китеишвили Отар
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Прасс Александр
|2
|0
|Гайрхофер Никлас
|2
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Куэн Андреас
|1
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Йегер Лукас
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
|David Affengruber2
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Люкенедер Феликс
|4
|0
|Флеккер Флориан
|4
|0
|Михорль Петер
|3
|0
|Гргич Лукас
|3
|0
|Поцманн Марвин
|2
|0
|Визингер Филип
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Филипович Петар
|1
|0
|Хорват Саша
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Марешиц Дарио
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Боллер Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
6
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
4
29%
1
17%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
33%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
1
11%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
4
27%
5
56%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
2
22%
1
10%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
5
50%
76-90
Забито
29
15
11 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
10%
1
7%
16-30
8
28%
3
20%
31-45
6
21%
3
20%
46-60
5
17%
1
7%
61-75
7
24%
7
47%
76-90
Пропущено
19
19
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
3
16%
1
5%
1-15
6
32%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
6
32%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1
Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Штурм - Рид 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Штурм - ПСВ 1:4 Рапид Вена - Штурм 0:3 Хоэнемс - Штурм 0:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Монако - Штурм 1:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Штурм - Браво 1:1 Адмира - Штурм 1:1 Штурм - Мура 2:0 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Мура - Штурм 1:3 ЛАСК - Штурм 1:3 Штурм - Альтах 3:1
ЛАСК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 ЛАСК - Алашкерт 2:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1
ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 ЛАСК - Адмира 3:1 ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0 Сент-Джонстон - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 ЛАСК - Сент-Джонстон 1:1 ЛАСК - Штурм 1:3 ЛАСК - Войводина 6:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|15
|12
|3
|0
|34 - 9
|39
|2.
|Вольфсбергер
|15
|7
|3
|5
|25 - 26
|24
|3.
|Штурм
|0:1
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|4.
|Рид
|15
|5
|5
|5
|20 - 30
|20
|5.
|Рапид Вена
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|15
|4
|7
|4
|23 - 23
|19
|7.
|Аустрия Вена
|15
|3
|8
|4
|19 - 17
|17
|8.
|Хартберг
|15
|4
|5
|6
|23 - 23
|17
|9.
|ЛАСК
|1:0
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|10.
|Сваровски Тироль
|15
|3
|7
|5
|22 - 29
|16
|11.
|Адмира
|15
|3
|6
|6
|19 - 21
|15
|12.
|Альтах
|14
|3
|4
|7
|9 - 19
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|1
|0
|20 - 4
|19
|2.
|Рапид Вена
|8
|5
|0
|3
|16 - 11
|15
|3.
|Рид
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|4.
|Штурм
|0:1
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Вольфсбергер
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|2
|5
|0
|12 - 10
|11
|7.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|5
|1
|15 - 11
|11
|8.
|Аустрия Вена
|7
|1
|5
|1
|9 - 7
|8
|9.
|ЛАСК
|1:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|10.
|Адмира
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|11.
|Хартберг
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|12.
|Альтах
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|6
|2
|0
|14 - 5
|20
|2.
|Хартберг
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|3.
|Вольфсбергер
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|4.
|Штурм
|0:1
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|5.
|Аустрия Вена
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|6.
|ЛАСК
|1:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|8.
|Альтах
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|9.
|Адмира
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|10.
|Сваровски Тироль
|7
|1
|2
|4
|7 - 18
|5
|11.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|8 - 22
|5
|12.
|Рапид Вена
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4