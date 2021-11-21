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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Штурм
0:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
ЛАСК
0'
15' Желтая карточка
Хорват Саша
21' Желтая карточка
Газибегович Юсуф
21' Желтая карточка
Гргич Лукас
0:1
26' Гол
Гргич Лукас
27' Желтая карточка
Реннер Рене
29'
27
Зибенхандль
Йорг
35
Гайрхофер
Никлас
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
22
Газибегович
Юсуф
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
44
Данте
Амаду
15
Ньянгбо
Догбол
9
Йебоа
Келвин
11
Саркария
Манприт
1
Шлагер
Александер
19
Поцманн
Марвин
34
Боллер
Ян
6
Визингер
Филип
7
Реннер
Рене
21
Хон
Хён-Сок
31
Гргич
Лукас
27
Гойгингер
Томас
30
Хорват
Саша
38
Накамура
Кейто
9
Карамоко
Мамуду
Штурм
3-4-1-2
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Штурм
ЛАСК

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед

32 матча

40.6%
21.9%
37.5%
13 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

40.6%
34.4%
25%
13 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.5%
18.8%
43.7%
12 побед 6 ничьих 14 побед

История матчей

Б
1:3
БЧГ
0:0
БЧГ
3:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:2
Б
4:0
К
2:0
Б
3:3
Б
0:2
БЧГ
2:3
БЧГ
1:2
Б
0:3
Б
0:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
1:0
Б
2:1
К
2:2
Б(M
0:2
Б(M
1:1
Б(M
5:0
Б(M
0:4
Б(M
0:1
Б(M
1:2
Б(M
2:2
Б(M
3:3
Б(M
2:0
Б(M
1:0
Б(M
0:3
Б(M
1:2
Б(M
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янтшер Якоб 7 (2) 0.5
Йебоа Келвин 7 (2) 0.5
Саркария Манприт 4 0.29
Вютрих Грегори 2 0.14
Ньянгбо Догбол 2 0.14
Горенц-Станкович Йон 2 0.14
Китеишвили Отар 1 0.07
Любич Иван 1 0.07
David Affengruber2 1 0.07
Куэн Андреас 0 0
Йегер Лукас 0 0
Прасс Александр 0 0
Данте Амаду 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гойгингер Томас 3 0.2
Михорль Петер 2 (1) 0.13
Карамоко Мамуду 2 0.13
Флеккер Флориан 1 0.07
Поцманн Марвин 1 0.07
Визингер Филип 1 0.07
Люкенедер Феликс 1 0.07
Моншайн Кристоф 1 0.07
Шмидт Александер 1 0.07
Накамура Кейто 1 0.07
Хон Хён-Сок 0 0
Рагуц Марко 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 4 0
Горенц-Станкович Йон 3 0
Йебоа Келвин 3 0
Китеишвили Отар 2 0
Любич Иван 2 0
Прасс Александр 2 0
Гайрхофер Никлас 2 0
Хирлендер Штефан 1 0
Куэн Андреас 1 0
Вютрих Грегори 1 0
Йегер Лукас 1 0
Данте Амаду 1 0
David Affengruber2 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люкенедер Феликс 4 0
Флеккер Флориан 4 0
Михорль Петер 3 0
Гргич Лукас 3 0
Поцманн Марвин 2 0
Визингер Филип 2 0
Реннер Рене 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Филипович Петар 1 0
Хорват Саша 1 0
Шлагер Александер 1 0
Марешиц Дарио 1 0
Шмидт Александер 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Боллер Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
4
29%
1
17%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
33%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
1
11%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
4
27%
5
56%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
2
22%
1
10%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
5
50%
76-90

Забито

29
15
11 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
10%
1
7%
16-30
8
28%
3
20%
31-45
6
21%
3
20%
46-60
5
17%
1
7%
61-75
7
24%
7
47%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
3
16%
1
5%
1-15
6
32%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
6
32%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1
Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Штурм - Рид 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Штурм - ПСВ 1:4 Рапид Вена - Штурм 0:3 Хоэнемс - Штурм 0:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Монако - Штурм 1:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Штурм - Браво 1:1 Адмира - Штурм 1:1 Штурм - Мура 2:0 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Мура - Штурм 1:3 ЛАСК - Штурм 1:3 Штурм - Альтах 3:1
ЛАСК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 ЛАСК - Алашкерт 2:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1
ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 ЛАСК - Адмира 3:1 ЛАСК - Стрипфинг Вайден 3:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ХИК - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Рид - ЛАСК 1:0 Сент-Джонстон - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 ЛАСК - Сент-Джонстон 1:1 ЛАСК - Штурм 1:3 ЛАСК - Войводина 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 15 12 3 0 34 - 9 39
2. Вольфсбергер 15 7 3 5 25 - 26 24
3. Штурм 0:1 14 7 2 5 28 - 21 23
4. Рид 15 5 5 5 20 - 30 20
5. Рапид Вена 15 5 4 6 22 - 23 19
6. Аустрия Клагенфурт 15 4 7 4 23 - 23 19
7. Аустрия Вена 15 3 8 4 19 - 17 17
8. Хартберг 15 4 5 6 23 - 23 17
9. ЛАСК 1:0 15 4 4 7 16 - 19 16
10. Сваровски Тироль 15 3 7 5 22 - 29 16
11. Адмира 15 3 6 6 19 - 21 15
12. Альтах 14 3 4 7 9 - 19 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 6 1 0 20 - 4 19
2. Рапид Вена 8 5 0 3 16 - 11 15
3. Рид 7 4 3 0 12 - 8 15
4. Штурм 0:1 8 4 1 3 14 - 11 13
5. Вольфсбергер 8 4 1 3 14 - 13 13
6. Аустрия Клагенфурт 7 2 5 0 12 - 10 11
7. Сваровски Тироль 8 2 5 1 15 - 11 11
8. Аустрия Вена 7 1 5 1 9 - 7 8
9. ЛАСК 1:0 8 2 2 4 9 - 10 8
10. Адмира 7 2 2 3 9 - 6 8
11. Хартберг 7 1 2 4 9 - 13 5
12. Альтах 7 1 2 4 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 6 2 0 14 - 5 20
2. Хартберг 8 3 3 2 14 - 10 12
3. Вольфсбергер 7 3 2 2 11 - 13 11
4. Штурм 0:1 6 3 1 2 14 - 10 10
5. Аустрия Вена 8 2 3 3 10 - 10 9
6. ЛАСК 1:0 7 2 2 3 7 - 9 8
7. Аустрия Клагенфурт 8 2 2 4 11 - 13 8
8. Альтах 7 2 2 3 4 - 7 8
9. Адмира 8 1 4 3 10 - 15 7
10. Сваровски Тироль 7 1 2 4 7 - 18 5
11. Рид 8 1 2 5 8 - 22 5
12. Рапид Вена 7 0 4 3 6 - 12 4
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
ЛАСК
2.20
3.72
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Штурм 0:1 ЛАСК онлайн


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